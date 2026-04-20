Bí ẩn vật chất tối chiếm gần 30% khối lượng vũ trụ

Theo ước tính, vật chất tối chiếm khoảng 27% khối lượng vũ trụ. Đến nay, giới khoa học vẫn chưa thể làm sáng tỏ bí ẩn về nguồn gốc của nó.

Mới đây, các chuyên gia đưa ra một giả thuyết về việc vật chất tối không phải là hạt vật chất chưa từng được phát hiện. Thay vào đó, vật chất tối là các hố đen cổ xưa đến từ một vũ trụ khác.

Trước đó, các nhà thiên văn học ước tính vật chất tối chiếm khoảng 27% khối lượng vũ trụ, vật chất tối đóng vai trò như một loại “keo hấp dẫn” giữ các thiên hà không bị tách rời.

Từ trước đến nay, phần lớn giới khoa học đều tin rằng vật chất tối được tạo thành từ một loại hạt vô hình, không hấp thụ cũng không phản xạ ánh sáng.

Tuy nhiên, lý thuyết mới đưa ra cách lý giải hoàn toàn khác về vật chất tối. Theo giả thuyết này, vật chất tối có thể là tàn dư của những hố đen tồn tại từ trước Vụ Nổ Lớn (hay còn gọi vụ nổ Big Bang). Những hố đen “tàn tích” này rất nhỏ, có mật độ khối lượng cực lớn và hoàn toàn vô hình, ngoại trừ lực hấp dẫn mà chúng tạo ra.

Giáo sư Enrique Gaztanaga tại Đại học Portsmouth cho hay đây có thể là manh mối quan trọng trong việc giải mã bí ẩn về nguồn gốc, quá trình hình thành của vật chất tối.

Để củng cố giả thuyết này, các chuyên gia cho rằng, vũ trụ không phải là điểm khởi đầu tuyệt đối mà từng tồn tại một vũ trụ khác. Vụ Nổ Lớn chỉ đơn thuần là giai đoạn chuyển tiếp giữa hai chu kỳ.

“Ý tưởng được đưa ra là vật chất tối có thể không phải là một loại hạt mới. Thay vào đó, vật chất tối là tập hợp các hố đen hình thành trong giai đoạn vũ trụ co sụp trước đó, rồi "bật nảy" trở lại”, giáo sư Gaztanaga giải thích.

Theo mô hình phổ biến hiện nay, vũ trụ bắt đầu từ một điểm có mật độ vô hạn - gọi là “kỳ dị” (singularity) rồi trải qua giai đoạn giãn nở cực nhanh (lạm phát). Dấu vết đó được giới thiên văn hiện nay quan sát dưới dạng bức xạ nền vi sóng vũ trụ.

Tuy nhiên, khái niệm “mật độ vô hạn” không được nhiều nhà khoa học đồng tình bởi vì nó dường như phá vỡ các quy luật vật lý cơ bản. Để khắc phục điều này, ông Gaztanaga đề xuất mô hình “vũ trụ bật nảy”.

Giáo sư Gaztanaga chia sẻ thêm rằng, vũ trụ từng co lại vào cuối chu kỳ trước, nén đến trạng thái cực kỳ đậm đặc nhưng không vô hạn. Khi đạt đến một ngưỡng nhất định, nó “bật nảy” và giãn nở mạnh mẽ và tạo nên vũ trụ mà chúng ta thấy ngày nay.

“Vụ Nổ Lớn tương ứng với một cú "bật nảy" từ giai đoạn co sụp trước đó, chứ không phải là khởi đầu tuyệt đối của mọi thứ. Nó đánh dấu sự khởi đầu của quá trình giãn nở mà chúng ta quan sát, nhưng chưa chắc là điểm khởi đầu của thời gian”, giáo sư Gaztanaga cho hay.

Điểm quan trọng của giả thuyết trên là khả năng các hố đen đã “sống sót” qua giai đoạn co sụp. Điều đó có nghĩa là những hố đen hình thành từ các thiên hà của vũ trụ trước vẫn có thể tồn tại và trôi nổi trong vũ trụ hiện nay.

Để chứng minh giả thuyết mới về vật chất tối có đúng hay không, các chuyên gia, nhà khoa học sẽ cần thực hiện thêm nhiều nghiên cứu, tìm kiếm các bằng chứng xác thực. Qua đó, họ hy vọng sẽ sớm giải mã được một bí ẩn lớn về vũ trụ.