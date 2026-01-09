Hà Nội

5 cài đặt iPhone nên đổi ngay để đỡ hao pin, tăng bảo mật

Số hóa

5 cài đặt iPhone nên đổi ngay để đỡ hao pin, tăng bảo mật

Chỉ vài phút chỉnh trong Cài đặt, iPhone của bạn sẽ an toàn hơn, tiết kiệm pin hơn và mượt mà hơn đáng kể trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Thiên Trang (TH)
iPhone sở hữu nhiều tính năng ẩn quan trọng nhưng không phải người dùng nào cũng để ý và kích hoạt ngay từ đầu.
Thiết lập đầu tiên nên thay đổi là tắt quyền theo dõi ứng dụng để ngăn các app thu thập dữ liệu hành vi người dùng.
Việc bật hiển thị phần trăm pin giúp bạn kiểm soát chính xác thời lượng pin còn lại thay vì chỉ nhìn biểu tượng ước chừng.
Sạc pin tối ưu hóa là tính năng quan trọng giúp kéo dài tuổi thọ pin, đặc biệt với người dùng có thói quen sạc qua đêm.
Find My iPhone nên luôn được bật để tăng khả năng tìm lại thiết bị khi bị thất lạc, kể cả trong trường hợp không có Internet.
Tắt làm mới ứng dụng trong nền sẽ giúp giảm đáng kể mức tiêu hao pin và dữ liệu di động không cần thiết.
Những điều chỉnh nhỏ này không làm thay đổi cách sử dụng iPhone nhưng lại cải thiện rõ rệt hiệu suất và độ an toàn.
Nếu đang dùng iPhone, bạn nên kiểm tra và thay đổi ngay 5 cài đặt này để có trải nghiệm tối ưu hơn mỗi ngày.
Thiên Trang (TH)
