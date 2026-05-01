Trung Quốc nhắm tới cực Nam Mặt trăng, bước đi chiến lược tương lai

Khám phá cực Nam của Mặt trăng, sao Hỏa và sao Mộc, đó là hướng đi mà chương trình vũ trụ của Trung Quốc sẽ theo đuổi trong tương lai.

Mới đây, Cơ quan Quản lý Vũ trụ Quốc gia (CNSA) của Trung Quốc đã công bố kế hoạch tương lai cho việc thám hiểm không gian sâu, bao gồm cả việc hoàn thành thành công sứ mệnh Chang'e-7, dự kiến ​​​​thực hiện trong năm nay. Chang'e-7 đã đến bãi phóng, dự kiến ​​​​sẽ được phóng vào nửa cuối năm nay, với mục tiêu bay đến cực Nam Mặt trăng để thực hiện thăm dò băng nước và khảo sát môi trường.

Guan Feng, giám đốc Trung tâm Thăm dò Mặt trăng và Kỹ thuật Vũ trụ chia sẻ: “Từ góc độ khoa học, chưa có tàu thăm dò nào đi vào cực Nam của Mặt trăng. Việc có nước trên Mặt trăng hay không là một câu hỏi khoa học bí ẩn lớn”.

Vấn đề thứ hai là Chang'e-7 cần phải đến được cực Nam Mặt trăng, một nơi chưa từng được các tàu thăm dò của con người khám phá. Mục đích chính của sứ mệnh này là tiến hành khảo sát chi tiết môi trường ở cực Nam Mặt trăng. Góc độ cao của Mặt trời tại cực Nam Mặt trăng tương đối thấp, nhiệt độ có thể cực kỳ thấp, đặt ra một thách thức mới đối với tàu thăm dò và đối với toàn bộ hoạt động thám hiểm không gian sâu của con người.

Trong khi đó, tàu Tianwen-2 đang tiến gần đến tiểu hành tinh mục tiêu của nó. Vào ngày 29/5/2025, tàu Tianwen-2 đã được phóng thành công, bắt đầu hành trình khám phá và thu thập mẫu vật từ tiểu hành tinh 2016HO3.

Các chuyên gia cho biết chuyến bay quỹ đạo của Tianwen-2 hiện đang diễn ra bình thường và nó gần tiếp cận tiểu hành tinh mục tiêu. Nhiệm vụ Tianwen-2 sẽ thực hiện thu thập mẫu vật từ tiểu hành tinh, có khả năng thu được vật liệu từ hệ mặt trời có niên đại 4,6 tỷ năm, điều này có ý nghĩa rất lớn đối với ngành nghiên cứu khoa học vũ trụ.

Trong khi đó, tàu Tianwen-3 dự kiến ​​sẽ được phóng vào khoảng năm 2028 và mang về các mẫu vật từ sao Hỏa về Trái đất vào khoảng năm 2031. Guan Feng, giám đốc Trung tâm Thăm dò Mặt trăng và Kỹ thuật Không gian, cho biết, Tianwen-3 hiện đã bước vào giai đoạn phát triển nguyên mẫu và dự kiến ​​sẽ được phóng vào khoảng năm 2028. Do khoảng cách đến sao Hỏa, hai tên lửa đẩy sẽ được sử dụng cho lần phóng này, với kế hoạch thu thập mẫu vật trở về Trái đất vào khoảng năm 2031.

Tàu quỹ đạo Tianwen-3 sẽ mang theo ba tải trọng phối hợp, cụ thể là: Máy quang phổ Mars PEX, được phát triển dưới sự lãnh đạo của Nhóm Công tác Thăm dò thuộc Hội đồng Nghiên cứu Vũ trụ Quốc tế, được sử dụng để tìm kiếm dấu vết sự sống trên sao Hỏa và phát hiện thành phần khoáng chất trên bề mặt của nó.

Thứ hai là Máy phân tích thành phần ion phân tử sao Hỏa, được phát triển dưới sự lãnh đạo của Đại học Khoa học và Công nghệ Ma Cao, được sử dụng để phát hiện quá trình thoát khí quyển sao Hỏa.

Thứ ba là một máy quang phổ giao thoa laser, được phát triển dưới sự lãnh đạo của Đại học Trung văn Hồng Kông, được sử dụng để tiến hành nghiên cứu về sự phân bố các đồng vị nước trong khí quyển và phát hiện các trường gió trên sao Hỏa.

Ngoài ra, tàu đổ bộ sẽ mang theo một hệ thống gương phản xạ góc laser do Viện Vật lý Hạt nhân Quốc gia Ý - Phòng thí nghiệm Quốc gia Vlascatti phát triển để thiết lập các điểm tham chiếu chính xác trên bề mặt sao Hỏa.

Liên quan đến sứ mệnh Tianwen-4 trong tương lai, các chuyên gia cho rằng Tianwen-4 sẽ bay đến sao Mộc, một hành tinh cực kỳ lạnh giá và xa xôi, để khám phá.