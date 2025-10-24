Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn lâu dài ở Gaza

Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Phó Thông, đã kêu gọi ngừng bắn lâu dài ở Gaza.

Theo Tân Hoa Xã, phát biểu tại một cuộc tranh luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 23/10, ông Phó Thông, Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, đã kêu gọi ngừng bắn lâu dài ở Gaza.

"Lệnh ngừng bắn hiện tại sẽ trở thành cơ sở cho một lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài (ở Gaza)", ông Phó Thông nói.

Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đề cập đến mối lo ngại rằng các hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas vẫn đang diễn ra, dẫn đến thương vong cho những người dân thường vô tội.

Ông Phó Thông (giữa), Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, phát biểu tại phiên tranh luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, vào ngày 23/10/2025. Ảnh: Tân Hoa Xã.

"Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên liên quan tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của thỏa thuận ngừng bắn, nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài, đồng thời đảm bảo Gaza sẽ lấy lại được an ninh và ổn định", ông Phó Thông nhấn mạnh.

Hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại Gaza đã được nối lại một phần, song vẫn còn nhiều trở ngại, và các nhu cầu nhân đạo cấp bách vẫn chưa được đáp ứng, vị quan chức Trung Quốc nói thêm.

"Israel phải thực hiện nghĩa vụ của mình theo luật nhân đạo quốc tế với tư cách là lực lượng chiếm đóng, mở tất cả các cửa khẩu biên giới, đảm bảo việc tiếp nhận hàng viện trợ nhân đạo quy mô lớn vào Gaza và phân phối chúng một cách an toàn và trật tự, đồng thời dỡ bỏ hạn chế đối với các hoạt động viện trợ do các tổ chức nhân đạo thực hiện", ông Phó Thông nói tiếp.

Ông Phó Thông nói thêm rằng Gaza là quê hương của người Palestine, chứ không phải là một "quân bài mặc cả" trong chính trị quốc tế.

"Bất kỳ thỏa thuận nào về tương lai của Gaza đều phải tuân thủ sự đồng thuận về 'Người Palestine quản lý Palestine' và tôn trọng ý chí của người dân Palestine. Sau hai năm bị ném bom, Gaza đã bị tàn phá nặng nề, và việc bắt đầu tái thiết và khôi phục sinh kế tại đây càng sớm càng tốt là điều cấp thiết", ông Phó Thông nói tiếp.

Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cho rằng việc thực hiện giải pháp hai nhà nước là lối thoát duy nhất cho vấn đề Palestine, khẳng định giải pháp này không có lựa chọn thay thế và không thể bị bác bỏ.

"Chỉ khi một Nhà nước Palestine độc ​​lập được thành lập và các quyền dân tộc hợp pháp của người Palestine được thực hiện, thì những bất công lịch sử và nguyên nhân gốc rễ của bạo lực mới có thể được xóa bỏ, và sự chung sống hòa bình lâu dài giữa Palestine và Israel mới có thể đạt được", ông Phó Thông nói tiếp.

Ông Phó Thông đề nghị Israel chấm dứt các hoạt động định cư ở Bờ Tây và ngừng làm suy yếu nền tảng quản trị của Chính quyền Palestine. Cộng đồng quốc tế nên lên án các hành động đơn phương gây nguy hiểm cho nền tảng của giải pháp hai nhà nước, đồng thời ủng hộ nhà nước độc lập của Palestine và tư cách thành viên đầy đủ của Palestine tại Liên Hợp Quốc trong thời gian sớm nhất.

Theo ông Phó Thông, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm chính trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, và cần đóng vai trò tích cực trong việc duy trì hòa bình và ổn định tại Gaza.

"Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế để thúc đẩy một lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài, giảm thiểu thảm họa nhân đạo, thực hiện giải pháp hai nhà nước, và cuối cùng là đạt được một giải pháp toàn diện, công bằng và lâu dài cho vấn đề Palestine", ông Phó Thông nhấn mạnh.

