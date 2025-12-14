Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội: Liên danh Greenlab - A Chi Son trúng thầu sát giá

Gói thầu mua sắm vật tư hơn 1 tỷ đồng tại Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa tìm được chủ nhân với mức tiết kiệm ngân sách chỉ hơn 300 nghìn đồng.

Hải Đăng

Ngày 28/11/2025, bà Trần Bích Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã ký Quyết định số 269/QĐ-TTKTNNMT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02: Mua sắm Vật liệu dụng cụ nội nghiệp quan trắc chất lượng nước, thuộc nhiệm vụ Quan trắc động thái nước dưới đất khu vực Hà Nội năm 2025.

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Greenlab Việt Nam (Greenlab) - Công ty Cổ phần A Chi Son (A Chi Son). Giá trúng thầu được phê duyệt là 1.094.495.195 đồng. So với giá gói thầu là 1.094.822.933 đồng, ngân sách nhà nước chỉ tiết kiệm được 327.738 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,02%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 4 tháng.

2-9066.jpg
Ảnh minh họa

Đối thủ "ngã ngựa" vì hồ sơ hóa chất

Theo Biên bản mở thầu ngày 12/11/2025, gói thầu này chỉ thu hút sự tham gia của hai nhà thầu là Liên danh Greenlab - A Chi Son và Công ty Cổ phần Bateco Việt Nam. Trong đó, Bateco Việt Nam chào giá thấp hơn (1.025.538.400 đồng) nhưng đã bị loại ngay ở bước đánh giá kỹ thuật.

Cụ thể, tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 25.11-02/BC-TVT ngày 25/11/2025 do Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng 368 Hà Nội lập, Tổ chuyên gia đánh giá Bateco Việt Nam không đạt yêu cầu. Nguyên nhân được chỉ ra là nhà thầu này không chứng minh được khả năng lưu hành hàng hóa đối với các loại hóa chất trong danh mục yêu cầu của E-HSMT. Đồng thời, Bateco cũng không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ và khả năng huy động hóa chất cho gói thầu. Dù bên mời thầu đã có văn bản yêu cầu làm rõ, nhưng tài liệu bổ sung của Bateco vẫn không đáp ứng được yêu cầu.

Việc Bateco Việt Nam bị loại vì các lỗi kỹ thuật cơ bản liên quan đến pháp lý hàng hóa đã tạo điều kiện cho Liên danh Greenlab - A Chi Son trúng thầu dù giá dự thầu cao hơn đối thủ gần 70 triệu đồng và gần như "sát nút" với giá gói thầu.

Năng lực của Liên danh trúng thầu ra sao?

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, thành viên đứng đầu liên danh là Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Greenlab Việt Nam (MSDN: 0107692610), có địa chỉ tại Đội 1, Thôn Tả Thanh Oai, Xã Đại Thanh, Hà Nội. Doanh nghiệp này được thành lập năm 2017, do ông Nguyễn Hồng Dương làm đại diện pháp luật.

Greenlab Việt Nam sở hữu lịch sử đấu thầu khá ấn tượng với tỷ lệ trúng thầu cao. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tham gia 38 gói thầu và trúng tới 30 gói. Đặc biệt trong năm 2025, Greenlab tham gia 4 gói thầu thì trúng 3 gói. Đơn vị này là "gương mặt thân quen" tại các bên mời thầu như Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Lai Châu (trúng 6/6 gói tham gia); Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga (trúng 5/5 gói tham gia).

Thành viên còn lại là Công ty Cổ phần A Chi Son (MSDN: 0303055657), có trụ sở chính tại số 100 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Xuân Hòa, TP.HCM. Doanh nghiệp này do bà Võ Thị Trúc Linh làm Tổng Giám đốc. A Chi Son có quy mô hoạt động rộng khắp với lịch sử tham gia 241 gói thầu, trúng 73 gói.

Đáng chú ý, năm 2025 đánh dấu sự "bùng nổ" của A Chi Son khi tham gia 47 gói thầu và trúng tới 33 gói. Ngoài gói thầu tại Hà Nội này, A Chi Son còn trúng nhiều gói thầu lớn tại các đơn vị như Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4...

