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Kho tri thức

4 cung hoàng đạo dễ bị 'dắt mũi' trong tình yêu

Theo chiêm tinh học, trong tình yêu, có những cung hoàng đạo sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu. Tuy nhiên, sự chân thành ấy lại có thể khiến họ dễ tổn thương.

Theo Thư Di/ Gia đình và Xã hội (Sức khỏe và Đời sống)

Tình yêu đem lại hạnh phúc, ngọt ngào nhưng cũng rất nhiều thương đau. Trong tình yêu một số cung hoàng đạo trở nên mẫn cảm nên lo được mất hơn thua. Họ quá tin tưởng vào đối phương, dần dần trao cho người ta quyền làm bản thân tổn thương nên dễ thất vọng, dễ bị lừa. Cứ bỏ qua bản thân, hy sinh hết mực để yêu đối phương, họ sớm muộn cũng sẽ bị tổn thương sâu sắc, theo Thanh niên Việt.

Dưới đây là 4 cung hoàng đạo dễ bị tổn thương trong tình yêu được trang Sohu điểm danh, thông tin trên Helino:

Cung hoàng đạo Cự Giải: Yêu bằng cả trái tim nên dễ chấp nhận thiệt thòi

Cự Giải vốn nổi tiếng là cung hoàng đạo giàu tình cảm, luôn quan tâm và chăm sóc những người mình yêu thương. Khi bước vào một mối quan hệ, họ mong muốn sự gắn bó lâu dài và luôn khao khát cảm giác an toàn.

Thay vì bộc lộ nhu cầu hay cảm xúc thật của mình, Cự Giải thường chọn cách nhẫn nhịn để giữ hòa khí. Họ lo sợ những cuộc cãi vã sẽ khiến đối phương rời xa nên sẵn sàng chiều theo mọi mong muốn của nửa kia.

Chính sự bao dung và hy sinh quá nhiều đôi khi khiến Cự Giải dễ bị lợi dụng. Ngay cả khi người kia mắc sai lầm, họ vẫn có xu hướng bỏ qua chỉ vì không muốn đánh mất tình yêu mà mình trân trọng.

Thay vì bộc lộ nhu cầu hay cảm xúc thật của mình, Cự Giải thường chọn cách nhẫn nhịn để giữ hòa khí. Ảnh minh họa
Thay vì bộc lộ nhu cầu hay cảm xúc thật của mình, Cự Giải thường chọn cách nhẫn nhịn để giữ hòa khí. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Càng yêu sâu càng khó buông bỏ

Bọ Cạp nổi tiếng là người yêu hết mình. Một khi đã trao trọn trái tim, họ rất khó giữ được sự lý trí như thường ngày.

Họ sẵn sàng dành mọi điều tốt đẹp cho người mình yêu mà không quá tính toán được mất. Dù mối quan hệ gặp nhiều thử thách hay khiến bản thân chịu tổn thương, Bọ Cạp vẫn cố gắng níu giữ với hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

Chính sự tận tâm ấy đôi khi khiến họ rơi vào trạng thái chỉ biết cho đi mà quên mất nhu cầu của chính mình. Khi sự hy sinh không được đáp lại, Bọ Cạp dễ cảm thấy thất vọng và tổn thương sâu sắc.

Cung hoàng đạo Song Ngư: Đặt tình yêu lên trên tất cả

Đối với Song Ngư, tình yêu luôn giữ vị trí đặc biệt trong cuộc sống. Họ giàu cảm xúc, lãng mạn và dễ rung động trước sự quan tâm chân thành.

Khi yêu, Song Ngư thường để cảm xúc dẫn dắt nhiều hơn lý trí. Họ sẵn sàng đáp ứng những mong muốn của đối phương với niềm tin rằng sự hy sinh sẽ giúp tình yêu bền vững hơn.

Ngay cả khi đối phương đưa ra những yêu cầu khá vô lý, Song Ngư cũng dễ chấp nhận vì không muốn làm người ấy buồn lòng. Điều này khiến họ có nguy cơ đánh mất sự cân bằng trong mối quan hệ nếu không biết đặt ra giới hạn phù hợp.

Khi yêu, Song Ngư thường để cảm xúc dẫn dắt nhiều hơn lý trí. Ảnh minh họa
Khi yêu, Song Ngư thường để cảm xúc dẫn dắt nhiều hơn lý trí. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Thiên Bình: Luôn muốn giữ hòa hợp trong tình yêu

Thiên Bình thường bị thu hút bởi những người có ngoại hình và sức hút nổi bật. Thế nhưng khi đã yêu, điều họ coi trọng nhất lại là sự gắn kết và hòa hợp giữa hai người.

