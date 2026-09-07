Nhiều người trẻ lao phổi phát hiện muộn vì chủ quan tưởng bệnh người già

Bận rộn, tự mua thuốc điều trị và tâm lý “còn trẻ sẽ nhanh khỏi” có thể khiến người bệnh bỏ qua thời điểm cần thăm khám.

Lao phổi không chỉ là căn bệnh của người lớn tuổi

Trong suy nghĩ của không ít người, bệnh lao thường gắn với người cao tuổi, thể trạng yếu hoặc có bệnh nền. Quan niệm này có thể khiến người trẻ chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường ở đường hô hấp.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), lao là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis, thường ảnh hưởng đến phổi và lây từ người bệnh lao phổi đang ở giai đoạn tiến triển sang người khác qua các giọt bắn đường hô hấp. Bệnh không chỉ xảy ra ở người cao tuổi.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Thực tế tại Bộ môn - Trung tâm Nội hô hấp, Bệnh viện Quân y 103 cho thấy, nhiều người trong độ tuổi lao động đến khám khi tổn thương phổi đã tiến triển do chậm trễ thăm khám.

“Không phải người trẻ mắc lao nhiều hơn trước, mà là người trẻ đang chủ quan hơn với những dấu hiệu cảnh báo của bệnh”, các bác sĩ Trung tâm Nội hô hấp, Bệnh viện Quân y 103 nhận định.

Công việc bận rộn, áp lực cuộc sống, thói quen tự điều trị hoặc suy nghĩ “chỉ là cảm cúm, viêm họng” có thể khiến người bệnh bỏ qua những triệu chứng kéo dài.

Ho kéo dài có thể là dấu hiệu cảnh báo

Các bác sĩ Trung tâm Nội hô hấp, Bệnh viện Quân y 103 cho biết, lao phổi thường diễn biến tương đối âm thầm ở giai đoạn đầu. Người bệnh có thể chỉ ho kéo dài, sốt nhẹ về chiều, mệt mỏi, chán ăn, đau tức ngực hoặc sụt cân.

Những biểu hiện này không đặc hiệu và có thể gặp trong nhiều bệnh lý hô hấp khác. Vì vậy, không thể chỉ dựa vào triệu chứng để tự kết luận mắc lao.

Người bệnh được thăm khám tại Bộ môn - Trung tâm Nội hô hấp, Bệnh viện Quân y 103 - Ảnh BVCC

Đáng lưu ý, một số người tự mua thuốc cảm, thuốc ho hoặc kháng sinh. Triệu chứng có thể giảm tạm thời nhưng không đồng nghĩa nguyên nhân đã được giải quyết. Nếu thực sự mắc lao, việc chậm chẩn đoán còn làm tăng nguy cơ bệnh tiến triển và lây truyền cho người xung quanh.

Khi xuất hiện ho ra máu, khó thở, sụt cân rõ rệt hoặc tình trạng sức khỏe suy giảm, người bệnh mới đi khám thì tổn thương phổi có thể đã nặng hơn.

Lối sống và môi trường cũng cần được lưu ý

Các bác sĩ Trung tâm Nội hô hấp, Bệnh viện Quân y 103 cảnh báo, thức khuya, làm việc quá sức, ăn uống thiếu cân đối, căng thẳng kéo dài, hút thuốc lá hay sử dụng rượu bia không phải là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh lao. Tuy nhiên, những yếu tố này có thể ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe tổng thể.

Nguy cơ lây nhiễm còn liên quan đến việc thường xuyên ở trong môi trường đông người, không gian kín, thông khí kém hoặc tiếp xúc gần với người mắc lao phổi chưa được phát hiện và điều trị.

Vì vậy, người trẻ không nên mặc định rằng tuổi tác hay vẻ ngoài khỏe mạnh có thể loại trừ bệnh lao.

Các bác sĩ Bộ môn - Trung tâm Nội hô hấp thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán bệnh lý hô hấp - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ Bộ môn - Trung tâm Nội hô hấp, Bệnh viện Quân y 103, bệnh lao phổi có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện và điều trị đúng phác đồ, người bệnh tuân thủ đầy đủ.

Tại Việt Nam, bệnh lao vẫn là vấn đề y tế công cộng đáng lưu ý. Bộ Y tế cho biết nước ta ước tính có khoảng 172.000 người mắc lao và hơn 13.000 người tử vong vì bệnh lao mỗi năm. Vì vậy, với người trẻ, điều quan trọng không phải là lo lắng quá mức về bệnh lao mà là không bỏ qua những triệu chứng kéo dài, chủ động đi khám và tuân thủ điều trị nếu được chẩn đoán. Phát hiện sớm không chỉ giúp người bệnh có cơ hội điều trị hiệu quả mà còn góp phần hạn chế nguồn lây trong gia đình và cộng đồng.

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