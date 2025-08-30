Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Các đoàn diễu binh, diễu hành đi giữa vòng tay nhân dân Thủ đô

Xã hội

Các đoàn diễu binh, diễu hành đi giữa vòng tay nhân dân Thủ đô

Sáng 30/8, hàng vạn người tập trung ở khu vực quanh Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) chào đón các đoàn diễu binh, diễu hành sau khi qua lễ đài.

Nhóm PV
Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối đi bộ (gồm lực lượng Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài) di chuyển theo 3 hướng chính về điểm tập kết tại SVĐ Quần Ngựa, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Công viên Thống Nhất.
Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối đi bộ (gồm lực lượng Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài) di chuyển theo 3 hướng chính về điểm tập kết tại SVĐ Quần Ngựa, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Công viên Thống Nhất.
Ở mỗi tuyến đường đi qua, các chiến sĩ diễu binh nhận được sự chào đón nồng nhiệt của hàng vạn người dân.
Ở mỗi tuyến đường đi qua, các chiến sĩ diễu binh nhận được sự chào đón nồng nhiệt của hàng vạn người dân.
Trong ảnh là khối nữ chiến sĩ Biệt động gồm những cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang các địa phương Quân khu 7, Quân khu 4 và các đơn vị, nhà trường phía Nam.
Trong ảnh là khối nữ chiến sĩ Biệt động gồm những cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang các địa phương Quân khu 7, Quân khu 4 và các đơn vị, nhà trường phía Nam.
Gương mặt tươi vui của các nữ chiến sĩ Thông tin đi giữa sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân.
Gương mặt tươi vui của các nữ chiến sĩ Thông tin đi giữa sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân.
Khối nữ du kích miền Nam.
Khối nữ du kích miền Nam.
Các khối diễu binh đi giữa vòng tay nhân dân trên đường Kim Mã
Các khối diễu binh đi giữa vòng tay nhân dân trên đường Kim Mã
Ngay sau khi di chuyển qua Kim Mã, các khối sẽ tập kết tại sân vận động Quần Ngựa trước khi di chuyển về lại trung tâm huấn luyện.
Ngay sau khi di chuyển qua Kim Mã, các khối sẽ tập kết tại sân vận động Quần Ngựa trước khi di chuyển về lại trung tâm huấn luyện.
Ai cũng muốn lưu lại những phút giây hào hùng của đoàn quân
Ai cũng muốn lưu lại những phút giây hào hùng của đoàn quân
Người dân reo hò vui sướng khi các khối diễu binh đi qua, thể hiện tinh thần tự hào dân tộc.
Người dân reo hò vui sướng khi các khối diễu binh đi qua, thể hiện tinh thần tự hào dân tộc.
Các khối Nữ Cảnh sát giao thông đi qua đường Trần Nhân Tông - Công viên Thống nhất
Các khối Nữ Cảnh sát giao thông đi qua đường Trần Nhân Tông - Công viên Thống nhất
Không khí phấn khởi nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm, trật tự của buổi lễ.
Không khí phấn khởi nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm, trật tự của buổi lễ.
Các khối diễu binh đi trong tiếng reo hò của hàng nghìn người dân hai bên đường
Các khối diễu binh đi trong tiếng reo hò của hàng nghìn người dân hai bên đường
Đây là lần hợp luyện diễu binh, diễu hành cuối cùng với quy mô tương đương sự kiện chính thức, có cả sự tham gia của lực lượng không quân, hải quân.
Đây là lần hợp luyện diễu binh, diễu hành cuối cùng với quy mô tương đương sự kiện chính thức, có cả sự tham gia của lực lượng không quân, hải quân.
Do quy mô tương đương, lộ trình diễu binh, diễu hành buổi tổng duyệt binh sẽ giống hệt với buổi diễu binh, diễu hành A80 chính thức ngày 2/9.
Do quy mô tương đương, lộ trình diễu binh, diễu hành buổi tổng duyệt binh sẽ giống hệt với buổi diễu binh, diễu hành A80 chính thức ngày 2/9.
Tiếng hò reo cổ vũ khi đoàn quân đi qua, tạo nên bầu không khí đầy tự hào. Video do Trầm Phương/PV Báo Tri thức và Cuộc sống thực hiện.
Nhóm PV
#diễu binh Hà Nội #quảng trường Ba Đình #lễ kỷ niệm 2/9 #quốc phòng Việt Nam #đoàn quân diễu hành #tự hào dân tộc

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT