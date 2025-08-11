Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sửng sốt bức phù điêu nữ tu cổ đại còn nguyên vẹn sau hàng nghìn năm

Kho tri thức

Sửng sốt bức phù điêu nữ tu cổ đại còn nguyên vẹn sau hàng nghìn năm

Một bức tượng nữ tu cổ đại có kích thước bằng người thật được khai quật ở Pompeii tiết lộ nhiều sự thật thú vị.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Tại tàn tích của một ngôi mộ đồ sộ thuộc nghĩa trang Porta Sarno ở Pompeii (được sử dụng từ thời kỳ Samnite cho đến khi bị bỏ hoang vào thế kỷ thứ nhất Sau Công nguyên), các nhà khảo cổ học đến từ Pompeii bất ngờ tìm thấy một khối cấu trúc vật thể lạ. Ảnh: @Giáo sư Llorenç Alapont.
Tại tàn tích của một ngôi mộ đồ sộ thuộc nghĩa trang Porta Sarno ở Pompeii (được sử dụng từ thời kỳ Samnite cho đến khi bị bỏ hoang vào thế kỷ thứ nhất Sau Công nguyên), các nhà khảo cổ học đến từ Pompeii bất ngờ tìm thấy một khối cấu trúc vật thể lạ. Ảnh: @Giáo sư Llorenç Alapont.
Đó là một bức phù điêu tang lễ kích thước người thật, khắc họa hình một người đàn ông và một người phụ nữ. Ảnh: @Giáo sư Llorenç Alapont.
Đó là một bức phù điêu tang lễ kích thước người thật, khắc họa hình một người đàn ông và một người phụ nữ. Ảnh: @Giáo sư Llorenç Alapont.
Thực tế, các bức phù điêu được chạm khắc trên những phiến đá riêng biệt và sau đó được ghép lại hoàn hảo đến mức bàn chân phải của người đàn ông chạm vào bàn chân trái của người phụ nữ, trông như thể chúng được chạm khắc chỉ từ cùng một tấm đá. Ảnh: @Giáo sư Llorenç Alapont.
Thực tế, các bức phù điêu được chạm khắc trên những phiến đá riêng biệt và sau đó được ghép lại hoàn hảo đến mức bàn chân phải của người đàn ông chạm vào bàn chân trái của người phụ nữ, trông như thể chúng được chạm khắc chỉ từ cùng một tấm đá. Ảnh: @Giáo sư Llorenç Alapont.
Bức phù điêu được chạm khắc tỉ mỉ đến mức thể hiện cả trang sức và phụ kiện cho thấy, người phụ nữ này là một nữ tư tế của tín ngưỡng thờ thần Ceres, trên tay còn cầm nhánh nguyệt quế trước ngực. Ảnh: @Giáo sư Llorenç Alapont.
Bức phù điêu được chạm khắc tỉ mỉ đến mức thể hiện cả trang sức và phụ kiện cho thấy, người phụ nữ này là một nữ tư tế của tín ngưỡng thờ thần Ceres, trên tay còn cầm nhánh nguyệt quế trước ngực. Ảnh: @Giáo sư Llorenç Alapont.
Còn phần vải phủ trên áo toga của người đàn ông cho thấy ông là công dân La Mã. Ảnh: @Giáo sư Llorenç Alapont.
Còn phần vải phủ trên áo toga của người đàn ông cho thấy ông là công dân La Mã. Ảnh: @Giáo sư Llorenç Alapont.
Không có dòng chữ nào ghi lại tên tuổi hay cho biết mối quan hệ của họ với nhau. Ảnh: @Giáo sư Llorenç Alapont.
Không có dòng chữ nào ghi lại tên tuổi hay cho biết mối quan hệ của họ với nhau. Ảnh: @Giáo sư Llorenç Alapont.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#Bức phù điêu #nữ tu sĩ #cổ đại #tang lễ #bức tượng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT