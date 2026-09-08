Đang khỏe mạnh động mạch vành tắc, người đàn ông ngừng tim suốt 35 phút

Tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước gây nhồi máu cơ tim cấp. Sự phối hợp giữa hai bệnh viện giúp người bệnh vượt qua cửa tử.

Đột ngột đau ngực và 35 phút hồi sinh tim phổi

Nam bệnh nhân 55 tuổi, tiền sử khỏe mạnh nhập Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ trong tình trạng đau ngực dữ dội. Chỉ ít phút sau, người bệnh đột ngột ngừng tuần hoàn.

Kíp trực Khoa Cấp cứu lập tức triển khai hồi sinh tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện khử rung, kiểm soát đường thở và đặt nội khí quản. Sau 35 phút cấp cứu liên tục, tuần hoàn tự nhiên được tái lập.

Nhận định người bệnh có khả năng mắc bệnh lý tim mạch cấp tính cần được xử trí chuyên sâu càng sớm càng tốt, các bác sĩ nhanh chóng liên hệ chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông – đơn vị trong mô hình phối hợp “bệnh viện chị em”.

Ngay khi tiếp nhận, dưới sự chỉ đạo của TS.BS Nguyễn Thành Vinh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, quy trình báo động đỏ được kích hoạt. Các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Khoa Nội Tim mạch và Khoa Hồi sức tích cực khẩn trương hội chẩn, vừa hồi sức sau ngừng tuần hoàn, vừa tìm nguyên nhân để xử trí.

Ê-kíp can thiệp cấp cứu cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước

Kết quả chụp động mạch vành cho thấy động mạch liên thất trước (LAD) bị tắc hoàn toàn tại đoạn giữa, được ghi nhận là LAD II.

LAD là một trong những nhánh động mạch vành quan trọng, đảm nhiệm cấp máu cho một vùng cơ tim lớn. Khi bị tắc cấp tính, người bệnh có thể nhanh chóng xuất hiện nhồi máu cơ tim diện rộng, rối loạn nhịp thất, sốc tim và ngừng tuần hoàn.

Kíp can thiệp Khoa Nội Tim mạch lập tức tiến hành can thiệp động mạch vành qua da. Vị trí tắc được tái thông và một stent được đặt vào động mạch liên thất trước, giúp khôi phục dòng máu đến vùng cơ tim đang thiếu máu.

Sau tái thông mạch vành, người bệnh tiếp tục được hồi sức tích cực. Các bác sĩ thực hiện kiểm soát hạ thân nhiệt chỉ huy nhằm hạn chế tổn thương não sau ngừng tuần hoàn; thông khí nhân tạo theo chiến lược bảo vệ phổi ARDSnet; sử dụng thuốc vận mạch, hỗ trợ tuần hoàn và lọc máu liên tục bằng phương thức CVVHDF.

Các biện pháp được triển khai đồng thời và điều chỉnh theo diễn biến lâm sàng, với sự phối hợp giữa Khoa Nội Tim mạch và Khoa Hồi sức tích cực.

Sau 3 ngày điều trị và hạ thân nhiệt chỉ huy, người bệnh hồi phục thần kinh rõ rệt, tỉnh hoàn toàn, Glasgow đạt 15 điểm. Đến ngày điều trị thứ 5, bệnh nhân được rút ống nội khí quản, ngừng lọc máu, huyết động ổn định và tự thở khí phòng.

Thăm khám lại cho người bệnh sau can thiệp - Ảnh BVCC

BSCKII Đỗ Hữu Nghị, Trưởng khoa Tim mạch, cho biết thành công của ca bệnh là kết quả của quá trình phối hợp liên tục, từ cấp cứu ban đầu, xác định nguyên nhân, tái thông động mạch vành đến hồi sức tích cực sau ngừng tuần hoàn.

BSCKII Nguyễn Sơn Nam, Phó Khoa Hồi sức tích cực, nhận định quá trình hồi sức sau ngừng tuần hoàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với khả năng phục hồi của người bệnh. Từ tình trạng hôn mê sâu, phụ thuộc máy thở và thuốc vận mạch, bệnh nhân đã hồi phục ý thức, tự thở và ổn định huyết động.

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