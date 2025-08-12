Hà Nội

Trồng cây cảnh lá to khổng lồ này, gia đình sống sung túc 70 năm

Kho tri thức

Trồng cây cảnh lá to khổng lồ này, gia đình sống sung túc 70 năm

Cây cảnh lá to quả tròn vừa đẹp vừa hữu ích, không chỉ thu hút tài lộc mà còn là nguồn thực phẩm nuôi cả nhà qua nhiều thế hệ.

Theo Hải Yến/ Dân việt
Cây bánh mì – hay còn gọi là cây sa kê – không chỉ đẹp và cho bóng mát mà còn là cây lương thực quý, có thể nuôi sống cả gia đình trong nhiều thập kỷ.
Tại miền Tây, đặc biệt ở Cần Thơ và dọc đường xuống Cà Mau, cây bánh mì xuất hiện nhiều, lá giống đu đủ nhưng quả lại na ná quả mít.
Lá cây xanh đậm, xòe rộng như những chiếc quạt gió khổng lồ, quả tròn xanh nhạt trĩu cành, vừa đẹp mắt vừa giàu giá trị dinh dưỡng.
Quả sa kê được chế biến thành nhiều món ăn đặc sản miền Tây như nướng, chiên, luộc, mang hương vị lạ và hiếm thấy ở miền Bắc.
Cây bánh mì thuộc họ Dâu tằm (Moraceae), có vóc dáng cao lớn, tán cân đối, lá rộng, vừa là cây cảnh phong thủy vừa là cây ăn quả đa năng.
Nguồn gốc từ Nam Thái Bình Dương, cây phát triển tốt ở khí hậu nhiệt đới ẩm, dễ trồng ngoài trời và tạo bóng mát quanh năm.
Trong tự nhiên, cây có thể cao tới 15m, nhưng khi trồng làm cảnh thường cắt tỉa giữ ở mức 1,5–3m để phù hợp không gian sống.
Lá to, dài tới 90cm, màu xanh bóng, gân vàng nổi bật; lá non xanh nhạt, lá già xanh đậm, tạo hiệu ứng thị giác nổi bật cho sân vườn.
Hoa đực màu vàng chuyển nâu, hoa cái xanh lục, kết thành quả to từ 7–45cm; khi chín, quả vàng ươm, ruột mềm, thơm như bánh mì nướng.
Có hai loại: sa kê không hạt phổ biến và sa kê hoang dã có hạt; cùi giàu tinh bột, hạt có thể luộc hoặc rang ăn bùi thơm.
Một cây sa kê trưởng thành có thể cho từ 113–400kg quả mỗi năm, sống tới 70–100 năm, đủ nuôi sống 4 người suốt 70 năm.
Quả giàu carbohydrate, vitamin, khoáng chất, không chứa gluten, chỉ số đường huyết thấp; có thể chế biến thành bột mì không gluten.
Trong phong thủy, cây bánh mì tượng trưng cho sự sung túc, may mắn, ấm no và nhắc nhở sự kiên nhẫn, bền bỉ để đạt thành công.
Cây giúp thanh lọc không khí, hấp thụ CO₂, thích hợp mô hình nông lâm kết hợp, vừa làm cảnh vừa đảm bảo an ninh lương thực.
Chăm sóc đơn giản: ưa sáng, chịu bóng bán phần, đất tơi xốp thoát nước tốt, bón phân hữu cơ định kỳ, cắt tỉa sau mùa khô.
Trồng một cây bánh mì trong sân, bạn sẽ có bóng mát, quả ngon như bánh mì mới nướng, và một biểu tượng phong thủy tốt lành cho cả gia đình.
#cây cảnh #cây cảnh trồng trong nhà #bánh mì #cây bánh mì #cây sa kê #breadfruit

