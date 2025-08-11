Hà Nội

Khai quật mộ cổ thiếu nữ 3.000 tuổi, chuyên gia choáng ngợp kho báu khủng

Các nhà khảo cổ học ở Iran đã khai quật được một ngôi mộ xa hoa của thiếu nữ sống cách đây hơn 3.000 năm. Bên trong mộ cổ có lượng đồ tùy táng phong phú.

Trong cuộc khai quật tại địa điểm khảo cổ Tepe Chalow ở tỉnh Bắc Khorasan, Iran, các nhà khảo cổ đã phát hiện một ngôi mộ hoa của thiếu niên sống cách đây hơn 3.000 năm. Ảnh: Ali Vahdati.
Theo nghiên cứu của các chuyên gia, chủ nhân mộ cổ trên là một phụ nữ qua đời khi khoảng 18 tuổi, có thể do nguyên nhân tự nhiên. Ảnh: Live Science.
Thiếu nữ được chôn cùng kho báu tùy táng phong phú, bao gồm nhiều đồ trang sức bằng vàng, trâm làm từ ngà voi, một số đồ gốm... Điều này cho thấy bà xuất thân từ một gia đình giàu có hoặc những tài sản này đến từ cuộc hôn nhân. Ảnh: Live Science.
Tác giả chính của nghiên cứu là nhà khảo cổ học Ali Vahdati thuộc Bộ di sản văn hóa Iran, cho biết ngôi mộ mới khai quật là một trong những mộ cổ xa hoa nhất từng được tìm thấy thuộc nền văn minh Khorasan vĩ đại. Ảnh: Live Science.
Một trong những đồ tùy táng đáng chú ý nhất là chiếc hộp hình chữ nhật được làm từ đá đen, giàu khoáng chất "clorit" và được trang trí bằng hình ảnh chạm khắc rắn và bọ cạp. Ảnh: Live Science.
Chiếc hộp này được dùng để đựng mỹ phẩm hoặc "kohl" - một loại khoáng chất dạng bột màu đen thường được dùng làm bút kẻ mắt vào thời cổ đại. Các tác giả nghiên cứu suy đoán, hình ảnh rắn và bọ cạp được chạm khắc trên hộp "có thể nhằm mục đích nghi lễ hoặc bảo vệ". Ảnh: Ali A. Vahdati.
Theo nhà khảo cổ học Vahdati, chiếc hộp được tìm thấy trong mộ cổ ở Tepe Chalow dường như được chế tác từ đá nhập khẩu ở Bactria. Ảnh: Hairy Dude - CC BY-SA 4.0.
Nhà khảo cổ học Vahdati lần đầu tiên phát hiện địa điểm Tepe Chalow vào năm 2006 trong một cuộc khảo sát khảo cổ học tại lưu vực sông gần đó nhưng không thể quay lại khai quật cho đến năm 2011. Ảnh: Vahdati et al. 2025.
Tại địa điểm khảo cổ này, các chuyên gia đã khai quật 48 ngôi mộ. Những mộ cổ này nằm thành từng cụm cách xa nhau và được bao phủ bằng những gò đất thấp. Ảnh: Vahdati et al. 2025.
Ngôi mộ của thiếu nữ trên được đánh dấu là "ngôi mộ số 12", được phát hiện năm 2013. Nghiên cứu mới công bố là lần đầu tiên những mô tả chi tiết về mộ cổ này được công khai. Theo nhóm nghiên cứu, thiếu nữ được chôn cất trong tư thế khom người, nằm nghiêng về bên phải, mặt quay về hướng đông nam. Thời điểm chôn cất là vào cuối thiên niên kỷ thứ 3 trước Công nguyên. Ảnh: Vahdati et al. 2025.
