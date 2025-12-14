Xã Bình Giã: Chỉ định thầu Công ty Lê Nguyên, tiết kiệm “nhỏ giọt” 0,23% có đúng Nghị định 214?

Phòng Kinh tế xã Bình Giã vừa phê duyệt chỉ định thầu gói xây lắp gần 2 tỷ đồng cho Công ty TNHH Xây dựng Lê Nguyên. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt 0,23%, thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu 5% quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 24/11/2025, Phòng Kinh tế xã Bình Giã (thuộc UBND xã Bình Giã) đã ban hành Quyết định số 643/QĐ-KT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp và thiết bị thuộc công trình Cải tạo, sửa chữa hội trường và kho lưu trữ UBND xã Bình Giã năm 2025.

Quyết định số 643/QĐ-KT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp và thiết bị thuộc công trình Cải tạo, sửa chữa hội trường và kho lưu trữ UBND xã Bình Giã năm 2025. Nguồn: MSC

Gói thầu này sử dụng nguồn vốn Ngân sách xã Bình Giã năm 2025, được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện là 1,5 tháng.

Theo Quyết định số 635/QĐ-KT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá gói thầu được xác định là 1.984.585.408 đồng. Đơn vị được chỉ định thầu là Công ty TNHH Xây dựng Lê Nguyên (có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Căn hộ số 8, Lô A2, Đường Lê Lợi, Trung tâm thương mại, Khu phố Hồng Lan, Xã Ngãi Giao, Thành phố Hồ Chí Minh).

Điều đáng nói, giá trúng thầu được phê duyệt tại Quyết định 643/QĐ-KT là 1.980.000.000 đồng.

Như vậy, so với giá gói thầu, qua quá trình thương thảo và chỉ định thầu, ngân sách nhà nước chỉ tiết kiệm được 4.585.408 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp là 0,23%.

Dấu hiệu chưa tuân thủ quy định về "tiết kiệm tối thiểu 5%" tại Nghị định 214

Việc chỉ định thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp "sát sàn" như trên đang đặt ra dấu hỏi lớn về tính hiệu quả kinh tế và đặc biệt là sự tuân thủ các quy định pháp luật mới nhất về đấu thầu có hiệu lực trong năm 2025.

Cụ thể, căn cứ tài liệu pháp lý hiện hành, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu đã đặt ra những tiêu chuẩn rất khắt khe về tỷ lệ tiết kiệm trong chỉ định thầu nhằm tránh thất thoát ngân sách.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Tại điểm e, khoản 2, Điều 78 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định rất rõ ràng: Đối với gói thầu xây lắp thuộc trường hợp chỉ định thầu, chủ đầu tư và nhà thầu thương thảo về giá, bảo đảm tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Đây là quy định bắt buộc để kiểm soát giá trong các trường hợp không đấu thầu cạnh tranh".

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cũng đồng quan điểm: "Nếu gói thầu Xây lắp và thiết bị tại xã Bình Giã áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình thông thường hoặc rút gọn mà không đạt tỷ lệ tiết kiệm 5% là chưa phù hợp với tinh thần của Nghị định 214. Với giá gói thầu gần 1,98 tỷ đồng, mức tiết kiệm đúng quy định phải nằm ở mức gần 100 triệu đồng, chứ không phải chỉ hơn 4 triệu đồng như kết quả đã phê duyệt".

Như vậy, con số tiết kiệm 0,23% tại gói thầu này đang thấp hơn tới hơn 20 lần so với mức sàn 5% mà Nghị định 214/2025/NĐ-CP yêu cầu. Dư luận có quyền đặt câu hỏi: Quá trình thương thảo hợp đồng giữa Phòng Kinh tế xã Bình Giã và Công ty TNHH Xây dựng Lê Nguyên đã diễn ra như thế nào? Căn cứ nào để chủ đầu tư phê duyệt mức giá này?

Năng lực nhà thầu Lê Nguyên ra sao?

Về đơn vị trúng thầu, Công ty TNHH Xây dựng Lê Nguyên được thành lập ngày 14/05/2007, mã số doanh nghiệp 3500796032.

Theo dữ liệu hoạt động đấu thầu năm 2025, Công ty Lê Nguyên là cái tên không xa lạ tại khu vực phía Nam. Ngoài gói thầu tại xã Bình Giã, nhà thầu này cũng được ghi nhận tham gia và trúng thầu tại nhiều đơn vị khác.

Tuy nhiên, việc trúng thầu qua chỉ định với mức tiết kiệm "tượng trưng" thường là dấu hiệu khiến các cơ quan chức năng và dư luận chú ý về tính minh bạch. Trong bối cảnh Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) đang siết chặt kỷ cương đầu tư công, việc các chủ đầu tư và nhà thầu tuân thủ nghiêm ngặt các tỷ lệ tiết kiệm là yêu cầu tiên quyết.

UBND xã Bình Giã và các cơ quan chức năng liên quan cần rà soát lại quy trình chỉ định thầu tại gói thầu này, đảm bảo ngân sách nhà nước được sử dụng hiệu quả, đúng luật.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.