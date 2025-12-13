Hà Nội

Trường ĐH Tài chính - Marketing: Đối thủ trượt thầu vì lỗi sơ đẳng, Phúc Điền rộng cửa

Tại gói thầu hơn 2,4 tỷ đồng do Trường Đại học Tài chính - Marketing làm chủ đầu tư, Công ty Phúc Điền trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp sau khi các đối thủ bị loại vì những lỗi khó tin như "râu ông nọ cắm cằm bà kia" trong biện pháp thi công.

Hải Đăng - Hà Linh

Ngày 28/11/2025, ông Cao Tấn Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing đã ký Quyết định số 3938/QĐ-ĐHTCM phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị". Đây là gói thầu thuộc dự án "Sửa chữa 02 phòng thực hành máy tính tại khối nhà A và 02 phòng học lý thuyết tại tầng trệt khối nhà K cơ sở Long Trường".

Quyết định số 3938/QĐ-ĐHTCM phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây lắp, cung cấp lắp đặt thiết bị".

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Phúc Điền (có địa chỉ tại Số 11A Hồng Hà, Phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh) với giá trúng thầu là 2.456.783.795 đồng. So với giá gói thầu được duyệt là 2.484.898.011 đồng, con số tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt hơn 28 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,13%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 70 ngày.

Đối thủ trượt thầu vì những lỗi "ngờ nghệch"

Theo Biên bản mở thầu hoàn thành ngày 12/11/2025, gói thầu này thu hút sự tham gia của 3 nhà thầu: Công ty TNHH Xây dựng Phúc Điền, Công ty TNHH Cơ điện Thương mại và Xây dựng Lê Nguyễn, và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Thương mại Phương Nam.

Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá E-HSDT số 1117/BCĐG-HQ-2025 ngày 17/11/2025 của Tổ chuyên gia (thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Hoàng Quân - đơn vị tư vấn) đã chỉ ra hàng loạt lý do khiến hai đối thủ của Phúc Điền bị loại ngay từ bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Đáng chú ý, các lý do trượt thầu cho thấy sự chuẩn bị hồ sơ dự thầu (E-HSDT) rất sơ sài, thiếu chuyên nghiệp, dấy lên lo ngại về tính cạnh tranh thực chất của gói thầu.

Cụ thể, đối với Công ty TNHH Cơ điện Thương mại và Xây dựng Lê Nguyễn, nhà thầu này bị đánh giá không đạt ở cả năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật. Về năng lực tài chính, nhà thầu cung cấp hợp đồng tín dụng nhưng không có văn bản xác nhận số dư hạn mức tín dụng khả dụng tại thời điểm đóng thầu. Về hợp đồng tương tự, nhà thầu kê khai hợp đồng thi công sửa chữa với chính Trường Đại học Tài chính - Marketing nhưng giá trị thanh lý không đáp ứng yêu cầu tối thiểu (yêu cầu ≥ 2,48 tỷ đồng, nhưng hợp đồng cung cấp chỉ hơn 2,1 tỷ đồng), đồng thời không đính kèm hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) và tài liệu chứng minh cấp công trình.

Nghiêm trọng hơn, trong phần đánh giá kỹ thuật, E-HSDT của Công ty Lê Nguyễn không có bản vẽ tổ chức mặt bằng công trường, không có biểu đồ nhân lực/máy móc. Đặc biệt, nhà thầu này không có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp vật tư, không có catalogue thiết bị, và không có hợp đồng với đơn vị thí nghiệm chuyên ngành.

Tương tự, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Thương mại Phương Nam cũng bị loại với những lỗi rất khó hiểu đối với một đơn vị đi đấu thầu chuyên nghiệp. Tại phần kỹ thuật, Tổ chuyên gia nhận định nhà thầu "không có sự am hiểu về quy mô, phạm vi công việc của dự án". Cụ thể, gói thầu là sửa chữa phòng học, nhưng nhà thầu lại trình bày biện pháp thi công... đào móng, thi công cột điển hình, cầu thang, hàng rào. Thậm chí, bảng tiến độ thi công đính kèm lại thuộc về dự án "Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2". Biện pháp an toàn thi công cũng được sao chép máy móc khi đề cập đến việc "tránh để nhựa nóng dính vào người" một hạng mục không hề có trong gói thầu này. Ngoài ra, về năng lực kinh nghiệm, các hợp đồng tương tự mà Công ty Phương Nam kê khai đều thiếu hóa đơn VAT để đối chiếu.

Việc các nhà thầu tham dự nộp hồ sơ với những sai sót cơ bản, mang tính chất "copy-paste" từ dự án khác, thiếu các tài liệu pháp lý tối thiểu như hóa đơn VAT, khiến dư luận không khỏi băn khoăn: Liệu đây có phải là những "quân xanh" tham gia để hợp thức hóa quy trình đấu thầu, tạo điều kiện cho nhà thầu được định sẵn trúng thầu dễ dàng?

Năng lực của Công ty Xây dựng Phúc Điền

Công ty TNHH Xây dựng Phúc Điền được thành lập ngày 20/04/2011, do ông Nguyễn Chí Cường làm đại diện pháp luật. Dữ liệu đấu thầu cho thấy, nhà thầu này đã tham gia 62 gói thầu, trong đó trúng 33 gói, trượt 29 gói. Tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 453 tỷ đồng.

