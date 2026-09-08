7 năm mang 5 kg khối u ngực, cô gái tìm lại vóc dáng tuổi đôi mươi

Từ tuổi 13, hai bên ngực của cô gái liên tục phát triển bất thường, gây gù lưng, đau cổ vai và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống.

7 năm sống chung với những khối u phát triển bất thường

Cô gái 20 tuổi, quê Hà Tĩnh, hiện sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, đã phải sống chung với tình trạng bất thường ở hai bên ngực trong gần 7 năm.

Theo người bệnh, các u cục bắt đầu xuất hiện từ năm 13 tuổi, khi bước vào tuổi dậy thì. Ban đầu, cô không đi khám vì cho rằng đây có thể là biểu hiện phát triển bình thường của cơ thể. Tuy nhiên, các khối u ngày càng lớn, đặc biệt trong những năm gần đây, khiến hai bên ngực phát triển quá mức.

Không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình, sức nặng của khối u còn kéo cơ thể về phía trước, khiến lưng dần gù, vùng cổ vai thường xuyên đau mỏi. Việc vận động, lựa chọn trang phục và sinh hoạt hằng ngày cũng trở nên khó khăn.

Nhân chuyến trở về Việt Nam, cô đến Bệnh viện Bạch Mai thăm khám. Qua đánh giá chuyên sâu, các bác sĩ xác định người bệnh có đa khối u xơ khổng lồ hai bên vú, kèm phì đại tuyến vú.

Với người bệnh mới 20 tuổi, phẫu thuật không chỉ nhằm loại bỏ khối u mà còn phải tính toán khả năng bảo tồn mô tuyến vú, phức hợp núm - quầng vú và chức năng tuyến vú về lâu dài.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

PGS.TS Phạm Thị Việt Dung, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ở những người bệnh trẻ, đặc biệt với tổn thương xuất hiện từ tuổi dậy thì, phẫu thuật cần hướng tới nhiều mục tiêu đồng thời: loại bỏ tổn thương nhưng hạn chế tối đa ảnh hưởng đến nhu mô tuyến vú lành, bảo tồn phức hợp núm - quầng vú, chức năng tuyến vú và tạo hình thể cân đối.

Gần 5 kg khối u được loại bỏ

Sau khi đánh giá kỹ lưỡng, PGS.TS Phạm Thị Việt Dung cùng ê-kíp tiến hành phẫu thuật bóc tách các khối u xơ, đồng thời tạo hình và bảo tồn tối đa tuyến vú cùng các cấu trúc quan trọng.

Trong đó, khối u ở ngực trái có trọng lượng gần 3 kg, khối u ở ngực phải hơn 2 kg. Tổng trọng lượng các khối u được loại bỏ gần 5 kg.

Không chỉ lấy bỏ tổn thương, các bác sĩ còn tạo hình bầu ngực phù hợp với hình thể, hạn chế biến dạng và cố gắng bảo tồn tối đa khả năng phát triển tự nhiên của tuyến vú cũng như chức năng cho con bú trong tương lai.

Khối u gần 5 kg được cắt bỏ - Ảnh BVCC

PGS.TS Phạm Thị Việt Dung cho biết, u xơ tuyến vú ở người trẻ phần lớn là tổn thương lành tính. Tuy nhiên, u xơ khổng lồ ở tuổi vị thành niên có thể phát triển nhanh, đạt kích thước lớn, gây căng giãn da, sa trễ, biến dạng vú hoặc bất đối xứng rõ rệt.

Một khối ở vú phát triển nhanh trong tuổi dậy thì không đồng nghĩa với ung thư, nhưng cũng không nên tự nhận định là thay đổi sinh lý và trì hoãn thăm khám. Việc đánh giá chuyên khoa giúp xác định bản chất tổn thương và phân biệt với những bệnh lý có biểu hiện tương tự, trong đó có u diệp thể. Việc phân biệt fibroadenoma và u diệp thể đôi khi không đơn giản chỉ dựa trên biểu hiện lâm sàng hoặc tế bào học.

Bác sĩ chụp ảnh cùng bệnh nhân trước và sau điều trị - Ảnh BVCC

“Phát hiện sớm không chỉ giúp chẩn đoán đúng mà còn tạo cơ hội lựa chọn phương án điều trị ít xâm lấn hơn, bảo tồn được nhiều nhất mô tuyến vú lành và hạn chế những biến dạng về sau”, PGS.TS Phạm Thị Việt Dung khuyến cáo.

Khi nào cần khám vú? Xuất hiện khối bất thường ở vú, đặc biệt từ tuổi vị thành niên. Khối tăng kích thước nhanh hoặc gây biến dạng rõ rệt hai bên vú. Vú thay đổi bất đối xứng nhanh, kèm căng tức, đau hoặc ảnh hưởng vận động. Không tự chẩn đoán dựa vào tuổi hoặc nghĩ rằng mọi khối u ở tuổi dậy thì đều là thay đổi bình thường.

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