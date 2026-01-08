Hà Nội

Elon Musk dạy 14 con không học ngoại ngữ vì đã có AI

Số hóa

Elon Musk dạy 14 con không học ngoại ngữ vì đã có AI

Elon Musk gây tranh cãi khi giáo dục 14 người con theo mô hình phi truyền thống, không tin trường học cũ và cho rằng AI sẽ thay thế ngoại ngữ.

Thiên Trang (TH)
Elon Musk, người giàu nhất hành tinh, đang áp dụng một triết lý giáo dục hoàn toàn khác biệt cho 14 người con của mình, dựa trên tư duy kỹ thuật và giải quyết vấn đề.
Ông công khai bày tỏ sự hoài nghi với trường học truyền thống và cảnh báo phụ huynh cần cẩn trọng với những gì con cái đang được dạy.
Theo Musk, điều quan trọng nhất không phải ghi nhớ kiến thức hay công cụ, mà là khả năng tự đặt câu hỏi và đối diện vấn đề thực tế.
Triết lý này được hiện thực hóa tại Ad Astra, ngôi trường do chính Musk sáng lập, nơi trẻ em nhiều độ tuổi cùng học và không bị ràng buộc bởi chương trình chuẩn. (Ảnh: SpaceX)
Đáng chú ý, các con của Musk không học ngoại ngữ vì ông tin rằng trí tuệ nhân tạo sẽ sớm đảm nhiệm hoàn toàn vai trò dịch thuật.
Thay vào đó, lập trình, AI, đạo đức học và tư duy nguyên lý cơ bản được coi là những môn học trụ cột cho tương lai.
Musk ví việc nuôi dạy con như “18 năm làm kỹ thuật gợi ý”, nhấn mạnh vai trò dẫn dắt thay vì áp đặt khuôn mẫu cứng nhắc.
Cách giáo dục gây tranh cãi này tiếp tục đặt ra câu hỏi lớn cho xã hội hiện đại: trẻ em nên được đào tạo để thích nghi hệ thống cũ hay tự thiết kế con đường của mình.
Thiên Trang (TH)
