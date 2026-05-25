Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trên không gian mạng ở địa bàn Tây Nguyên

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng là một cuộc chiến trường kỳ, cam go, đặc biệt là ở địa bàn trọng điểm như Tây Nguyên.

Tây Nguyên luôn là địa bàn chiến lược về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trên không gian mạng tại địa bàn Tây Nguyên là vấn đề cơ bản và cấp bách không chỉ góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn mà góp phần xây dựng “lũy thép” niềm tin, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Trên không gian mạng, với đặc tính xuyên biên giới, ẩn danh và tốc độ lan truyền chóng mặt, các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng để xuyên tạc vấn đề dân tộc, tôn giáo, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; gieo rắc sự hoài nghi, bóp méo sự thật và thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá. Sự phát triển của Internet, mạng xã hội có khiến những bóng ma “Tin lành Đề-ga” hay tư tưởng ly khai có thể len lỏi vào từng chiếc điện thoại thông minh của người dân ở các buôn làng xa xôi nhất.

Lan tỏa năng lượng tích cực từ các hoạt động cộng đồng để xây dựng, củng cố niềm tin trong nhân dân. Ảnh: Báo Đắk Lắk.

Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trên không gian mạng tại địa bàn Tây Nguyên

Trong những năm gần đây, nhiều chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển vùng, về chuyển đổi số, về khoa học - công nghệ và bảo vệ nền tảng tư tưởng đã mở ra cơ hội mới cho Tây Nguyên bứt phá mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, cùng với cơ hội ấy là sự gia tăng hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng bằng các thủ đoạn xuyên tạc lịch sử, bóp méo chính sách dân tộc, tôn giáo, kích động ly khai, lợi dụng khó khăn cục bộ để gieo rắc tâm lý bất mãn, khoét sâu khác biệt, làm suy giảm niềm tin xã hội.

Do đó, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trên không gian mạng tại địa bàn Tây Nguyên vấn đề cơ bản và cấp bách để giữ sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân...

Để trận địa tư tưởng của Đảng trên địa bàn Tây Nguyên vững chắc như một “thành trì” trong kỷ nguyên số trước hết cần tìm hiểu đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội rất riêng của vùng đất này.

Bởi thế, bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng trên địa bàn Tây Nguyên không phải là dựng lên một bức tường khép kín, biệt lập, càng không phải là sự phòng vệ thụ động. Nếu chỉ tập trung vào việc “chống”, tức là chỉ khi thấy thông tin xấu độc mới đi gỡ bỏ, phản bác hay xử lý thì luôn ở thế bị động. Thực tế cho thấy, một tin giả có thể lan truyền đến hàng triệu người chỉ trong vài phút nhưng nỗ lực đính chính thường chậm hơn và khó tiếp cận hết số lượng người đã tiếp nhận thông tin sai lệch đó.

Tư duy chiến lược cần phải thay đổi: “Chống” là quan trọng, nhưng “xây” mới là gốc rễ, là giải pháp bền vững. “Xây” ở đây trước hết là xây dựng bản lĩnh chính trị cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Khi mỗi cá nhân có một “bộ lọc” nội tại đủ mạnh, họ sẽ tự nhận diện được đâu là rác thải thông tin, đâu là giá trị thật. Việc bồi đắp tri thức, cập nhật lý luận một cách sinh động, gần gũi thay vì những khẩu hiệu khô cứng chính là cách tạo ra “kháng thể” tự nhiên.

Bên cạnh đó, cần chiếm lĩnh không gian mạng bằng chính những dòng thông tin chính thống, minh bạch và kịp thời. Khi dòng chủ lưu là thông tin tích cực, những tiếng nói lạc điệu sẽ tự khắc bị đẩy lùi. Việc “xây” còn gắn liền với việc lan tỏa những câu chuyện nhân văn.

Bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trên không gian mạng tại địa bàn Tây Nguyên, còn phải là một trận địa được tạo nên bởi niềm tin của nhân dân. Khi lòng dân yên, bản sắc được giữ gìn, các chính sách đến đúng người, đúng việc, tiếng nói chính thống đi trước tin giả và người dân có đủ kỹ năng để tự sàng lọc thông tin, thì “phên dậu tư tưởng” ấy sẽ bền chắc hơn bất kỳ hàng rào hữu hình nào.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới người dân. Ảnh: Nhân dân.

