Google nâng cấp Gemini Live thành trợ lý AI biết chỉ trỏ

Google giới thiệu nâng cấp lớn cho Gemini Live, giúp trợ lý AI này vừa nói vừa chỉ dẫn trực quan, tương tác tự nhiên và thông minh hơn với người dùng.