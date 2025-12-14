Hà Nội

Đồng Nai: Hộ kinh doanh Nguyễn Nam Tiến trúng thầu hơn 6,3 tỷ đồng, tiết kiệm 0 đồng

Trúng gói thầu hơn 6,3 tỷ đồng tại Trường Bù Gia Mập (Đồng Nai), Hộ kinh doanh Nguyễn Nam Tiến gây chú ý khi giá trúng trùng khít giá dự toán.

Hải Nam

Tháng 12/2025, ông Nguyễn Thế Hùng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Bù Gia Mập tỉnh Đồng Nai đã ký Quyết định số 209/QĐ-DTNTBGM phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Cung cấp lương thực, thực phẩm, hàng hóa, gia vị cho bếp ăn nội trú".

qdpd.jpg
Quyết định số 209/QĐ-DTNTBGM phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Cung cấp lương thực, thực phẩm, hàng hóa, gia vị cho bếp ăn nội trú" (Nguồn: MSC)

Kết quả cho thấy, Hộ kinh doanh Nguyễn Nam Tiến (địa chỉ tại số 50, đường Trần Quang Khải, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai) đã trúng thầu với giá 6.387.264.000 đồng. Mức giá này trùng khớp hoàn toàn với giá gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 204/QĐ-DTNTBGM ngày 08/12/2025. Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách là 0%.

z7325454101203-0f5e0bd44678b847eb31408b5899b758-140.jpg
Trích 1 phần Quyết định số 204/QĐ-DTNTBGM ngày 08/12/2025 (Nguồn: MSC)

Quy trình "Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt"

Theo tìm hiểu, gói thầu này được Trường Bù Gia Mập áp dụng hình thức "Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt". Đây là điểm pháp lý quan trọng cần được làm rõ.

Đối chiếu với các tài liệu pháp lý hiện hành, cụ thể là Nghị định 214/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu), việc áp dụng hình thức này có cơ sở từ Điều 84. Theo đó, các gói thầu cung cấp dịch vụ ăn uống cho cơ sở giáo dục công lập sử dụng nguồn thu hợp pháp (tiền ăn bán trú/nội trú của học sinh) thuộc trường hợp được xem xét áp dụng hình thức đặc biệt.

Quy trình thực hiện theo Điều 85 Nghị định 214 cho phép chủ đầu tư gửi dự thảo hợp đồng, yêu cầu năng lực cho nhà thầu được xác định đủ năng lực, kinh nghiệm để thương thảo và hoàn thiện hợp đồng. Quy trình này giúp đơn giản hóa thủ tục so với đấu thầu rộng rãi, nhằm đáp ứng tính cấp bách và đặc thù phục vụ học sinh.

Tuy nhiên, "đặc biệt" không đồng nghĩa với việc bỏ qua các tiêu chuẩn về năng lực và hiệu quả kinh tế.

Băn khoăn về năng lực của Hộ kinh doanh "non trẻ"

Vấn đề khiến dư luận quan tâm không nằm ở hình thức lựa chọn nhà thầu, mà nằm ở đối tượng được lựa chọn.

Theo dữ liệu doanh nghiệp, Hộ kinh doanh Nguyễn Nam Tiến (MST: 070087000634) mới chỉ được cấp giấy phép hoạt động từ ngày 29/08/2025. Tính đến thời điểm được phê duyệt trúng thầu gói thầu hơn 6,3 tỷ đồng tại Trường Bù Gia Mập (tháng 12/2025), đơn vị này mới chỉ có "tuổi đời" gần 4 tháng.

Trong khi đó, gói thầu tại Trường PTDTNT THCS và THPT Bù Gia Mập có quy mô rất lớn (hơn 6,3 tỷ đồng), phục vụ hàng nghìn suất ăn nội trú cho học sinh trong suốt 07 tháng. Đây là loại hình dịch vụ đòi hỏi yêu cầu cực kỳ khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm, năng lực tài chính để nhập hàng số lượng lớn, và hệ thống nhân sự vận hành bếp ăn chuyên nghiệp.

Việc trao một gói thầu quy mô tiền tỷ, liên quan trực tiếp đến sức khỏe học sinh cho một Hộ kinh doanh mới thành lập, chưa có bề dày kinh nghiệm đã dấy lên lo ngại về khả năng kiểm soát rủi ro. Hơn nữa, với giá trúng thầu không giảm một đồng nào so với giá dự toán, mục tiêu "hiệu quả kinh tế" của công tác mua sắm công dường như chưa đạt được tối ưu.

Góc nhìn pháp lý: "Đặc biệt" vẫn phải đảm bảo năng lực

Phân tích dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định:

"Căn cứ Điều 85 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, khi áp dụng quy trình lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm đảm bảo nhà thầu được chọn phải có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu. Dù quy trình được rút gọn, nhưng nguyên tắc cốt lõi của Luật Đấu thầu về chất lượng và hiệu quả không được phép xem nhẹ."

Luật sư Vinh nhấn mạnh thêm: "Đối với trường hợp nhà thầu là Hộ kinh doanh mới thành lập dưới 6 tháng, việc chứng minh năng lực tài chính (thông qua báo cáo tài chính các năm trước) và năng lực kinh nghiệm (hợp đồng tương tự đã hoàn thành) là rất khó khăn. Chủ đầu tư cần giải trình rõ cơ sở nào để đánh giá Hộ kinh doanh này đủ năng lực thực hiện gói thầu hơn 6,3 tỷ đồng. Nếu chỉ dựa vào cam kết mà thiếu sự thẩm định thực tế kỹ càng, rủi ro pháp lý và rủi ro vận hành là rất lớn."

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cũng cho rằng, con số tiết kiệm 0% trong gói thầu này là một chỉ dấu cần lưu ý. "Trong trường hợp đặc biệt, chủ đầu tư mời nhà thầu vào thương thảo. Nếu quá trình thương thảo thực chất, chủ đầu tư hoàn toàn có thể đàm phán để có mức giá tốt hơn cho ngân sách nhà trường và phụ huynh, thay vì chấp nhận ngay mức giá trần của dự toán," ông Vũ chia sẻ.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

