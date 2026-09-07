Chủ quan sau tai nạn, hai thanh niên suýt mất mạng vì máu tụ não

Một người có khối máu tụ 50 ml, người còn lại bị máu tụ khoảng 38 cm³ gây chèn ép não, đẩy lệch đường giữa.

Tỉnh táo sau tai nạn không có nghĩa là an toàn

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa vừa tiếp nhận, điều trị hai trường hợp thanh niên bị chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông. Điểm chung của cả hai là sau va chạm ban đầu vẫn còn tỉnh táo, khiến việc đánh giá mức độ tổn thương dễ bị chủ quan.

Trường hợp đầu tiên là người bệnh S., 18 tuổi, ngụ Tây Ninh. Sau tai nạn giao thông trên đường tan ca, người bệnh chỉ bị xây xát nhẹ, vẫn tỉnh táo nên không đến cơ sở y tế kiểm tra.

Đến sáng hôm sau, tình trạng bất ngờ chuyển xấu. Người bệnh lơ mơ, yếu nửa người bên phải và được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa cấp cứu.

Thăm khám cho thấy điểm Glasgow chỉ còn 8 điểm. Kết quả chụp CT sọ não phát hiện khối máu tụ ngoài màng cứng cấp tính vùng trán – thái dương trái kích thước lớn, gây chèn ép nhu mô não.

Hình chụp CT sọ não của bệnh nhân S. bị tai nạn giao thông - Ảnh BVCC

Ê-kíp Ngoại Thần kinh lập tức hội chẩn và chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Các bác sĩ mở sọ, lấy khoảng 50 ml máu tụ, giải áp não và kiểm soát điểm chảy máu.

Sau phẫu thuật, người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực (ICU) để tiếp tục theo dõi. Trong hai ngày đầu, người bệnh được an thần nhẹ và hỗ trợ thở máy nhằm tạo điều kiện cho não hồi phục.

Diễn tiến sau đó khả quan. Tri giác cải thiện rõ, người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tình trạng yếu nửa người phải giảm dần. Sau quá trình chăm sóc hậu phẫu và tập vật lý trị liệu tại Khoa Ngoại Thần kinh, người bệnh phục hồi tốt và được xuất viện.

Khối máu tụ 38 cm³, đẩy lệch đường giữa

Không lâu sau đó, Khoa Ngoại Thần kinh tiếp tục tiếp nhận người bệnh H., 17 tuổi, cũng bị chấn thương sọ não sau tai nạn giao thông.

Khi nhập viện, người bệnh lơ mơ, Glasgow 10 điểm (E2V3M5), sưng bầm vùng mắt và má trái, buồn nôn nhưng chưa ghi nhận yếu liệt.

Kết quả CT sọ não cho thấy khối máu tụ ngoài màng cứng cấp tính vùng trán trái, kích thước 8,5 x 1,6 x 5,7 cm. Khối máu tụ gây chèn ép nhu mô não, đẩy lệch đường giữa khoảng 0,6 cm, kèm thoát vị dưới liềm, nứt xương thái dương trái và tụ máu phần mềm vùng mặt.

Ảnh BVCC

Các bác sĩ đánh giá người bệnh trong tình trạng đặc biệt nguy kịch. Khối máu tụ khoảng 38 cm³ gây chèn ép não nghiêm trọng. Nếu không được can thiệp kịp thời, người bệnh có nguy cơ hôn mê sâu, tổn thương não không hồi phục, thậm chí tử vong.

Ca phẫu thuật cấp cứu được triển khai nhằm lấy máu tụ, giải áp não và giảm áp lực nội sọ. Sau mổ, người bệnh được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực.

CT kiểm tra sau phẫu thuật cho thấy khối máu tụ đã được lấy sạch, não được giải phóng chèn ép và không xuất hiện thêm điểm chảy máu mới.

Những ngày tiếp theo, người bệnh được chuyển về Khoa Ngoại Thần kinh để tiếp tục chăm sóc hậu phẫu, theo dõi và tập vật lý trị liệu. Sức khỏe tiến triển tốt, người bệnh đủ điều kiện xuất viện.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Hai trường hợp trên cho thấy chấn thương sọ não sau tai nạn giao thông có thể diễn biến nguy hiểm dù ban đầu nạn nhân vẫn tỉnh táo hoặc chỉ có biểu hiện xây xát nhẹ.

Máu tụ ngoài màng cứng có thể xuất hiện với khoảng thời gian người bệnh còn tỉnh táo trước khi ý thức xấu đi. Khi khối máu tụ tăng kích thước, áp lực trong sọ tăng lên và có thể gây chèn ép, thoát vị não, dẫn đến hôn mê, yếu liệt hoặc tử vong.

Vì vậy, sau tai nạn giao thông có va đập vùng đầu, người bị nạn không nên chỉ dựa vào việc còn tỉnh táo để đánh giá mức độ an toàn. Việc thăm khám và đánh giá y tế cần được thực hiện khi có nguy cơ chấn thương sọ não.

Đặc biệt, nếu xuất hiện đau đầu tăng dần, buồn nôn hoặc nôn, lơ mơ, ngủ gà, rối loạn tri giác, yếu tay chân, co giật hoặc thay đổi ý thức, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng chẩn đoán và điều trị chấn thương sọ não. CT sọ não thường được sử dụng để phát hiện máu tụ nội sọ và đánh giá mức độ chèn ép não.

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