Chủ động nhận diện thủ đoạn phá hoại trận địa tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Tuy nhiên, trong kỷ nguyên số, âm mưu phá vỡ trận địa tư tưởng của Đảng trên địa bàn Tây Nguyên đã được các thế lực thù địch, phản động thay đổi cả về phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt. Nếu trước đây, các đối tượng chống phá chủ yếu lợi dụng truyền đơn, lời đồn, tụ điểm đông người hoặc những kênh phát tán trực tiếp, thì ngày nay chúng vận hành bằng tài khoản ẩn danh, hội nhóm kín, video ngắn, clip cắt ghép, phát trực tiếp, ảnh giả mạo, giọng nói nhân tạo, trang thông tin ngụy trang dưới vỏ bọc “truyền thông độc lập”, thậm chí mượn danh cơ quan báo chí, cơ quan công quyền hoặc người có uy tín để tạo cảm giác tin cậy ban đầu và thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng.

Điều đáng lo không chỉ nằm ở nội dung xuyên tạc, mà còn ở tốc độ lan truyền, khả năng khuếch đại cảm xúc và cơ chế thuật toán của mạng xã hội, khiến những thông tin kích động, giật gân, nửa thật nửa giả thường dễ lan xa hơn những thông tin đúng nhưng khô cứng, chậm và kém hấp dẫn.

Ở đây cần thấy rất rõ rằng, không phải mọi ý kiến trái chiều trên mạng đều là chống phá có tổ chức; nhưng mọi sơ hở trong công tác tư tưởng, dân vận và quản trị xã hội đều có thể bị các thế lực thù địch lợi dụng để tổ chức chống phá. Nếu không phân biệt rành mạch giữa tâm tư chính đáng của người dân với luận điệu xúi giục, giữa phản ánh hợp pháp với mưu đồ chính trị đội lốt “tiếng nói cộng đồng”, giữa tranh luận xã hội bình thường với chiến dịch thông tin có chủ đích, thì rất dễ rơi vào hai thái cực nguy hiểm: hoặc chủ quan trước hiểm họa, hoặc hành chính hóa những vấn đề vốn phải được giải quyết bằng đối thoại, thuyết phục và chăm lo thiết thực cho nhân dân.

Do đó, bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng trên không gian mạng tại địa bàn Tây Nguyên đòi hỏi năng lực nhận diện tinh tế, bản lĩnh chính trị vững vàng và phương pháp xử lý vừa kiên quyết về nguyên tắc, vừa mềm dẻo về cách làm với tư duy nhận thức mới. Ngược lại, khi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển, được tham gia, được lắng nghe, được giải quyết bức xúc chính đáng, thì niềm tin xã hội sẽ trở thành tuyến phòng thủ quan trọng nhất. Ở cấp độ này, bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng trên không gian mạng tại địa bàn Tây Nguyên chính là kết quả tổng hợp của phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và truyền thông đúng hướng.

Từ đây có thể khẳng định rằng, bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng trên không gian mạng tại địa bàn Tây Nguyên không thể chỉ dừng ở hoạt động phản bác sau khi thông tin xấu độc đã lan rộng, mà phải chuyển mạnh sang tư duy chủ động kiến tạo môi trường thông tin lành mạnh, chính thống ngay từ đầu.

Bà con dân tộc Gia Rai mừng vui vì được mùa. Ảnh: TTXVN.

Củng cố “thế trận lòng dân”

Một yêu cầu khác rất quan trọng là phải xây dựng “thế trận lòng dân” trên không gian mạng như một hình thức phòng thủ chủ động. Khái niệm “thế trận lòng dân” vốn gắn với quốc phòng, an ninh và với quan điểm “lấy dân làm gốc”.

Không chỉ có lòng dân trên địa bàn cư trú, mà còn có lòng dân trên dòng chảy thông tin. “Thế trận lòng dân” trên không gian mạng không thể hình thành bằng khẩu hiệu đơn thuần, mà phải được xây bằng niềm tin thật, đối thoại thật, hiệu quả thật và trách nhiệm thật. Khi người dân cảm nhận được sự đồng hành ấy, họ sẽ có xu hướng tin vào nguồn tin chính thống hơn, cảnh giác hơn với lời xúi giục và chủ động hơn trong việc bảo vệ cộng đồng khỏi thông tin độc hại.