Năm 2025 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của Công ty Phúc Điền khi tham gia 21 gói thầu và trúng tới 13 gói (tính đến tháng 11/2025). Tỷ lệ trúng thầu trong năm nay đạt mức rất cao (~61,9%).

Phân tích lịch sử đấu thầu cho thấy, Phúc Điền có mối quan hệ "đối tác" khá thân thiết với một số bên mời thầu. Điển hình như tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8, nhà thầu này đã tham gia 4 gói thầu và trúng tuyệt đối cả 4 gói. Tại Trường Đại học Tài chính - Marketing, Phúc Điền cũng tham gia 3 gói và trúng cả 3.

Ngoài gói thầu vừa trúng nêu trên, ngày 09/10/2025, Phúc Điền cũng được Trường Đại học Tài chính - Marketing lựa chọn thực hiện gói thầu "Thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị" với giá trúng thầu hơn 13,3 tỷ đồng. Hay trước đó vào tháng 6/2025, tại Ban QLDA ĐTXD khu vực Quận 8, Phúc Điền trúng gói thầu "Thi công xây lắp" trị giá hơn 5,9 tỷ đồng và gói thầu "Thi công xây dựng" trị giá hơn 2,6 tỷ đồng.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ về các hành vi bị cấm, trong đó có việc dàn xếp, thông thầu. Mục tiêu của đấu thầu qua mạng là nhằm tăng cường tính minh bạch, cạnh tranh công bằng và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn ngân sách. Việc các gói thầu xuất hiện những hồ sơ dự thầu sơ sài, mắc lỗi sơ đẳng từ các đối thủ cạnh tranh, dẫn đến kết quả trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp, là những tín hiệu cần được các cơ quan chức năng, Thanh tra giám sát đầu tư công lưu tâm, kiểm tra để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của dòng tiền ngân sách.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

Công ty Song Hân trúng gói thầu hơn 9 tỷ tại KTX ĐHQG TP HCM: Năng lực nhà thầu ra sao?

Vượt qua 3 đối thủ nhờ lợi thế về kỹ thuật và giá, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Song Hân vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp hơn 9,1 tỷ đồng tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM. Đáng chú ý, đây là chiến thắng thứ 5 của nhà thầu này trong năm 2025, nối dài chuỗi trúng thầu từ Khánh Hòa đến Đồng Nai.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 19/11/2025, ông Tăng Hữu Thủy, Giám đốc Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị ĐHQG-HCM đã ký Quyết định số 819/QĐ-KTX&ĐTĐH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 xây lắp: Sửa chữa chống thấm, đường ống thoát nước mưa ngoài nhà, sơn mới lại bên ngoài tòa nhà A1, A2, A3, A11, A4, A7, A9, A12 Ký túc xá Khu A.

Quyết định số 819/QĐ-KTX&ĐTĐH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 xây lắp: Sửa chữa chống thấm, đường ống thoát nước mưa ngoài nhà, sơn mới lại bên ngoài tòa nhà A1, A2, A3, A11, A4, A7, A9, A12 Ký túc xá Khu A.
Bạn đọc

An Giang: 10 nhà thầu bị loại, Công ty Ti Ti trúng gói thầu thiết bị trường học

Tại gói thầu thiết bị giáo dục do Ban QLDA tỉnh An Giang mời thầu, vượt qua 10 đối thủ, Công ty Ti Ti là đơn vị duy nhất trúng thầu với giá hơn 2,1 tỷ đồng.

Mới đây, Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang đã hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 15: Cung cấp và lắp đặt thiết bị, thuộc dự án Trường tiểu học A Tân Phú điểm chính (Tân Thành). Đây là gói thầu sử dụng ngân sách địa phương, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng với sự tham gia của đông đảo các nhà thầu cung cấp thiết bị giáo dục.

Cụ thể, theo Biên bản mở thầu ngày 30/10/2025, gói thầu thu hút sự tham gia của 11 nhà thầu. Danh sách bao gồm những cái tên quen thuộc trong lĩnh vực này như: Công ty CP Giáo dục Mekong, Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Việt Châu Á, Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Anh Duy, Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Việt Mỹ... và Công ty TNHH Trang thiết bị Mẫu giáo Ti Ti (Công ty Ti Ti).

Bạn đọc

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Nghịch lý loại nhà thầu và ưu ái "sai sót không nghiêm trọng" [Kỳ 3]

Trong khi một số nhà thầu bị loại thẳng tay vì thiếu Quyết định xuất bản phẩm điện tử tại thời điểm đóng thầu, thì nhà thầu trúng thầu lại được chấp nhận bổ sung giấy tờ này sau đó 1 tháng với lý do "sai sót không nghiêm trọng".

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Báo cáo đánh giá E-HSDT và các văn bản giải quyết kiến nghị sau đó đã phơi bày sự khốc liệt cũng như những dấu hiệu bất thường, mâu thuẫn nghiêm trọng trong việc áp dụng các tiêu chí đánh giá tại Gói thầu số 1 do Sở GD&ĐT Tây Ninh làm chủ đầu tư

"Giấy phép con" loại bỏ đối thủ nặng ký

