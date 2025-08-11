Hà Nội

Kho tri thức

Soi lưỡi liềm Anh thời đại đồ đồng muộn, hé lộ bí mật thương mại ngàn năm

Một lưỡi liềm thời đại đồ đồng của Anh được tìm thấy ở Pháp, mở ra bằng chứng chấn động về mạng lưới thương mại cổ đại xuyên châu Âu.

Thiên Đăng
Khi tiến hành khai quật tại khu di tích khảo cổ Suret ở Val-de-Reui, thuộc thung lũng sông Seine hạ lưu của Pháp, các chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Quốc gia Pháp bất ngờ tìm thấy một vật thể cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @ Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Quốc gia Pháp.
Đó là một chiếc liềm cổ có nguồn gốc từ quần đảo Anh ước tính có niên đại từ thời kỳ đồ đồng muộn Đại Tây Dương (khoảng năm 1200–600 TCN). Thời kỳ đồ đồng muộn Đại Tây Dương được đặc trưng bởi sự gia tăng mạnh mẽ về quy mô buôn bán đồ kim loại bằng đồng giữa các cộng đồng ven biển Đại Tây Dương. Ảnh: @ Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Quốc gia Pháp.
Lưỡi liềm được làm bằng hợp kim đồng và còn nguyên vẹn, mặc dù phần đầu bị gãy rời một chút nhưng vẫn còn lại mảnh để ráp lại. Ảnh: @ Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Quốc gia Pháp.
Các cạnh của lưỡi liềm cong bị sứt mẻ do sử dụng. Đầu lưỡi liềm có một phần đế rỗng để chèn gỗ vào làm cán. Tuy nhiên, phần gỗ đã mục nát cho nên khó xác định được loại gỗ nào đã được sử dụng để làm cán liềm. Ảnh: @ Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Quốc gia Pháp.
Việc tìm thấy chiếc liềm này cho thấy mối liên hệ văn hóa và thương mại đường dài giữa các cộng đồng dân cư ở Anh và Pháp trong thời kỳ đồ đồng muộn. Những kết nối này phụ thuộc rất nhiều vào các hệ thống sông ngòi như sông Seine, vốn đóng vai trò là tuyến đường vận chuyển chính cho người, hàng hóa và nguyên liệu thô. Ảnh: @ Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Quốc gia Pháp.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng
(Theo thehistoryblog)
#lưỡi liềm #thời đại đồ đồng muộn #kim loại #công cụ #thương mại

