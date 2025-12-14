Công ty Vũ Dương trúng gói thầu xây lắp tại Lâm Đồng: Dấu hỏi về quy trình chỉ định thầu?

Chỉ trong một ngày, Công ty TNHH Vũ Dương được phê duyệt chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1,2 tỷ đồng tại xã Đam Rông 3. Quy trình này liệu có đảm bảo chặt chẽ?

Vừa qua, Phòng Kinh tế xã Đam Rông 3 (Lâm Đồng) đã ban hành quyết định chỉ định thầu cho Công ty TNHH Vũ Dương thực hiện gói thầu xây lắp trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các quyết định phê duyệt kế hoạch và lựa chọn nhà thầu được ký ban hành trong cùng một ngày, đặt ra nhiều băn khoăn về tính cạnh tranh và hiệu quả tiết kiệm ngân sách theo tinh thần của Luật Đấu thầu mới.

Chỉ định thầu "thần tốc" trong ngày

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 25/11/2025, ông Trần Đức Bắc, Chủ tịch UBND xã Đam Rông 3 (tỉnh Lâm Đồng) đã ký Quyết định số 638/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cổng, hàng rào, sân nhà Văn hóa, sân bóng đá, hệ thống mương thoát nước trước, bên hông nhà văn hóa thôn Phi Jút. Dự án có tổng mức đầu tư 1.462.000.000 đồng, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Quyết định số 638/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cổng, hàng rào, sân nhà Văn hóa, sân bóng đá, hệ thống mương thoát nước trước, bên hông nhà văn hóa thôn Phi Jút. Nguồn: MSC

Ngay trong cùng ngày 25/11/2025, Phòng Kinh tế xã Đam Rông 3 (đơn vị được giao làm chủ đầu tư) đã ban hành Quyết định số 186/QĐ-KT về việc chỉ định thầu đơn vị thi công. Đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là Công ty TNHH Vũ Dương.

Cụ thể, Công ty TNHH Vũ Dương (có địa chỉ tại Thôn Tân Lâm, Xã Phú Sơn Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng) được chỉ định thực hiện Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình. Giá chỉ định thầu là 1.214.030.632 đồng. Loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện ngắn gọn trong 30 ngày (từ 25/11/2025 đến 24/12/2025).

Việc Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) và Quyết định chỉ định thầu được ban hành cùng một ngày (25/11/2025) là một quy trình pháp lý diễn ra với tốc độ rất nhanh. Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 24/2024/NĐ-CP (và các văn bản sửa đổi bổ sung như Nghị định 214/2025/NĐ-CP), quy trình chỉ định thầu rút gọn cho phép rút ngắn thủ tục. Tuy nhiên, việc các bước từ lập kế hoạch, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đến thương thảo và chỉ định thầu diễn ra dồn dập trong cùng một thời điểm khiến dư luận không khỏi băn khoăn về chất lượng của công tác chuẩn bị và thẩm định hồ sơ năng lực nhà thầu. Liệu thời gian này có đủ để chủ đầu tư đánh giá kỹ lưỡng về giải pháp kỹ thuật và năng lực tài chính của Công ty Vũ Dương, nhất là khi công trình đòi hỏi tiến độ gấp rút (30 ngày)?

Áp lực tiết kiệm 5% theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP

Một vấn đề pháp lý quan trọng cần được lưu tâm tại gói thầu này là việc tuân thủ các quy định mới về tiết kiệm ngân sách trong chỉ định thầu.

Căn cứ khoản 2 Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu, đối với gói thầu xây lắp thuộc trường hợp chỉ định thầu, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để "bảo đảm tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu".

Tại Quyết định số 186/QĐ-KT, giá trúng thầu của Công ty TNHH Vũ Dương là 1.214.030.632 đồng. Để đảm bảo tính tuân thủ pháp luật, cơ quan chức năng cần rà soát xem việc chỉ định thầu này đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hiệu quả tài chính theo quy định hiện hành.

Đây là "phép thử" quan trọng đối với Phòng Kinh tế xã Đam Rông 3 và Công ty TNHH Vũ Dương trong việc thực thi các văn bản pháp luật mới có hiệu lực, nhằm tránh thất thoát vốn đầu tư công, đặc biệt là nguồn vốn ý nghĩa dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Năng lực của Công ty Vũ Dương ra sao?

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Vũ Dương được thành lập từ năm 2006, có trụ sở tại Xã Phú Sơn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Đây là một nhà thầu có "bề dày" hoạt động tại địa phương.

Dữ liệu phân tích hoạt động đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Vũ Dương đã tham gia khoảng 27 gói thầu, trong đó đã trúng thầu 22 gói, trượt 3 gói và 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt hơn 201 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu của doanh nghiệp này lên tới hơn 81%, một con số rất ấn tượng đối với bất kỳ nhà thầu xây lắp nào.

Nhà thầu này thường xuyên trúng các gói thầu xây lắp trường học, đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa... trên địa bàn Lâm Đồng. Một số đối tác liên danh thường xuyên của Vũ Dương bao gồm Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển T & P và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Giáo dục Phạm Gia.

Việc một nhà thầu trúng thầu liên tiếp tại một địa phương với tỷ lệ cao là điều đáng ghi nhận về năng lực nếu quá trình cạnh tranh diễn ra minh bạch, công bằng. Tuy nhiên, tại các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, yếu tố cạnh tranh về giá bị triệt tiêu. Do đó, vai trò giám sát của chủ đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước càng trở nên quan trọng để đảm bảo vốn ngân sách được sử dụng hiệu quả nhất, tránh tình trạng "ruột", "thân hữu" trong đầu tư công.

Thời gian qua, công tác đấu thầu tại nhiều địa phương đã được chấn chỉnh mạnh mẽ theo tinh thần của Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2025. Đối với dự án tại xã Đam Rông 3, thiết nghĩ các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cần thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thi công, nghiệm thu và thanh quyết toán, đảm bảo công trình "Sửa chữa cổng, hàng rào, sân nhà Văn hóa thôn Phi Jút" đạt chất lượng tốt nhất, phục vụ thiết thực cho đời sống người dân.

