Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Giải mã thế giới quan của người Việt cổ qua hoa văn trống đồng Đông Sơn

Phía sau những hoa văn tinh xảo của trống đồng Đông Sơn là cả một vũ trụ quan sống động, nơi người Việt cổ thể hiện nhận thức về trời, đất và con người.

Thanh Bình

Trong di sản của Văn hóa Đông Sơn, trống đồng không chỉ là nhạc khí hay biểu tượng quyền lực mà còn là “bản đồ tinh thần” phản ánh thế giới quan của cư dân Việt cổ. Những họa tiết được chạm khắc công phu trên bề mặt trống, đặc biệt là các hiện vật tiêu biểu như Trống đồng Ngọc Lũ, đã cung cấp cho hậu thế một nguồn tư liệu quý giá để giải mã cách con người thời đó hiểu về vũ trụ, thiên nhiên và vị trí của mình trong thế giới.

kto-tr_01.jpg
Mặt trống đồng Hoàng Hạ. Ảnh: Quốc Lê.

Trung tâm của nhiều trống đồng là hình ngôi sao nhiều cánh, thường được các nhà nghiên cứu diễn giải như biểu tượng của mặt trời. Hình ảnh này không chỉ đơn thuần mang tính trang trí mà còn phản ánh vai trò tối thượng của mặt trời trong đời sống nông nghiệp.

Đối với cư dân sống dựa vào trồng lúa nước, mặt trời là nguồn sống, chi phối chu kỳ mùa màng và thời tiết. Việc đặt biểu tượng này ở vị trí trung tâm cho thấy một thế giới quan mang tính “nhật tâm”, nơi vũ trụ được tổ chức xoay quanh nguồn sáng và sự sống. Đồng thời, các vòng tròn đồng tâm bao quanh ngôi sao có thể được hiểu như những tầng lớp của vũ trụ, gợi ý về nhận thức sơ khai nhưng có hệ thống về không gian.

Bao quanh trung tâm là các dải hoa văn mô tả con người trong nhiều hoạt động khác nhau như nhảy múa, đánh trống, săn bắn hay chèo thuyền. Những hình ảnh này cho thấy một thế giới quan không tách rời con người khỏi tự nhiên mà đặt họ trong mối quan hệ hài hòa với môi trường sống.

Con người không phải là chủ thể thống trị mà là một phần của trật tự tự nhiên, cùng tham gia vào các chu kỳ của đời sống. Các cảnh sinh hoạt mang tính nghi lễ, đặc biệt là những điệu múa tập thể, gợi ý về niềm tin vào sức mạnh cộng đồng, vai trò của nghi lễ trong việc duy trì sự cân bằng giữa con người và vũ trụ.

Hình chim lạc trên trống đồng Ngọc Lũ I. Ảnh: Quốc Lê.

Hình tượng chim, đặc biệt là chim Lạc, xuất hiện lặp đi lặp lại trên nhiều trống đồng, là một trong những biểu tượng giàu ý nghĩa nhất. Chim có thể được xem là cầu nối giữa trời và đất, giữa thế giới con người và thế giới thần linh. Trong một số cách diễn giải, chim Lạc còn gắn với ý niệm về tổ tiên hoặc linh hồn, phản ánh niềm tin vào sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Sự hiện diện dày đặc của hình tượng này cho thấy một thế giới quan mang tính linh thiêng, nơi ranh giới giữa các cõi không hoàn toàn tách biệt mà có thể giao thoa thông qua các biểu tượng và nghi lễ.

Bên cạnh đó, hình ảnh thuyền xuất hiện trên trống đồng cũng mang nhiều tầng ý nghĩa. Trong bối cảnh cư dân Đông Sơn sinh sống ở vùng sông nước, thuyền là phương tiện di chuyển quan trọng, nhưng đồng thời cũng có thể mang ý nghĩa biểu tượng về hành trình, sự chuyển tiếp và kết nối.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng, những đoàn thuyền khắc trên trống có thể liên quan đến các nghi lễ tang ma, nơi linh hồn người chết được “đưa” sang thế giới bên kia. Nếu cách hiểu này là đúng, thì trống đồng không chỉ phản ánh thế giới của người sống mà còn hé lộ quan niệm về cái chết và thế giới sau khi chết.

Hình thuyền trên trống đồng Sao Vàng. Ảnh: Quốc Lê.

Một điểm đáng chú ý khác là tính nhịp điệu và trật tự trong bố cục hoa văn. Các họa tiết được sắp xếp theo vòng tròn, lặp lại có quy luật, tạo nên cảm giác chuyển động liên tục. Điều này có thể phản ánh nhận thức về thời gian mang tính chu kỳ, phù hợp với đời sống nông nghiệp phụ thuộc vào mùa vụ.

Thời gian không phải là một đường thẳng mà là một vòng quay, nơi các hiện tượng tự nhiên và xã hội lặp lại theo quy luật. Thế giới quan này giúp con người tìm thấy sự ổn định và ý nghĩa trong một môi trường luôn biến đổi.

Không thể bỏ qua yếu tố quyền lực và trật tự xã hội được phản ánh qua hoa văn. Một số hình người có trang phục và tư thế khác biệt, có thể là thủ lĩnh hoặc nhân vật có địa vị cao. Sự phân tầng này cho thấy thế giới quan của người Đông Sơn thể hiện qua trống đồng không chỉ bao gồm tự nhiên và vũ trụ mà còn cả cấu trúc xã hội. Trống đồng, trong bối cảnh đó, vừa là vật dụng nghi lễ vừa là biểu tượng quyền lực, giúp củng cố vị thế của tầng lớp lãnh đạo trong cộng đồng.

Tổng thể, hoa văn trống đồng Đông Sơn phản ánh một thế giới quan phong phú và đa chiều của người Việt cổ. Đó là một vũ trụ được tổ chức quanh các yếu tố tự nhiên như mặt trời, nơi con người sống hài hòa với môi trường, tin vào sự kết nối giữa các cõi và vận hành theo nhịp điệu chu kỳ của thời gian.

Thông qua những hình ảnh tưởng chừng giản đơn nhưng được sắp đặt tinh tế, cư dân Đông Sơn đã để lại một “ngôn ngữ hình ảnh” độc đáo, giúp hậu thế hiểu rõ hơn về cách họ nhìn nhận và lý giải thế giới xung quanh.

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới