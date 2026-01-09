Hà Nội

HP trình làng bàn phím tích hợp PC chạy Windows siêu tiện lợi

Bên dưới bàn phím độc đáo này của HP là toàn bộ phần cứng của một máy tính hiện đại với khả năng vận hành các nền tảng AI.

Tuệ Minh
Tại CES 2026, HP đã giới thiệu một thiết bị khiến nhiều người phải nhìn lại định nghĩa quen thuộc về máy tính cá nhân. Nhìn bề ngoài, EliteBoard G1a trông không khác nhiều so với một chiếc bàn phím văn phòng cỡ lớn, nhưng bên trong lớp vỏ mỏng đó lại là một máy tính hoàn chỉnh, đủ sức đảm nhiệm vai trò của một chiếc desktop all-in-one theo cách hoàn toàn khác thường.
EliteBoard G1a được HP thiết kế như một chiếc bàn phím tích hợp toàn bộ phần cứng của máy tính, từ bộ xử lý AMD Ryzen AI 300 series, RAM, bộ nhớ lưu trữ, quạt tản nhiệt cho tới loa, micro và các cổng kết nối. Người dùng chỉ cần cắm thiết bị này vào màn hình ngoài, tối đa hai màn hình 4K, bật chuột Bluetooth đi kèm là có thể làm việc ngay.
Ý tưởng máy tính nằm trong bàn phím không hoàn toàn mới, từng xuất hiện từ những thập niên trước hay gần đây hơn là các sản phẩm của Raspberry Pi.
Theo cách này, “thân máy” không còn nằm dưới gầm bàn hay phía sau màn hình, mà được đặt thẳng dưới đầu ngón tay.
Tuy nhiên, HP đã đưa khái niệm này lên một cấp độ khác khi hướng EliteBoard G1a tới môi trường doanh nghiệp hiện đại, với cấu hình đủ mạnh cho các tác vụ văn phòng, làm việc đa nhiệm và các ứng dụng AI cơ bản, thay vì chỉ phục vụ học tập hay thử nghiệm.
Thiết bị này có thể được cấu hình với tối đa 64GB RAM DDR5 và 2TB SSD, đi kèm đồ họa tích hợp Radeon 800 series, cho phép xử lý mượt mà các công việc hàng ngày.
HP cũng nhấn mạnh yếu tố AI khi trang bị bộ xử lý có khả năng đạt tới hàng chục TOPS, đáp ứng xu hướng Copilot+ PC mà hãng đang theo đuổi. Dù vậy, EliteBoard G1a không được định vị để cạnh tranh với desktop hiệu năng cao, mà tập trung vào sự gọn nhẹ và đủ dùng.
Một điểm đáng chú ý khác là tính mô-đun và khả năng bảo trì. Người dùng hoặc bộ phận IT có thể tháo mặt đáy để thay RAM, SSD, pin, quạt hay thậm chí cả cụm bàn phím, điều vốn rất hiếm gặp trên các máy all-in-one hoặc laptop hiện nay.
EliteBoard G1a cũng có các tùy chọn pin tích hợp cho khoảng hơn ba giờ sử dụng chủ động, cùng lựa chọn cáp gắn liền hoặc tháo rời.
Điều này cho thấy HP đang hướng sản phẩm tới các doanh nghiệp cần triển khai nhanh, dễ sửa chữa và tối ưu chi phí vận hành lâu dài.
Trọng lượng của thiết bị chỉ khoảng 1,5 đến 1,7 pound, nhẹ hơn nhiều mẫu laptop 13 inch, giúp việc mang theo trở nên linh hoạt hơn dù đây không phải là máy tính xách tay theo nghĩa truyền thống.
Với EliteBoard G1a, HP đã tạo ra một sản phẩm đứng giữa ranh giới của máy tính all-in-one và bàn phím văn phòng. Nó không chỉ là một thiết bị “lạ mắt” để gây chú ý tại CES, mà còn là thử nghiệm nghiêm túc về cách đóng gói sức mạnh tính toán trong một hình thức tối giản nhất.
Câu hỏi đặt ra không còn là đây có phải bàn phím hay máy tính, mà là liệu người dùng doanh nghiệp có sẵn sàng chấp nhận một chiếc PC trông giống… bàn phím như thế này hay không.
Tuệ Minh
