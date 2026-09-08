Bé trai 7 tuổi sốt, co giật không ngờ viêm não do Epstein-Barr Virus (EBV)

Tác nhân EBV được phát hiện bằng xét nghiệm PCR trong dịch não tủy sau khi các xét nghiệm ban đầu chưa xác định được nguyên nhân.

Đang khỏe mạnh sốt kéo dài, xuất hiện co giật và viêm não

Một bé trai 7 tuổi, trước đó khỏe mạnh, được điều trị tại Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng sốt, đau vùng thượng vị, tăng bạch cầu máu và tăng men gan.

Trẻ nhập viện vào ngày thứ 2 của bệnh. Các bác sĩ tiến hành thăm khám, xét nghiệm tìm nguyên nhân đồng thời điều trị kháng sinh tĩnh mạch phổ rộng do nghi ngờ tình trạng nhiễm trùng.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh không cải thiện như kỳ vọng. Trẻ tiếp tục sốt cao kéo dài trên 7 ngày. Sau đó, trẻ xuất hiện nhiều cơn co giật toàn thân và tri giác xấu dần.

Kết quả xét nghiệm dịch não tủy ghi nhận tăng tế bào bạch cầu, gợi ý tình trạng nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương. Tuy nhiên, các xét nghiệm ban đầu vẫn chưa xác định được tác nhân gây bệnh.

Trước diễn tiến bất thường, các bác sĩ Khoa Nhiễm đánh giá lại toàn diện bệnh cảnh. Trẻ được ghi nhận có một số hạch cổ nhỏ rải rác, đi kèm sốt kéo dài, tăng bạch cầu máu, tăng men gan và biểu hiện tổn thương hệ thần kinh trung ương.

Từ sự kết hợp của các dấu hiệu này, các bác sĩ đặt vấn đề nhiễm Epstein-Barr virus (EBV), một loại virus có thể gây nhiều biểu hiện bệnh lý, trong đó có các biến chứng thần kinh như viêm não, viêm màng não. Các nghiên cứu ở trẻ mắc biến chứng thần kinh liên quan EBV cũng ghi nhận sốt, co giật và bất thường dịch não tủy là những biểu hiện có thể gặp.

Ảnh bệnh viện cung cấp

Virus EBV gây nhiều bệnh, PCR dịch não tủy giúp xác định tác nhân

Để tìm bằng chứng của EBV trong hệ thần kinh trung ương, trẻ được thực hiện xét nghiệm PCR EBV trong dịch não tủy. Kết quả dương tính, cung cấp bằng chứng quan trọng giúp xác định EBV liên quan đến bệnh cảnh viêm não của trẻ.

Sau khi đánh giá lại tình trạng nhiễm trùng, kháng sinh được ngưng. Trẻ tiếp tục được điều trị nâng đỡ, gồm sử dụng thuốc chống phù não, thuốc phòng ngừa co giật, kiểm soát các biến chứng thần kinh, đồng thời đảm bảo dinh dưỡng và cân bằng điện giải.

Sau 15 ngày điều trị, tình trạng của trẻ cải thiện rõ rệt. Trẻ hồi phục tri giác, tỉnh táo, không xuất hiện thêm cơn co giật, ăn uống và sinh hoạt tốt. Trẻ được xuất viện.

Các bác sĩ nhi khoa cảnh báo, Epstein-Barr virus (EBV), còn gọi là herpesvirus 4 (HHV-4), thuộc nhóm virus Herpes và là một trong những virus phổ biến ở người. EBV lây truyền chủ yếu qua nước bọt, đặc biệt khi tiếp xúc gần hoặc dùng chung vật dụng có dính nước bọt.

Bệnh bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng là bệnh lý điển hình do EBV gây ra. Người bệnh có thể sốt, đau họng, viêm amidan, nổi hạch, mệt mỏi; một số trường hợp có gan hoặc lách to. Phần lớn người bệnh hồi phục sau vài tuần, nhưng tình trạng mệt mỏi có thể kéo dài hơn.

Ngoài bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng, EBV có thể gây hoặc liên quan đến một số biến chứng và bệnh lý khác, đặc biệt ở người suy giảm miễn dịch. Các biến chứng thần kinh hiếm gặp có thể gồm viêm não, viêm màng não, co giật. Một số bệnh lý ác tính cũng có liên quan đến EBV, trong đó có u lympho Hodgkin, u lympho Burkitt, ung thư biểu mô vòm họng và một số trường hợp ung thư dạ dày.

EBV có khả năng tồn tại lâu dài trong cơ thể sau lần nhiễm đầu tiên. Hiện chưa có vaccine phòng EBV và chưa có thuốc kháng virus đặc hiệu được sử dụng thường quy để điều trị bạch cầu đơn nhân nhiễm EBV. Điều trị chủ yếu là nghỉ ngơi, bổ sung đủ nước, kiểm soát triệu chứng và theo dõi biến chứng.

Khi nào trẻ sốt cần đưa đi khám ngay? Sốt kéo dài, đặc biệt khi tình trạng không cải thiện hoặc xuất hiện thêm triệu chứng bất thường. Co giật, dù chỉ xảy ra một lần. Trẻ lơ mơ, khó đánh thức, thay đổi hành vi hoặc tri giác. Đau đầu dữ dội, nôn nhiều, cứng gáy. Yếu liệt, đi lại bất thường hoặc xuất hiện các biểu hiện thần kinh mới.

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