Đấu thầu tại Cà Mau: Rào cản hay thực trạng cạnh tranh?

HSMT các gói thầu ở Cà Mau với tiêu chí khắt khe về kinh nghiệm, nhân sự, thiết bị liệu có phải là rào cản chính khiến các gói thầu thiếu cạnh tranh?

Các gói thầu được Báo tri thức và Cuộc sống đề cập và phân tích bao gồm:

Gói thầu Duy tu, sửa chữa Bờ bao kênh Kiểm Lâm - Đìa Sậy.

Gói thầu Duy tu, sửa chữa bờ bao Rạch Thọ (từ đường HCM đến cầu Rạch Thọ).

Gói thầu Duy tu, sửa chữa bờ bao tuyến đường xóm nhánh ấp Xẻo Mắm (từ lộ cấp VI đến cầu Sắc Cò).

Gói thầu Duy tu, sửa chữa bờ bao kênh Minh Điền (từ cầu Mega đến cầu Minh Điền).

Gói thầu Duy tu, sửa chữa bờ bao tuyến Kênh Cây Mắm (Đoạn từ Cầu Kênh Cây Mắm đến Cầu Kênh Ông Tỷ).

Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình Duy tu, sửa chữa bờ bao tuyến Kênh Cây Mắm (Đoạn từ Cầu Kênh Cây Mắm đến Cầu Kênh Ông Tỷ), duy nhất công ty TNHH Xây dựng Chánh Tâm tham dự với giá dự thầu 4,899 tỷ đồng.

Để tìm lời giải đáp cho việc các gói thầu do Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau làm chủ đầu tư chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự, cần phân tích sâu các tiêu chí được đưa ra trong hồ sơ mời thầu:

Rào cản từ tiêu chí "Hợp đồng tương tự": Liệu việc các hồ sơ mời thầu đều yêu cầu nhà thầu phải có kinh nghiệm thực hiện "tối thiểu 02 công trình" hoặc "01 công trình" có giá trị lớn hơn hoặc bằng một mức cụ thể, thuộc loại "thủy lợi (Công trình Nông nghiệp và PTNT), cấp: IV" và có cấu trúc "xây dựng mới hoặc sửa chữa bờ bao kết hợp với mặt đường bằng bê tông cốt thép" có phải là nguyên nhân làm hạn chế số lượng nhà thầu tham gia?.

Yêu cầu về quy mô doanh nghiệp và thực trạng cạnh tranh: Tại sao bốn trên năm gói thầu nêu rõ nhà thầu phải là "doanh nghiệp cấp nhỏ hoặc siêu nhỏ" , nhưng gói thầu có giá trị lớn nhất (hơn 8 tỷ đồng) – Duy tu, sửa chữa bờ bao tuyến đường xóm nhánh ấp Xẻo Mắm (từ lộ cấp VI đến cầu Sắc Cò) – lại nêu rõ "Không áp dụng" tiêu chí này? Mặc dù đã mở rộng cơ hội cho các doanh nghiệp lớn hơn, nhưng tại sao gói thầu này vẫn chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia?

Yêu cầu về nhân sự và thiết bị lặp lại: Các hồ sơ mời thầu đều đưa ra những yêu cầu rất chi tiết và lặp lại về nguồn lực của nhà thầu như:

Về thiết bị: Mỗi gói thầu đều yêu cầu phải có 2 máy đào dung tích gầu V từ 0,65÷0,80 m3 , 2 sà lan công trình phục vụ thi công , cùng với các máy móc khác như máy đầm bê tông, máy trộn bê tông 500L, máy cắt uốn thép, máy hàn...

Về nhân sự: Các vị trí chủ chốt như Chỉ huy trưởng công trình, Cán bộ kỹ thuật và Cán bộ an toàn lao động cũng được yêu cầu với kinh nghiệm và bằng cấp tương tự nhau.

Liệu việc liệt kê chi tiết đến mức này cùng với quy định "Nhà thầu không được phép nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế" có phải là rào cản kỹ thuật khiến các gói thầu thiếu đi tính cạnh tranh?...

Có phải chính những tiêu chí khắt khe về kinh nghiệm, nhân sự và thiết bị được lặp lại trong các hồ sơ mời thầu, đã lý giải cho việc chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ ở mỗi gói thầu?