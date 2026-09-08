Mổ ung thư thực quản không mở ngực, bảo tồn tối đa chức năng tiêu hóa

Cắt thực quản hoàn toàn không mở ngực và ổ bụng

Khoa Ngoại Tiêu hóa 1, Bệnh viện K vừa triển khai hai kỹ thuật mới trong điều trị bệnh lý thực quản, gồm phẫu thuật nội soi hoàn toàn cắt thực quản, nạo vét hạch, tạo hình ống dạ dày không mở ngực, không mở bụng và phẫu thuật bảo tồn thực quản - dạ dày kết hợp kỹ thuật Kamikawa (Double-Flap Technique) nhằm tái tạo cơ chế chống trào ngược.

Trường hợp đầu tiên là người bệnh nam, 43 tuổi, mắc ung thư thực quản 1/3 giữa, giai đoạn cT3N1M0. Sau hóa xạ trị tiền phẫu, người bệnh được hội chẩn và chỉ định phẫu thuật triệt căn.

Thông thường, phẫu thuật cắt thực quản là một cuộc mổ lớn, cần tiếp cận vùng cổ, ngực và bụng để cắt thực quản, nạo vét hạch và tái lập lưu thông tiêu hóa. Với trường hợp này, ê-kíp lựa chọn phương pháp nội soi hoàn toàn.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Các bước cắt thực quản, nạo vét hạch, giải phóng dạ dày và tạo hình ống dạ dày đều được thực hiện qua các lỗ trocar nhỏ, không cần mở ngực hoặc mở bụng hỗ trợ. Sau khi tạo hình, ống dạ dày được đưa lên vùng cổ qua đường sau xương ức để nối với phần thực quản còn lại. Bệnh phẩm được lấy ra qua đường mổ vùng cổ.

Nhờ đó, sau phẫu thuật, người bệnh chỉ có một đường mổ nhỏ ở cổ cùng các lỗ trocar nội soi. Tuy nhiên, đây không phải là kỹ thuật đơn giản. Thực quản nằm sâu trong trung thất, xung quanh có nhiều cấu trúc quan trọng. Phẫu tích và nạo vét hạch hoàn toàn bằng nội soi đòi hỏi phẫu thuật viên phải kiểm soát tốt giải phẫu và tuân thủ nguyên tắc phẫu thuật ung thư.

Bảo tồn thực quản, tái tạo cơ chế chống trào ngược

Trường hợp thứ hai là người bệnh nam, 40 tuổi, được chẩn đoán u mô đệm đường tiêu hóa (GIST) thực quản 1/3 dưới, kích thước khoảng 3 cm, nằm sát chỗ nối thực quản - dạ dày.

Với vị trí này, mục tiêu phẫu thuật không chỉ là loại bỏ hoàn toàn khối u mà còn phải tính đến khả năng bảo tồn tối đa thực quản, dạ dày và chức năng chống trào ngược.

Khác với ung thư biểu mô thực quản, phẫu thuật GIST chủ yếu nhằm cắt bỏ hoàn toàn tổn thương với diện cắt an toàn, tránh làm vỡ khối u và thông thường không cần nạo vét hạch hệ thống.

Bác sĩ cùng người bệnh sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Sau đánh giá tổn thương, ê-kíp quyết định chỉ cắt đoạn thực quản mang khối u cùng một phần cực trên dạ dày, thay vì cắt bỏ rộng hơn. Sau đó, thực quản được nối với phần dạ dày còn lại bằng kỹ thuật Kamikawa, hay Double-Flap Technique.

Kỹ thuật này được phát triển và ứng dụng tại Nhật Bản, sử dụng các vạt cơ - thanh mạc của thành dạ dày bao phủ vùng miệng nối, qua đó góp phần hình thành cơ chế chống trào ngược sau phẫu thuật. Việc bảo tồn được phần lớn thực quản và dạ dày giúp hướng tới duy trì chức năng tiêu hóa lâu dài cho người bệnh.

Hai trường hợp cho thấy xu hướng của phẫu thuật hiện đại không đơn thuần là thu nhỏ đường mổ. Với ung thư thực quản, mục tiêu là thực hiện phẫu thuật triệt căn, nạo vét hạch nhưng hạn chế sang chấn bằng phương pháp nội soi hoàn toàn.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Siêu EL NINO vượt kỷ lục lịch sử, cảnh báo nắng nóng gay gắt cực đoan