Họ tin rằng một mối quan hệ bền vững cần có sự nhường nhịn và hy sinh. Vì vậy, Thiên Bình thường ưu tiên cảm xúc của đối phương, thậm chí quen với việc làm theo ý người ấy để tránh xung đột.

Theo thời gian, nếu chỉ biết chiều lòng người yêu mà bỏ qua mong muốn của bản thân, Thiên Bình có thể đánh mất tiếng nói riêng và trở nên phụ thuộc quá nhiều vào mối quan hệ.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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#cung hoàng đạo #12 cung hoàng đạo #tử vi 12 cung hoàng đạo

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Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay bình thường, làm việc trước tiên đánh nền móng vững chắc thì sau này sẽ dễ dàng thúc đẩy hơn. Sự nghiệp: Khá ổn, có ý thức ưu tiên hoàn thành tốt việc của mình là được, trước tiên cứ triển khai ổn thỏa các công tác chuẩn bị, sau này từ từ bổ sung hoàn thiện dự án thì không có vấn đề gì lớn. Tài lộc: Bình thường, cố gắng tiết kiệm càng nhiều tiền càng tốt, nên bớt đi những khoản chi tiêu không cần thiết. Tình cảm: Bình thường, bạn và nửa kia chung sống không có chuyện gì trắc trở, cứ sống qua ngày một cách nề nếp là được. Sức khỏe: Bình thường, cơ bản là khỏe mạnh không xuất hiện cảm giác khó chịu nào.
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Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay khá tốt, bạn làm việc có độ chắc chắn cao và cũng có thể sắp xếp rõ ràng các tài nguyên trong tay để phục vụ cho mình. Sự nghiệp: Khá tốt, thực lực làm việc không hề yếu, cũng rất giỏi xử lý các vấn đề hóc búa, là một người đáng tin cậy trong nhóm, cấp trên và đồng nghiệp đều khá tin tưởng vào những lời bạn nói. Tài lộc: Hơi tốt, về mặt đầu tư quản lý tài chính cứ làm việc theo kế hoạch là có thể thu được lợi nhuận, một số người đang dự định bắt tay vào dự án mới thì chỉ cần đánh giá cho tốt là được. Tình cảm: Khá tốt, đối phương không có biểu hiện oán trách gì, cơ bản là công nhận những cống hiến của bạn trong tình yêu. Sức khỏe: Khá tốt, cơ thể khỏe mạnh.
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Tử vi 12 cung hoàng đạo 22/4: Bảo Bình thiếu tự tin, dễ gặp chuyện xui rủi

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Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay tạm ổn, đừng quá bi quan, đừng mãi tự bào mòn nội tâm. Về sự nghiệp tạm ổn, không dễ gặp được cộng sự đáng tin cậy, nhiều việc một mình làm còn hơn là đông người, khi hợp tác nhất định phải sáng suốt tránh bắt cặp với người không phù hợp là được. Về tài lộc tạm ổn, phương diện đầu tư quản lý tài chính có dự án nào chưa chắc chắn thì có thể đợi thêm, xem người khác làm ra sao rồi hẵng tính. Về tình cảm tạm ổn, bạn và nửa kia khi chung sống thiếu đi chút ăn ý, giao tiếp hơi tốn sức vì nói không đúng trọng tâm. Về sức khỏe tạm ổn, trạng thái cơ thể khá tốt.
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Tử vi 12 cung hoàng đạo 21/4: Xử Nữ nhân duyên tốt, phất lên nhanh

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 21/4, Xử Nữ nhân duyên hơn người, dễ dàng phất lên. Sư Tử nhanh nhẹn một chút mới có thể được cấp trên công nhận.

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Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay tạm ổn, làm việc có lớp lang trật tự thì bản thân cũng đỡ tốn sức, đừng làm việc một cách lộn xộn là được. Về sự nghiệp tạm ổn, khi làm việc có một số tài nguyên muốn lấy được thì cần phải chờ đợi, nôn nóng cũng vô ích, chi bằng làm thêm vài kế hoạch dự phòng và xử lý những việc khác trước là được. Về tài lộc tạm ổn, tiêu tiền không thành vấn đề nhưng đừng quá đà, nếu không bản thân rất dễ rơi vào tình trạng hối hận. Về tình cảm bình thường, trong mối quan hệ thân mật nếu cần đối phương quan tâm thì có thể nói thẳng, cứ chờ người ta chủ động thì chắc chắn sẽ rất tốn thời gian. Về sức khỏe bình thường, cơ bản là khỏe mạnh không có trở ngại gì lớn.
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