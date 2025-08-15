Trúng gói 5 xe ép rác với giá hơn 7 tỷ đồng, nhà thầu Đức Long có năng lực ra sao?

Phân tích hồ sơ và dữ liệu công khai cho thấy nhà thầu Đức Long có năng lực mạnh mẽ và hiệu suất đấu thầu ấn tượng tại nhiều địa phương.

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin, Gói thầu “Mua sắm 02 xe ép rác (tải trọng 4,5 tấn/xe) và 03 xe ép rác (tải trọng 3 tấn/xe)” có giá 8,185 tỷ đồng, do Công ty cổ phần cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp làm chủ đầu tư, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Dù có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT), song quá trình đánh giá cho thấy chỉ Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại Xây dựng Công nghiệp Đức Long đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và đã trúng gói thầu nêu trên với giá 7,560 tỷ đồng. Vậy năng lực của nhà thầu này ra sao?

Để cung cấp một cái nhìn khách quan, dựa trên các tài liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, chúng tôi đã tổng hợp và phân tích hồ sơ năng lực của Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại Xây dựng Công nghiệp Đức Long (Công ty Đức Long). Phân tích này tập trung vào các dữ liệu về điểm năng lực, lịch sử đấu thầu tại các địa phương trọng điểm như Đồng Tháp và Lâm Đồng, qua đó phác họa một bức tranh về năng lực của nhà thầu này.

Tổng quan về nhà thầu và hồ sơ năng lực

Công ty Đức Long, được thành lập từ ngày 13/11/2007, có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Lĩnh vực hoạt động chính của công ty bao gồm "Mua sắm hàng hóa" và "Dịch vụ phi tư vấn", thể hiện sự chuyên môn hóa trong một số nhóm ngành cụ thể. Lịch sử tham gia đấu thầu của công ty rất đáng chú ý: Đã tham gia tổng cộng 192 gói thầu, trong đó trúng 162 gói, trượt 23 gói và 5 gói chưa có kết quả. Tỷ lệ trúng thầu này cho thấy một hiệu suất ổn định và liên tục của công ty trên thị trường đấu thầu.

Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, điểm năng lực tổng hợp của Công ty Đức Long là 250,33, xếp hạng 1.594. Phân tích chi tiết cho thấy điểm năng lực tài chính của công ty là 136,27 và điểm năng lực kinh nghiệm là 104,44. Những dữ liệu này là cơ sở để các chủ đầu tư đánh giá khả năng thực hiện dự án của nhà thầu. Điểm số này phần nào phản ánh một nền tảng vững chắc về kinh nghiệm và khả năng tài chính của công ty, hai yếu tố thiết yếu trong việc tham gia các gói thầu lớn.

Hiệu suất đấu thầu tại một số địa phương trọng điểm

Lịch sử đấu thầu của Công ty Đức Long cho thấy sự tập trung và hiệu quả tại một số địa bàn nhất định. Theo dữ liệu, công ty đã giành chiến thắng 6 gói thầu tại tỉnh Đồng Tháp và 8 gói thầu tại tỉnh Lâm Đồng. Các con số này cho thấy sự hiện diện của công ty tại các thị trường này là đáng kể. Phân tích sâu hơn vào các gói thầu tại hai tỉnh này cung cấp một cái nhìn chi tiết về các yếu tố đóng góp vào thành công của nhà thầu:

Tại Đồng Tháp: Tất cả 6 gói thầu đều do Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Các gói thầu này bao gồm cả đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh. Các tài liệu cho thấy, ngay cả trong các gói thầu chỉ có một nhà thầu tham gia, mức tiết kiệm vẫn đạt được, dao động từ 0,47% đến 7,64%. Điều này cho thấy công ty có một mối quan hệ hợp tác nhất quán và bền vững với chủ đầu tư này.

Tại Lâm Đồng: Trong 8 gói thầu được phân tích, Công ty Đức Long đã đối mặt với sự cạnh tranh ở một số gói. Chẳng hạn, trong gói thầu tại huyện Đạ Huoai (tháng 10/2024), nhà thầu này đã vượt qua Công ty Cổ phần Ô tô Chuyên dùng Hiệp Hoà để giành chiến thắng. Báo cáo đánh giá E-HSDT cho thấy đối thủ bị loại vì không đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật và năng lực nhân sự. Tương tự, tại huyện Đức Trọng (tháng 12/2020), đối thủ cũng bị loại vì không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm. Dữ liệu này cho thấy Đức Long có khả năng đáp ứng các yêu cầu khắt khe của hồ sơ mời thầu, một yếu tố quan trọng trong việc giành chiến thắng.

Về chiến lược giá

Phân tích tỷ lệ chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu chỉ ra rằng 44,4% các gói thầu có giá trúng thầu thấp hơn giá dự toán từ 1% đến 5%. Thêm vào đó, có 30,2% gói thầu có mức chênh lệch nhỏ hơn 1%. Mức giá này cho thấy công ty đưa ra các mức giá đủ cạnh tranh để thắng thầu, đồng thời vẫn duy trì một sự khác biệt nhất quán so với giá dự toán. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 96,12%.

