Chính trị

Quyết định nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Hội nghị Trung ương 15

Ban Chấp hành Trung ương sẽ xem xét quyết định nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV của Đảng tại Hội nghị Trung ương 15.

Thiên Tuấn

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã ban hành Hướng dẫn 35-HD/BTGDVTW năm 2025 tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

img4624-1762403520632863451467-1762404924895-1762404925137494857371.jpg

Trong đó, hướng dẫn về công tác chuẩn bị, lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV của Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nêu rõ phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, dân chủ, khách quan, công tâm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến thẳng thắn, xây dựng, tạo sự đoàn kết thống nhất về số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng và lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV (tái cử và tham gia lần đầu).

Xác định đây là công việc kế thừa, tiếp nối của công tác quy hoạch cán bộ, đặc biệt hệ trọng, cốt lõi của cốt lõi, liên quan thành công của Đại hội XIV của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Nhân sự giới thiệu phải có tầm nhìn chiến lược quốc gia, có khả năng giữ tự chủ của đất nước; có năng lực lãnh đạo, chỉ huy ở quy mô quốc gia; có uy tín chính trị, liêm chính ở mức biểu tượng; có khả năng triển khai nghị quyết thành kết quả, thành quả đo đếm được; có đủ sức bền, cả về tinh thần và thể chất, để chịu được áp lực, cường độ công việc trong nhiệm kỳ XIV của Đảng và có thể là những nhiệm kỳ tiếp theo.

Trong hướng dẫn, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng thông tin: Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị và Tiểu ban nhân sự Đại hội XIV tiếp tục xem xét bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự theo đúng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và quy trình công tác nhân sự đã đề ra để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét quyết định tại Hội nghị Trung ương 15.

