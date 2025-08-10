Hà Nội

Bạn đọc

Đấu thầu tại Cà Mau: Rào cản hay thực trạng cạnh tranh?

HSMT các gói thầu ở Cà Mau với tiêu chí khắt khe về kinh nghiệm, nhân sự, thiết bị liệu có phải là rào cản chính khiến các gói thầu thiếu cạnh tranh?

Hữu Thông

Các gói thầu được Báo tri thức và Cuộc sống đề cập và phân tích bao gồm:

  • Gói thầu Duy tu, sửa chữa Bờ bao kênh Kiểm Lâm - Đìa Sậy.
  • Gói thầu Duy tu, sửa chữa bờ bao Rạch Thọ (từ đường HCM đến cầu Rạch Thọ).
  • Gói thầu Duy tu, sửa chữa bờ bao tuyến đường xóm nhánh ấp Xẻo Mắm (từ lộ cấp VI đến cầu Sắc Cò).
  • Gói thầu Duy tu, sửa chữa bờ bao kênh Minh Điền (từ cầu Mega đến cầu Minh Điền).
  • Gói thầu Duy tu, sửa chữa bờ bao tuyến Kênh Cây Mắm (Đoạn từ Cầu Kênh Cây Mắm đến Cầu Kênh Ông Tỷ).
cm.png
Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình Duy tu, sửa chữa bờ bao tuyến Kênh Cây Mắm (Đoạn từ Cầu Kênh Cây Mắm đến Cầu Kênh Ông Tỷ), duy nhất công ty TNHH Xây dựng Chánh Tâm tham dự với giá dự thầu 4,899 tỷ đồng.

Để tìm lời giải đáp cho việc các gói thầu do Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau làm chủ đầu tư chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự, cần phân tích sâu các tiêu chí được đưa ra trong hồ sơ mời thầu:

  • Rào cản từ tiêu chí "Hợp đồng tương tự": Liệu việc các hồ sơ mời thầu đều yêu cầu nhà thầu phải có kinh nghiệm thực hiện "tối thiểu 02 công trình" hoặc "01 công trình" có giá trị lớn hơn hoặc bằng một mức cụ thể, thuộc loại "thủy lợi (Công trình Nông nghiệp và PTNT), cấp: IV" và có cấu trúc "xây dựng mới hoặc sửa chữa bờ bao kết hợp với mặt đường bằng bê tông cốt thép" có phải là nguyên nhân làm hạn chế số lượng nhà thầu tham gia?.
  • Yêu cầu về quy mô doanh nghiệp và thực trạng cạnh tranh: Tại sao bốn trên năm gói thầu nêu rõ nhà thầu phải là "doanh nghiệp cấp nhỏ hoặc siêu nhỏ" , nhưng gói thầu có giá trị lớn nhất (hơn 8 tỷ đồng) – Duy tu, sửa chữa bờ bao tuyến đường xóm nhánh ấp Xẻo Mắm (từ lộ cấp VI đến cầu Sắc Cò) – lại nêu rõ "Không áp dụng" tiêu chí này? Mặc dù đã mở rộng cơ hội cho các doanh nghiệp lớn hơn, nhưng tại sao gói thầu này vẫn chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia?
  • Yêu cầu về nhân sự và thiết bị lặp lại: Các hồ sơ mời thầu đều đưa ra những yêu cầu rất chi tiết và lặp lại về nguồn lực của nhà thầu như:

Về thiết bị: Mỗi gói thầu đều yêu cầu phải có 2 máy đào dung tích gầu V từ 0,65÷0,80 m3 , 2 sà lan công trình phục vụ thi công , cùng với các máy móc khác như máy đầm bê tông, máy trộn bê tông 500L, máy cắt uốn thép, máy hàn...

Về nhân sự: Các vị trí chủ chốt như Chỉ huy trưởng công trình, Cán bộ kỹ thuật và Cán bộ an toàn lao động cũng được yêu cầu với kinh nghiệm và bằng cấp tương tự nhau.

Liệu việc liệt kê chi tiết đến mức này cùng với quy định "Nhà thầu không được phép nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế" có phải là rào cản kỹ thuật khiến các gói thầu thiếu đi tính cạnh tranh?...

Có phải chính những tiêu chí khắt khe về kinh nghiệm, nhân sự và thiết bị được lặp lại trong các hồ sơ mời thầu, đã lý giải cho việc chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ ở mỗi gói thầu?

#đấu thầu Cà Mau #rào cản cạnh tranh #tiêu chí hồ sơ mời thầu #kinh nghiệm nhà thầu #tiêu chuẩn thiết bị thi công #cạnh tranh trong đấu thầu

Bài liên quan

Bạn đọc

Sau "án" cấm thầu do gian lận, Công ty Bắc Việt tiếp tục dự thầu tại nhiều bệnh viện lớn

Vừa bị Bệnh viện Phổi Thanh Hóa ra quyết định cấm thầu 3 năm do hành vi gian lận hồ sơ thuế , Công ty TNHH Khoa học Sức khỏe Bắc Việt vẫn tiếp tục tham gia dự thầu tại hàng loạt bệnh viện lớn như Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Quân y 175.

qd.png
Một phần quyết định số 1348/QĐ-BVP của Bệnh viện Phổi Thanh Hóa về việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu và tịch thu bảo đảm dự thầu đối với Công ty TNHH Khoa học Sức khỏe Bắc Việt.

Dù nằm trong danh sách Bệnh viện Phổi Thanh Hóa cấm thầu trong 3 năm do hành vi gian lận hồ sơ thuế, Công ty TNHH Khoa học Sức khỏe Bắc Việt đang tham gia nhiều gói thầu vật tư y tế tại các bệnh viện lớn như: Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị...

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thiết bị ở trường Mỹ Xuân: Tiêu chí 'đo ni đóng giày'?

Tiêu chí kỹ thuật của gói thầu thiết bị tại Trường Mỹ Xuân bị phản ánh quá chi tiết, dẫn đến nghi vấn chỉ nhằm phục vụ một thương hiệu, gây hạn chế cạnh tranh.

Tiêu chí kỹ thuật “kín như bưng”, nhà thầu bị loại từ vòng gửi xe

Như báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin, Gói thầu “Mua sắm và lắp đặt thiết bị học tập, văn phòng” tại Trường THPT Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ (nay thuộc TP HCM), do Ban Quản lý dự án chuyên ngành Giao thông và Dân dụng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư, đang vấp phải nhiều phản ánh liên quan đến tiêu chí kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu (HSMT).

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu Đường Hồ Văn Màng bị kiến nghị, tiết kiệm chỉ 0,66%

Gói thầu Đường Hồ Văn Màng có tiêu chí bị phản ánh là hạn chế nhà thầu. Mức tiết kiệm thấp dù có 6 nhà thầu tham dự khiến dư luận băn khoăn.

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp) vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói Thi công xây dựng thuộc dự án Đường Hồ Văn Màng. Gói thầu có giá dự toán 8,138 tỷ đồng, nhưng giá trúng thầu chỉ thấp hơn khoảng 783 triệu đồng, tương đương mức tiết kiệm 0,66%.

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời điểm đóng thầu là 8h00 ngày 9/6/2025, với tổng cộng 6 nhà thầu tham dự. Các nhà thầu gồm: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Gia Phương Bảo, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Hữu Lợi, Công ty TNHH Trần Phú, Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Linh, Công ty TNHH Xây dựng Khánh Khanh và Liên danh Hồ Văn Màng.

Xem chi tiết

