Vũ trụ ảo kỹ thuật số tái hiện quá trình tiến hóa của vũ trụ

Các nhà khoa học Trung Quốc đã tạo ra một bản vũ trụ ảo kỹ thuật số tái hiện hoàn toàn quá trình tiến hóa 13,8 tỷ năm của vũ trụ.

Mới đây, Đài quan sát thiên văn quốc gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã công bố dự án mô phỏng vũ trụ ảo "Qianyan". Thực tế, đó là một bản vũ trụ ảo kỹ thuật số trên siêu máy tính, cung cấp bản đồ hướng dẫn kỹ thuật số có độ chính xác cao giúp nhân loại khám phá những bí ẩn của vũ trụ và nghiên cứu sự tiến hóa lịch sử của nó.

Cái gọi là vũ trụ ảo đề cập đến một vũ trụ kỹ thuật số gần giống với vũ trụ thực, được các nhà nghiên cứu xây dựng bằng cách sử dụng khả năng tính toán của siêu máy tính. Vũ trụ kỹ thuật số này tái tạo hoàn toàn quá trình tiến hóa của vũ trụ trong hàng tỷ năm từ khi hình thành đến nay, với diện mạo của mỗi giai đoạn được tái hiện đầy đủ dưới dạng mô hình kỹ thuật số.

Ảnh: @Đài quan sát thiên văn quốc gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.

Wang Qiao, một nhà nghiên cứu tại Đài quan sát Thiên văn Quốc gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc giải thích rằng, sau Vụ nổ lớn (Big Bang), vũ trụ dần dần hình thành cấu trúc dạng mạng lưới từ một trạng thái rất đồng nhất. Trong mô phỏng "Ngàn bước tiến hóa", nhóm nghiên cứu đã sử dụng 4,2 nghìn tỷ hạt ảo kỹ thuật số để mô tả sự hình thành và tiến hóa của toàn bộ vũ trụ trong khoảng thời gian 13,8 tỷ năm.

Sử dụng các mô hình vật lý hình thành thiên hà, dự án mô phỏng vũ trụ "Qianyan" có thể cung cấp thông tin quan trọng như hình ảnh và phổ năng lượng của các thiên hà. Bằng cách so sánh một vũ trụ ảo có độ chính xác cao với các quan sát thực tế, nó sẽ giúp giải quyết các vấn đề cơ bản liên quan đến vật chất tối và năng lượng tối, đồng thời làm sâu sắc thêm hiểu biết của chúng ta về các quy luật chi phối sự tiến hóa của thiên hà.

Ảnh: @Đài quan sát thiên văn quốc gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.

Đồng thời, dữ liệu mô phỏng sẽ cung cấp hỗ trợ khoa học quan trọng cho các dự án quan sát hàng đầu quốc tế như Kính viễn vọng Khảo sát Bầu trời Trạm Vũ trụ Trung Quốc (CSST) và Euclid của Cơ quan Vũ trụ châu Âu.

Có thể thấy, dự án này thể hiện đầy đủ khả năng đổi mới của Trung Quốc trong lĩnh vực vũ trụ học tính toán và điện toán hiệu năng cao, đồng thời giúp ngành nghiên cứu vũ trụ học thế giới bước vào kỷ nguyên có độ chính xác cao nhất có thể.