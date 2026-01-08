Hà Nội

Cosplay 10 triệu view vẫn gây bão vì nhân vật da màu

Số hóa

Cosplay 10 triệu view vẫn gây bão vì nhân vật da màu

Hóa thân “xé truyện bước ra” trong Genshin Impact, coser Tina đạt hơn 10 triệu view nhưng vẫn vấp tranh cãi dữ dội vì tái hiện nhân vật da màu.

Thiên Trang (TH)
Tina, gương mặt quen thuộc của làng cosplay anime và game, vừa gây chấn động mạng xã hội với màn hóa thân đạt hơn 12,6 triệu lượt xem.
Sở hữu ngoại hình nổi bật và phong cách cosplay táo bạo, cô thường được khen ngợi vì khả năng tái hiện nhân vật chân thực đến từng chi tiết.
Tranh cãi bùng nổ khi Tina cosplay nhân vật Xilonen trong Genshin Impact, vốn có làn da nâu đặc trưng.
Việc cô trang điểm để mô phỏng màu da nhân vật nhanh chóng vấp phải chỉ trích từ một bộ phận khán giả phương Tây.
Nhiều ý kiến cho rằng hành động này là phân biệt chủng tộc, dù Tina khẳng định đó chỉ là nỗ lực trung thành với nguyên tác.
Trước làn sóng phản ứng, cộng đồng fan quốc tế và châu Á đã lên tiếng bảo vệ, gọi đây là tiêu chuẩn kép trong văn hóa mạng.
Không ít người cho rằng cosplay là nghệ thuật nhập vai và không nên bị áp đặt bởi các tranh cãi sắc tộc cực đoan.
Bất chấp ồn ào, Tina vẫn giữ sức hút lớn, cho thấy ranh giới mong manh giữa nghệ thuật cosplay và những tranh luận văn hóa toàn cầu.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
Thiên Trang (TH)
#cosplay #Genshin Impact #Tina #nhân vật da màu #tranh cãi #nghệ thuật nhập vai

