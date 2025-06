Truy tố 3 cựu cán bộ Công an nhận tiền của người sử dụng cần sa

Ngày 4/6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Giang cho biết vừa thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Vững, sinh năm 1989, trú tại thôn Liên Lạc, xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn về tội Buôn bán hàng cấm, theo Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vững.