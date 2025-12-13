Hà Nội

Bạn đọc

Đồng Tháp: Tâm Tuệ Phương trúng 3 gói thầu thiết bị giáo dục trong một ngày

Chỉ trong ngày 2/12/2025, Công ty Tâm Tuệ Phương liên tiếp được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp phê duyệt trúng 3 gói thầu mua sắm thiết bị dạy học STEM/STEAM, với tổng giá trị gần 24 tỷ đồng, tiết kiệm ngân sách ở mức khiêm tốn.

Hải Nam

"Cú đúp" ba gói thầu trong một ngày

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 2/12/2025, ông Nguyễn Phương Toàn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã ký ban hành 3 quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu mua sắm thiết bị phòng chức năng phục vụ dạy học STEM/STEAM. Điều đáng chú ý là cả 3 gói thầu này đều xướng tên một đơn vị trúng thầu duy nhất: Công ty TNHH Tâm Tuệ Phương.

Cụ thể, tại Gói thầu số 07: Mua sắm thiết bị phòng chức năng phục vụ dạy học STEM/STEAM cấp Tiểu học, theo Quyết định số 925/QĐ-SGDĐT, Công ty Tâm Tuệ Phương trúng thầu với giá 4.017.196.800 đồng. Gói thầu này có giá dự toán là 4.286.316.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày.

Cùng ngày, tại Quyết định số 926/QĐ-SGDĐT, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phê duyệt cho Công ty Tâm Tuệ Phương trúng Gói thầu số 08: Mua sắm thiết bị phòng chức năng phục vụ dạy học STEM/STEAM cấp THCS. Giá trúng thầu là 8.755.737.980 đồng (giá gói thầu 9.084.328.000 đồng), thời gian thực hiện cũng là 90 ngày.

Chưa dừng lại ở đó, "cú hat-trick" được hoàn tất với Gói thầu số 09: Mua sắm thiết bị phòng chức năng phục vụ dạy học STEM/STEAM cấp THPT. Theo Quyết định số 924/QĐ-SGDĐT, Công ty Tâm Tuệ Phương trúng thầu với giá 11.079.900.000 đồng (giá gói thầu 11.488.724.000 đồng). Tại gói thầu này, đối thủ là Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Viễn Đông đã không được lựa chọn do không đạt yêu cầu.

z7322192423155-87af693afd6db7e2d0821e960f1221fb.jpg
z7322194140936-f81007ff059e2c212c267d05150d0471.jpg
z7322195701970-5485f54aa68f87066f7012053ddf247b.jpg
Nguồn: MSC

Như vậy, tổng giá trị trúng thầu của Công ty Tâm Tuệ Phương tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp chỉ riêng trong ngày 2/12/2025 lên tới hơn 23,8 tỷ đồng. Đơn vị tư vấn chấm thầu cho cả 3 gói thầu này là Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin NTD.

Năng lực nhà thầu Tâm Tuệ Phương ra sao?

Theo dữ liệu pháp lý, Công ty TNHH Tâm Tuệ Phương được thành lập ngày 25/12/2015, có mã số doanh nghiệp là 0313590741. Người đại diện theo pháp luật hiện nay là bà Mai Thị Hải Hương, chức vụ Giám đốc. Trụ sở công ty đăng ký tại Văn phòng 02, Tầng 08, Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, Tâm Tuệ Phương là một cái tên không xa lạ trong lĩnh vực cung cấp thiết bị giáo dục và xây lắp. Ngoài "chiến tích" tại Đồng Tháp, doanh nghiệp này từng tham gia và trúng thầu tại nhiều địa phương khác như Đà Nẵng, Gia Lai, TP HCM...

Đáng chú ý, việc trúng cùng lúc 3 gói thầu có quy mô lớn với tổng giá trị gần 24 tỷ đồng, thời gian thực hiện trùng khớp nhau (đều 90 ngày) đặt ra bài toán khó về việc huy động nguồn lực tài chính và nhân sự. Dư luận quan tâm liệu nhà thầu có đảm bảo được tiến độ và chất lượng hàng hóa, thiết bị cho cả 3 dự án chạy song song này hay không, đặc biệt trong bối cảnh các quy định mới của Luật Đấu thầu 2023 và Luật sửa đổi số 90/2025/QH15 đang siết chặt việc quản lý hợp đồng.

Góc nhìn chuyên gia

Trao đổi về vấn đề một nhà thầu trúng nhiều gói thầu cùng lúc, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Pháp luật về đấu thầu không cấm một nhà thầu trúng nhiều gói thầu trong cùng một thời điểm. Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi), nhà thầu phải chứng minh được khả năng huy động nhân sự và thiết bị riêng biệt cho từng gói thầu nếu các gói thầu thực hiện cùng lúc. Nếu nhà thầu kê khai trùng lặp nhân sự chủ chốt cho các gói thầu có thời gian thực hiện trùng nhau mà không có giải pháp thay thế hợp lý, đây có thể coi là hành vi không trung thực".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết thêm: "Vai trò của Tổ chuyên gia và Bên mời thầu (ở đây là Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin NTD) là rất quan trọng. Khi đánh giá E-HSDT, bên mời thầu cần phải rà soát kỹ năng lực thực tế, đặc biệt là năng lực tài chính và hợp đồng tương tự của nhà thầu để đảm bảo tính khả thi. Việc phê duyệt trúng thầu ồ ạt nếu không kiểm soát kỹ khâu thực hiện hợp đồng sẽ tiềm ẩn rủi ro chậm tiến độ giải ngân đầu tư công".

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về kết quả lựa chọn nhà thầu. Việc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp lựa chọn Công ty Tâm Tuệ Phương cho loạt gói thầu thiết bị dạy học trọng điểm chắc chắn đã dựa trên những đánh giá kỹ lưỡng. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực tế của nhà thầu này sẽ là câu trả lời rõ nhất cho hiệu quả của công tác đấu thầu tại địa phương.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

