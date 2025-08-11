Hà Nội

Cảnh tượng choáng ngợp trong hang động đẹp nhất vùng Trung Đông

Kho tri thức

Cảnh tượng choáng ngợp trong hang động đẹp nhất vùng Trung Đông

Nằm ở Lebanon, hang động Jeita được mệnh danh là “viên ngọc” của Trung Đông, nổi bật với vô vàn nhũ đá kỳ vĩ.

T.B (tổng hợp)
1. Hệ thống hang đôi độc đáo. Hang động Jeita gồm hai tầng hang riêng biệt: hang trên khô ráo với những nhũ đá kỳ ảo và hang dưới ngập nước, nơi du khách có thể tham quan bằng thuyền. Ảnh: Pinterest.
2. Tổng chiều dài hơn 9 km. Hệ thống hang này trải dài khoảng 9 km, nhưng du khách chỉ được tiếp cận một phần vì nhiều khu vực vẫn chưa an toàn để khai thác du lịch. Ảnh: Pinterest.
3. Sở hữu nhũ đá dài nhất thế giới. Bên trong hang trên có một nhũ đá khổng lồ dài tới 8,2 mét, được ghi nhận là nhũ đá dài nhất từng được phát hiện trên thế giới. Ảnh: Pinterest.
4. Từng bị lãng quên hàng thế kỷ. Sau thời kỳ cổ đại, hang động Jeita bị bỏ quên cho đến khi các nhà thám hiểm phương Tây phát hiện lại vào thế kỷ 19. Ảnh: Pinterest.
5. Là nguồn cung cấp nước ngọt quan trọng. Dòng sông ngầm trong hang dưới đóng vai trò là một trong những nguồn cung cấp nước ngọt chủ yếu cho thủ đô Beirut và vùng lân cận. Ảnh: Pinterest.
6. Có hệ thống chiếu sáng nghệ thuật. Hệ thống đèn hiện đại được lắp đặt để tôn lên vẻ đẹp tự nhiên, tạo ra hiệu ứng ánh sáng huyền ảo, thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm. Ảnh: Pinterest.
7. Từng bị đóng cửa vì chiến sự. Trong nội chiến Lebanon, hang Jeita bị đóng cửa nhiều năm vì nằm gần vùng xung đột, khiến hoạt động du lịch bị gián đoạn. Ảnh: Pinterest.
8. Được đề cử Kỳ quan Thiên nhiên mới. Năm 2011, Jeita Grotto lọt vào danh sách đề cử cuối cùng của cuộc bầu chọn 7 Kỳ quan Thiên nhiên mới của thế giới. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.