Trong tất cả các lực lượng xã hội, thanh niên Tây Nguyên cần được xem là lực lượng xung kích đặc biệt trên mặt trận này. Họ là những người tiếp cận công nghệ nhanh nhất, sử dụng mạng xã hội thường xuyên nhất, có khả năng học hỏi kỹ năng mới nhanh nhất, nhưng cũng là nhóm dễ bị cuốn vào các “làn sóng cảm xúc” trên mạng nếu thiếu định hướng và thiếu điểm tựa giá trị.

Vì thế, thay vì chỉ nhắc nhở hay quản lý theo cách cứng nhắc, cần tạo điều kiện để thanh niên trở thành chủ thể của chuyển đổi số và của việc bảo vệ quê hương trên không gian số. Cần khuyến khích sản xuất những nội dung tích cực về buôn làng, văn hóa, nông sản, khởi nghiệp, du lịch, gương người tốt việc tốt; tham gia các chương trình kỹ năng số, kỹ năng an toàn thông tin, kỹ năng phản biện tin giả; xây dựng cộng đồng thanh niên số có trách nhiệm, sáng tạo và gắn bó với bản sắc.

Cùng với thanh niên, đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng ở Tây Nguyên cũng phải được nâng lên tương xứng với yêu cầu mới. Người làm công tác tư tưởng hôm nay không thể chỉ giỏi nghị quyết mà yếu công nghệ; không thể chỉ nói hay trong hội trường mà lúng túng trên nền tảng số; càng không thể chậm trước nhịp lan truyền của tin giả. Họ cần được trang bị đồng thời ba năng lực cốt lõi: bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu văn hóa - xã hội địa bàn và kỹ năng truyền thông số hiện đại.

Nhìn rộng ra, vấn đề bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trên không gian mạng tại địa bàn Tây Nguyên cũng gợi ra một cách tiếp cận mới đối với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Đây không phải nhiệm vụ của riêng ngành tuyên giáo, dân vận hay lực lượng công an, quân đội mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi người dân.

Tây Nguyên đã nhiều lần đứng vững trước thử thách của lịch sử nhờ sức mạnh của lòng dân, của truyền thống yêu nước, của tinh thần cộng đồng buôn làng và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Hôm nay, thử thách ấy chuyển một phần quan trọng lên không gian mạng, nhưng dù hình thức thay đổi, bản chất vấn đề vẫn không đổi. Nơi nào chính quyền gần dân, chính sách hợp lòng dân, thông tin chính thống kịp thời và văn hóa cộng đồng được nâng niu, nơi đó “phên dậu tư tưởng” sẽ trở thành thành lũy bền vững.

Làm được điều này Tây Nguyên không chỉ đứng vững trước mọi âm mưu chống phá, mà còn có thể trở thành hình mẫu về sự kết hợp giữa phát triển nhanh, bền vững với giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại số. Đó cũng là con đường để vùng đất giàu bản sắc này phát huy trọn vẹn vai trò chiến lược của mình.

Cuối cùng, cốt lõi của việc “xây” nằm ở kết quả thực tiễn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển kinh tế - xã hội. Không có sự phản bác nào đanh thép bằng việc đời sống nhân dân ngày càng ấm no, bộ máy chính quyền ngày càng trong sạch. Khi lòng dân đã an, niềm tin đã vững thì mọi âm mưu chia rẽ, xuyên tạc dù tinh vi đến đâu cũng sẽ tan rã.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng tại địa bàn Tây Nguyên là một cuộc chiến trường kỳ, cam go. Trong cuộc chiến ấy, bằng cách lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy thông tin tích cực đẩy lùi tiêu cực, và quan trọng nhất là xây dựng được thế trận lòng dân trên không gian số, chúng ta không chỉ bảo vệ được lý tưởng mà còn góp phần bồi đắp nên một môi trường văn hóa mạng lành mạnh, giàu bản sắc và tràn đầy niềm tin vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

​