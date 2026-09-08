Chảy dịch tai hôi, bé trai 12 tuổi phát hiện cholesteatoma phá hủy xương

Chảy dịch tai kéo dài, bệnh đã lan vào xương

Các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương vừa phẫu thuật điều trị cho một bệnh nhi 12 tuổi, trú tại Lào Cai, mắc cholesteatoma ống tai ngoài trên nền dị tật tai bẩm sinh phức tạp hai bên. Khối bệnh tích đã lan rộng vào xương chũm, gây tiêu hủy xương và viêm cấp.

Theo gia đình, trước khi nhập viện, trẻ thường xuyên chảy dịch tai. Dịch có thời điểm màu xanh, màu đỏ, kèm mùi hôi bất thường. Gia đình từng đưa trẻ đi khám tại một số cơ sở y tế và được thông báo có polyp tai.

Khi bệnh tiếp tục diễn tiến, trẻ xuất hiện những cơn đau đầu dữ dội. Gia đình đưa trẻ đến Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương để thăm khám chuyên sâu.

Dị tật hai bên tai của trẻ - Ảnh cắt từ video BVCC

TS.BS Lê Hồng Anh, Trưởng khoa Tai Thần kinh, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cho biết, bệnh nhi có dị tật tai bẩm sinh hai bên. Vành tai nhỏ nghiêm trọng, gần như không có cấu trúc vành tai bình thường. Bên tai trái không có ống tai ngoài, trong khi ống tai phải bị chít hẹp.

Kết quả thăm khám cho thấy khối cholesteatoma đã lan vào xương chũm, gây tiêu hủy xương và dẫn đến các đợt viêm cấp tính. Khi nhập viện, trẻ đau nhiều ở nửa đầu bên trái, tai chảy dịch mủ có mùi hôi.

Bác sĩ xử lý dịch trong tai cho bệnh nhân - Ảnh cắt từ video BVCC

Không phải khối u ác tính nhưng có thể phá hủy xương

TS.BS Lê Hồng Anh cho biết, cholesteatoma là tình trạng tích tụ bất thường của biểu mô lát sừng hóa và các mảnh keratin tại vùng tai. Đây không phải ung thư, nhưng có đặc tính phát triển lan rộng và có thể gây viêm, phá hủy xương cùng nhiều cấu trúc quan trọng xung quanh.

Ở trường hợp này, việc phẫu thuật gặp nhiều khó khăn do giải phẫu vùng tai đã biến đổi bởi dị tật bẩm sinh. Mục tiêu của ê-kíp không chỉ là loại bỏ bệnh tích, hạn chế nguy cơ tái phát mà còn phải bảo tồn tối đa những cấu trúc quan trọng.

Đặc biệt, các bác sĩ phải tính toán đường mổ phù hợp để bảo tồn các tổ chức cần thiết, tạo điều kiện cho trẻ có thể được tái tạo vành tai trong tương lai.

Theo các chuyên gia, cholesteatoma có thể gây tổn thương xương con, dẫn đến giảm hoặc mất sức nghe; ảnh hưởng dây thần kinh mặt gây liệt mặt; tổn thương tai trong và hệ thống tiền đình gây chóng mặt, mất thăng bằng. Trong những trường hợp nặng, bệnh có thể gây viêm xương chũm, viêm màng não, áp xe não hoặc các biến chứng nội sọ khác.

Vì vậy, chảy dịch tai kéo dài, đặc biệt dịch có mùi hôi, không nên được xem đơn thuần là viêm tai thông thường.

Bác sĩ thăm khám và chữa trị cho bệnh nhân - Ảnh cắt từ video BVCC

TS.BS Lê Hồng Anh khuyến cáo, với trẻ có dị tật tai bẩm sinh, việc theo dõi chuyên khoa có ý nghĩa quan trọng. Những bất thường về cấu trúc ống tai có thể khiến việc phát hiện và đánh giá bệnh lý trở nên khó khăn hơn.

Phụ huynh cần đưa trẻ đi khám khi xuất hiện các biểu hiện như chảy dịch tai kéo dài, dịch có mùi hôi, đau tai, nghe kém, đau đầu bất thường, chóng mặt hoặc mất thăng bằng.

Đặc biệt, không nên tự ý điều trị kéo dài khi tình trạng chảy dịch tai tái diễn hoặc không đáp ứng với điều trị. Khám chuyên khoa Tai Mũi Họng và đánh giá hình ảnh khi có chỉ định có thể giúp phát hiện sớm tổn thương, hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển và gây biến chứng.

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