Trao đổi về vấn đề tỷ lệ tiết kiệm thấp trong đấu thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: "Mặc dù Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP không quy định mức tiết kiệm tối thiểu cụ thể là bao nhiêu, tuy nhiên, mục tiêu tối thượng của đấu thầu là hiệu quả kinh tế. Việc trúng thầu sát giá, tiết kiệm không đáng kể, đặc biệt khi có đối thủ cạnh tranh chào giá thấp hơn bị loại, cần được chủ đầu tư xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo không có sự thông đồng hay hạn chế cạnh tranh."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Trong trường hợp chỉ có ít nhà thầu tham gia và nhà thầu chào giá thấp bị loại vì lý do kỹ thuật, chủ đầu tư cần rà soát lại các tiêu chí trong E-HSMT xem có quá khắt khe hoặc mang tính định hướng hay không. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch theo quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC."

Việc Liên danh Greenlab - A Chi Son trúng thầu với mức tiết kiệm "siêu nhỏ" tại Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đặt ra nhu cầu cần thiết về việc giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng, đảm bảo chất lượng vật tư, thiết bị đúng như cam kết trong hồ sơ dự thầu.

#đấu thầu #Greenlab #A Chi Son #Hà Nội #giá thầu #kỹ thuật

Bài liên quan

Bạn đọc

Đồng Tháp: Đại Thành Tháp Mười và 24 gói chỉ định thầu tại xã Mỹ Hòa [Kỳ 2]

Xã Mỹ Hòa (tỉnh Đồng Tháp) là nơi Công ty TNHH Đại Thành Tháp Mười trúng trọn 24 gói chỉ định trong năm 2025, với tông giá trị gần 9 tỷ đồng...

z7290673715506-67e581ffb9d71adf6b79a0dfb2d8d7c7.jpg
Ảnh minh họa

Trong hai năm 2024–2025, Công ty TNHH Đại Thành Tháp Mười liên tục được lựa chọn thực hiện hàng loạt gói thầu tại UBND xã Mỹ Hòa, tỉnh Đồng Tháp. Dữ liệu từ Hệ thống đấu thầu quốc gia cho thấy doanh nghiệp này trúng tổng cộng 24 gói thầu, tất cả đều áp dụng hình thức chỉ định thầu, với tổng giá trị trúng thầu gần 1,9 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Đồng Tháp: Vì sao hủy đấu thầu rộng rãi, chuyển sang chỉ định gói hơn 2,3 tỷ?

Việc hủy đấu thầu rộng rãi chuyển sang chỉ định, tiến độ phê duyệt chỉ 14 ngày, làm dấy nghi vấn cạnh tranh, minh bạch gói thầu số 22

1.jpg
Ảnh minh họa.

Gói thầu hơn 2,3 tỷ đồng và điều chỉnh gây chú ý

Xem chi tiết

Bạn đọc

Tính cạnh tranh trong các gói thầu tại Thủy điện Sông Ba Hạ: Từ hồ sơ đến thực tiễn [Kỳ 4]

Bên cạnh những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm cao, nhiều gói thầu mà Công ty TNHH Lễ Hân tham gia lại có sự cạnh tranh khá "lạ lùng" với những đối thủ bị loại vì lý do kỹ thuật cơ bản.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tính cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ có những diễn biến trái chiều và nhiều điểm "gợn" cần làm rõ.

Tại Gói thầu số 9 (năm 2025), như đã phân tích, Công ty TNHH Lễ Hân trúng thầu với mức tiết kiệm lên tới 25,6%. Tại đây, đối thủ là Công ty TNHH Phúc Đại Khang bị loại ngay từ bước đánh giá E-HSDT do không đáp ứng yêu cầu. Việc loại đối thủ từ "vòng gửi xe" giúp Lễ Hân rộng đường về đích, nhưng mức giảm giá sâu cho thấy nhà thầu này cũng phải rất dè chừng các đối thủ tiềm tàng khác.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Công ty Cổ phần Kỹ thuật T&H trúng thầu tại Thủy điện Ialy: Đối thủ bỏ giá thấp hơn vẫn bị loại

Công ty Cổ phần Kỹ thuật T&H trúng thầu tại Thủy điện Ialy: Đối thủ bỏ giá thấp hơn vẫn bị loại

Dù có giá dự thầu thấp hơn, Công ty Cổ phần PISA vẫn phải ngậm ngùi nhìn gói thầu nâng cấp hệ thống quan trắc tại Công ty Thủy điện Ialy về tay Công ty Cổ phần Kỹ thuật T&H do không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Đáng chú ý, năm 2025 ghi nhận chuỗi trúng thầu dày đặc của T&H tại các nhà máy điện lớn.