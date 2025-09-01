Trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Từ 6h30 sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được tổ chức long trọng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

17h50 Muôn kiểu giải trí của các bạn trẻ khi đợi lễ diễu binh, diễu hành

Cơn mưa nặng hạt vừa ngớt, những người dân đang chờ đợi diễu binh, diễu hành tại nút giao Tràng Thi - Quán Sứ đã gấp lại áo mưa, ô, sắp xếp ổn định chỗ ngồi, cùng nhau chuyện trò rôm rả.

Nhiều bạn trẻ từ chỗ chẳng quen chẳng biết đã chuyện trò, kết nối với nhau, ngồi lại cùng để chơi các trò chơi như ma sói, uno, rộn ràng một góc phố.

Một số bạn trẻ khác thì tranh thủ đọc sách...

Nhiều người tranh thủ gọi điện về cho gia đình để cập nhật tình hình hiện tại.

Ngọc Huyền (24 tuổi - Nghệ An) cho biết: “Mặc dù mình ra đây từ sáng sớm tinh mơ, lại gặp mấy trận mưa nên có sự mệt mỏi, tuy nhiên bây giờ nhìn tinh thần của mọi người xung quanh đều tươi vui, ai nấy động viên nhau khiến mình cảm thấy mọi sự mệt mỏi như tan biến”.

16h30 Một số tuyến phố chuẩn bị hạn chế đi lại

Chiều ngày 1/9, các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh cho Đại Lễ 80 năm Quốc khánh 2/9 đã có mặt tại các điểm chốt vị trị.

Tại đường Kim Mã các lực lượng như công an phường, cảnh sát giao thông, cơ động và PCCC đã sẵn sàng đảm bảo an toàn cho đại lễ.

Lực lượng Công an làm nhiệm vụ phân làn tại Kim Mã khi dòng người đổ về khu vực trung tâm ngày một lớn.

Chia sẻ với PV Tri Thức Cuộc Sống, đồng chí Trần Đức Khuê - phòng cảnh sát cơ động CATP Hà Nội chốt tại ngã 3 Kim Mã - Nguyễn Thái Học - Sơn Tây cho biết: "Dù thời tiết có bất lợi nhưng anh em chúng tôi vẫn đảm bảo vị trí, cố gắng đảm bảo nhiệm vụ được giao để Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 được an toàn.... trời mưa anh em an ninh có làm việc vất vả hơn nhưng nhìn nhiệt huyết và lòng yêu nước của người dân như tiếp thêm tinh thần cho anh em

Nút giao Tràng Thi, Thợ Nhuộm cấm chốt tất cả các phía

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Lúc 6h30 sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội long trọng tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lễ diễu binh, diễu hành được tổ chức quy mô cấp quốc gia với sự tham gia của hơn 40.000 người, trong đó bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng, lực lượng diễu binh từ các quốc gia khách mời gồm Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia.

Theo chương trình, bắt đầu lúc 6h30 sáng 2/9, trong không khí thiêng liêng, nghi thức rước đuốc và thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng sẽ mở đầu buổi lễ. Sau đó là lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chương trình diễu binh, diễu hành, màn đồng diễn nghệ thuật.

Sau lễ chào cờ trang trọng, từ Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 45 thuộc Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa sẽ thực hiện nghi lễ bắn 21 loạt đại bác rền vang trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Các Biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng bay trên bầu trời Tổ quốc, mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành. Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua bầu trời Ba Đình. Tiếp đó, đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i – “những chiến binh thầm lặng”; máy bay huấn luyện đa năng hiện đại Yak-130 và L-39NG; tiêm kích đa năng siêu âm hiện đại Su-30MK2.

Trên màn hình tại Quảng trường Ba Đình xuất hiện đội hình các lực lượng vũ trang diễu binh trên biển được truyền trực tiếp từ Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đội hình các lực lượng tham gia diễu binh trên biển, gồm có: Tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân nhân dân Việt Nam; các biên đội tàu của Cảnh Sát biển Việt Nam; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác.

Đội hình diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình đi đầu là 4 khối Nghi trượng gồm xe Quốc huy, khối cờ Tổ quốc và cờ Đảng, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau đó, đi qua lễ đài lần lượt là 26 khối Quân đội; 4 khối quân đội nước ngoài (Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia); khối dân quân, du kích; 17 khối Công an; 14 khối xe pháo quân sự; 9 khối xe đặc chủng Công an. Tiếp đến sẽ đến diễu binh của các khối xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an và các khối quần chúng; Sau phần diễu binh, diễu hành là chương trình nghệ thuật.

Sau 40 năm kể từ năm 1985, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ là lễ kỷ niệm lần thứ hai được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình có khối xe pháo, vũ khí, khí tài quy mô lớn tham gia diễu binh. Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành chia thành nhiều hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm thành phố Hà Nội trước khi trở về điểm tập kết.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 80 năm đã trôi qua, nhưng tinh thần của bản Tuyên ngôn Độc lập vẫn luôn sống mãi trong lòng các thế hệ người Việt Nam.

Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã kiên cường đấu tranh, giành những thắng lợi vĩ đại, viết tiếp những trang sử hào hùng, xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt, mãi là niềm tự hào, là động lực thôi thúc toàn dân tộc Việt Nam tiếp nối tinh thần bất khuất, khát vọng độc lập - tự do - hạnh phúc của cha ông, hun đúc bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo không ngừng, quyết tâm xây dựng một Việt Nam phát triển toàn diện, bền vững trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.