Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Vũ trụ ảo kỹ thuật số tái hiện quá trình tiến hóa của vũ trụ

Các nhà khoa học Trung Quốc đã tạo ra một bản vũ trụ ảo kỹ thuật số tái hiện hoàn toàn quá trình tiến hóa 13,8 tỷ năm của vũ trụ.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Mới đây, Đài quan sát thiên văn quốc gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã công bố dự án mô phỏng vũ trụ ảo "Qianyan". Thực tế, đó là một bản vũ trụ ảo kỹ thuật số trên siêu máy tính, cung cấp bản đồ hướng dẫn kỹ thuật số có độ chính xác cao giúp nhân loại khám phá những bí ẩn của vũ trụ và nghiên cứu sự tiến hóa lịch sử của nó.

Cái gọi là vũ trụ ảo đề cập đến một vũ trụ kỹ thuật số gần giống với vũ trụ thực, được các nhà nghiên cứu xây dựng bằng cách sử dụng khả năng tính toán của siêu máy tính. Vũ trụ kỹ thuật số này tái tạo hoàn toàn quá trình tiến hóa của vũ trụ trong hàng tỷ năm từ khi hình thành đến nay, với diện mạo của mỗi giai đoạn được tái hiện đầy đủ dưới dạng mô hình kỹ thuật số.

Ảnh: @Đài quan sát thiên văn quốc gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.

Wang Qiao, một nhà nghiên cứu tại Đài quan sát Thiên văn Quốc gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc giải thích rằng, sau Vụ nổ lớn (Big Bang), vũ trụ dần dần hình thành cấu trúc dạng mạng lưới từ một trạng thái rất đồng nhất. Trong mô phỏng "Ngàn bước tiến hóa", nhóm nghiên cứu đã sử dụng 4,2 nghìn tỷ hạt ảo kỹ thuật số để mô tả sự hình thành và tiến hóa của toàn bộ vũ trụ trong khoảng thời gian 13,8 tỷ năm.

Sử dụng các mô hình vật lý hình thành thiên hà, dự án mô phỏng vũ trụ "Qianyan" có thể cung cấp thông tin quan trọng như hình ảnh và phổ năng lượng của các thiên hà. Bằng cách so sánh một vũ trụ ảo có độ chính xác cao với các quan sát thực tế, nó sẽ giúp giải quyết các vấn đề cơ bản liên quan đến vật chất tối và năng lượng tối, đồng thời làm sâu sắc thêm hiểu biết của chúng ta về các quy luật chi phối sự tiến hóa của thiên hà.

Ảnh: @Đài quan sát thiên văn quốc gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.

Đồng thời, dữ liệu mô phỏng sẽ cung cấp hỗ trợ khoa học quan trọng cho các dự án quan sát hàng đầu quốc tế như Kính viễn vọng Khảo sát Bầu trời Trạm Vũ trụ Trung Quốc (CSST) và Euclid của Cơ quan Vũ trụ châu Âu.

Có thể thấy, dự án này thể hiện đầy đủ khả năng đổi mới của Trung Quốc trong lĩnh vực vũ trụ học tính toán và điện toán hiệu năng cao, đồng thời giúp ngành nghiên cứu vũ trụ học thế giới bước vào kỷ nguyên có độ chính xác cao nhất có thể.

Bài liên quan

Kho tri thức

Tò mò quầng sáng bao quanh quần đảo Chatham nhìn từ vũ trụ

Ảnh vệ tinh chụp gần đây cho thấy một quầng sáng lấp lánh bao quanh quần đảo Chatham. Cảnh tượng này khiến nhiều người tò mò, vì sao lại vậy?

Quầng sáng tuyệt đẹp bao quanh quần đảo Chatham được chụp vào tháng 1/2026. Ảnh: NASA/NOAA.

Mới đây, bức ảnh vệ tinh chụp được khoảnh khắc tuyệt đẹp về một quầng sáng lấp lánh bao quanh quần đảo Chatham ở New Zealand. Theo Livescience, quần đảo Chatham gồm 10 hòn đảo ở Thái Bình Dương, cách Christchurch khoảng 840 km về phía Tây. Hai hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Chatham là đảo Chatham và đảo Pitt, có đường kính lần lượt khoảng 58 km và 15 km.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Bí ẩn vật chất tối chiếm gần 30% khối lượng vũ trụ

Theo ước tính, vật chất tối chiếm khoảng 27% khối lượng vũ trụ. Đến nay, giới khoa học vẫn chưa thể làm sáng tỏ bí ẩn về nguồn gốc của nó.

Mới đây, các chuyên gia đưa ra một giả thuyết về việc vật chất tối không phải là hạt vật chất chưa từng được phát hiện. Thay vào đó, vật chất tối là các hố đen cổ xưa đến từ một vũ trụ khác.

Trước đó, các nhà thiên văn học ước tính vật chất tối chiếm khoảng 27% khối lượng vũ trụ, vật chất tối đóng vai trò như một loại “keo hấp dẫn” giữ các thiên hà không bị tách rời.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Chuyên gia cảnh báo vũ trụ đang giãn nở với tốc độ nhanh

Các chuyên gia mới đây đưa ra cảnh báo vũ trụ đang giãn nở với tốc độ nhanh hơn dự đoán. Nguyên nhân dẫn tới điều này vẫn là bí ẩn lớn.

Nhóm nghiên cứu gồm 40 nhà khoa học, trong đó có các chuyên gia từ NSF NOIRLab và Viện Khoa học Kính viễn vọng Không gian đã thực hiện những phép đo chính xác nhất từ trước đến nay về tốc độ giãn nở của vũ trụ. Ảnh: ESO/ AIP/ D. Benisty / J. Fohlmeister.
Để thực hiện nghiên cứu này, nhóm chuyên gia đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau nhằm đo tốc độ giãn nở của vũ trụ một cách chính xác nhất. Kết quả kiểm tra, phân tích của họ chỉ ra vũ trụ đang giãn nở với tốc độ khoảng 73,5 km/giây/megaparsec (đơn vị khoảng cách tương đương 3,26 triệu năm ánh sáng). Ảnh: AIP/ D. Benisty / J. Fohlmeister.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới