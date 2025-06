Bắt tạm giam người đàn ông buôn bán hơn 2 tấn hàng cấm

Ngày 4/6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Giang cho biết vừa thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Vững, sinh năm 1989, trú tại thôn Liên Lạc, xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn về tội Buôn bán hàng cấm, theo Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vững.

Trước đó, ngày 30/3/2025, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tuần tra, kiểm soát tại thôn Hòa Bắc, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên phát hiện xe ô tô tải BKS 12A - 010.02 do Nguyễn Văn Vững điều khiển, chở hàng hóa không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh tiến hành kiểm tra, kết quả xác định hàng hóa vận chuyển là 2.220 kg thuốc bảo vệ thực vật của Trung Quốc, chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam.

Hiện nay vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

