Công ty Nhân Việt trúng gói thầu gần 4,8 tỷ đồng của Sawaco: Năng lực nhà thầu ra sao?

Chỉ trong năm 2025, Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Nhân Việt liên tiếp được ghi nhận trúng nhiều gói thầu ngành nước tại TP HCM. Mới đây nhất, doanh nghiệp này được Sawaco chỉ định thầu gói xây lắp tại quận Tân Bình.

Theo thông tin công khai đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Sawaco) Trần Quang Minh vừa ký Quyết định số 2626/QĐ-TCT-KHĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình".

Quyết định số 2626/QĐ-TCT-KHĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình". Nguồn: MSC

Gói thầu này thuộc dự án "Di dời, xử lý giao cắt ống cấp 3 phối hợp với các dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường và tuyến hẻm trên địa bàn Phường 12, 13, 14, 15 quận Tân Bình". Đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Nhân Việt (Công ty Nhân Việt).

Theo quyết định phê duyệt, giá trúng thầu là 4.773.529.320 đồng (đã bao gồm thuế VAT và dự phòng phí). Loại hợp đồng theo đơn giá cố định, thời gian thực hiện 120 ngày. Đáng chú ý, hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng cho gói thầu này là Chỉ định thầu thông thường.

Trước đó, vào ngày 04/09/2025, Tổng Giám đốc Sawaco đã ký Quyết định số 1939/QĐ-TCT-KHĐT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án này. Theo đó, gói thầu xây lắp nêu trên có giá dự toán là 5.147.231.893 đồng, nguồn vốn từ vốn kinh doanh. Như vậy, so với giá dự toán, giá trúng thầu của Công ty Nhân Việt tiết kiệm cho chủ đầu tư khoảng hơn 373 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 7,2%.

Dấu ấn đậm nét của Công ty Nhân Việt trong năm 2025

Tìm hiểu về "sức khỏe" tài chính và bề dày kinh nghiệm, Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Nhân Việt được thành lập từ tháng 12/2001, có địa chỉ trụ sở chính tại 226/60 Đường Nguyễn Văn Lượng, Phường Gò Vấp, TP HCM. Người đại diện pháp luật là ông Huỳnh Tấn Dũng.

Dữ liệu thống kê từ lịch sử đấu thầu cho thấy, Công ty Nhân Việt là một nhà thầu có "thâm niên" trong lĩnh vực xây lắp hạ tầng cấp nước. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà thầu này đã tham gia 168 gói thầu, trong đó trúng 90 gói, trượt 74 gói. Tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 231 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025, Công ty Nhân Việt hoạt động với tần suất rất cao. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 25 gói thầu, trong đó được công bố trúng 7 gói thầu lớn với vai trò độc lập tại nhiều đơn vị khác nhau.

Cụ thể, trước khi được Sawaco chỉ định gói thầu tại Tân Bình nêu trên, vào ngày 27/10/2025, Công ty Nhân Việt cũng được Sawaco phê duyệt trúng một gói thầu "Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình" khác với giá trúng thầu hơn 4,6 tỷ đồng.

Lùi lại thời điểm tháng 6/2025, Công ty Nhân Việt trúng Gói thầu số 3: Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình do Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức mời thầu, giá trúng thầu hơn 6,1 tỷ đồng.

Tháng 5/2025, tại Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè, nhà thầu này trúng gói thầu Cung cấp vật tư phụ tùng và thi công xây dựng công trình "Cải tạo mạng lưới cấp nước Khu dân cư ven sông Tân Phong...", giá trúng thầu hơn 7,4 tỷ đồng. Cùng tháng, tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, Công ty Nhân Việt trúng gói thầu xây lắp giá trị hơn 2,7 tỷ đồng.

Xa hơn vào tháng 4/2025, Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn cũng phê duyệt Công ty Nhân Việt trúng gói thầu xây lắp trị giá hơn 3,5 tỷ đồng.

Như vậy, với việc trúng thầu liên tiếp nhiều gói thầu xây lắp có giá trị hàng tỷ đồng tại các địa bàn khác nhau (Tân Bình, Thủ Đức, Quận 7, Quận 5...), khối lượng công việc mà Công ty Nhân Việt phải đảm nhận trong năm 2025 là rất lớn. Việc phân bổ nhân sự chủ chốt, chỉ huy trưởng công trình và máy móc thi công để đáp ứng tiến độ của tất cả các gói thầu cùng lúc là bài toán năng lực mà chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ.

Mối quan hệ "đặc biệt" với một số bên mời thầu

Phân tích sâu hơn về lịch sử đấu thầu của Công ty Nhân Việt, có thể thấy nhà thầu này có tỷ lệ trúng thầu rất cao tại một số đơn vị cụ thể trong hệ thống cấp nước TP HCM.

Điển hình tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, Công ty Nhân Việt đã tham gia 14 gói thầu và trúng tới 13 gói. Tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối này (xấp xỉ 92,8%) là con số mơ ước của bất kỳ nhà thầu nào. Tổng giá trị trúng thầu tại đơn vị này là hơn 24,5 tỷ đồng.

Tại Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè, Công ty Nhân Việt tham gia 21 gói thầu và trúng 14 gói, tổng giá trị hơn 41 tỷ đồng. Tại Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, nhà thầu này tham gia 13 gói, trúng 10 gói.

Tại chính Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV, Công ty Nhân Việt cũng đã trúng 7 trên tổng số 13 gói thầu tham gia, với tổng giá trị trúng thầu hơn 38 tỷ đồng.

Việc một nhà thầu thường xuyên trúng thầu tại các chủ đầu tư quen thuộc là điều bình thường nếu năng lực thực sự tốt. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 về đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu, và các quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất (đối với chỉ định thầu) phải đảm bảo tính minh bạch, khách quan, dựa trên năng lực thực tế của nhà thầu tại thời điểm xét thầu.

Đặc biệt, đối với các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu như gói thầu mới nhất tại Sawaco, tuy quy trình được rút gọn nhưng chủ đầu tư vẫn phải chịu trách nhiệm về việc lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu.

Dư luận quan tâm liệu với khối lượng công việc dày đặc trúng thầu trong năm 2025, Công ty Nhân Việt có thực sự đảm bảo nguồn lực để triển khai dự án "Di dời, xử lý giao cắt ống cấp 3..." tại quận Tân Bình đúng tiến độ 120 ngày và đảm bảo chất lượng kỹ thuật hay không?

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.