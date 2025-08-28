Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Google nâng cấp Gemini Live thành trợ lý AI biết chỉ trỏ

Số hóa

Google nâng cấp Gemini Live thành trợ lý AI biết chỉ trỏ

Google giới thiệu nâng cấp lớn cho Gemini Live, giúp trợ lý AI này vừa nói vừa chỉ dẫn trực quan, tương tác tự nhiên và thông minh hơn với người dùng.

Thiên Trang (TH)
Google vừa công bố loạt nâng cấp đột phá cho Gemini Live, biến nó thành một trong những trợ lý AI thông minh nhất hiện nay.
Google vừa công bố loạt nâng cấp đột phá cho Gemini Live, biến nó thành một trong những trợ lý AI thông minh nhất hiện nay.
Người dùng có thể hướng camera vào một vật thể và yêu cầu Gemini nhận diện ngay lập tức.
Người dùng có thể hướng camera vào một vật thể và yêu cầu Gemini nhận diện ngay lập tức.
Trợ lý sẽ khoanh vùng và làm nổi bật đồ vật trên màn hình, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian tìm kiếm.
Trợ lý sẽ khoanh vùng và làm nổi bật đồ vật trên màn hình, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian tìm kiếm.
Tính năng này sẽ có mặt trên Pixel 10 vào ngày 28 tháng 8 trước khi mở rộng sang Android và iOS.
Tính năng này sẽ có mặt trên Pixel 10 vào ngày 28 tháng 8 trước khi mở rộng sang Android và iOS.
Gemini còn được tích hợp sâu vào các ứng dụng cốt lõi như Tin nhắn, Điện thoại và Đồng hồ.
Gemini còn được tích hợp sâu vào các ứng dụng cốt lõi như Tin nhắn, Điện thoại và Đồng hồ.
Người dùng có thể ra lệnh đa nhiệm, chẳng hạn vừa tìm đường vừa yêu cầu gửi tin nhắn cho bạn bè.
Người dùng có thể ra lệnh đa nhiệm, chẳng hạn vừa tìm đường vừa yêu cầu gửi tin nhắn cho bạn bè.
Google cũng nâng cấp mô hình âm thanh để Gemini có giọng nói tự nhiên và linh hoạt hơn.
Google cũng nâng cấp mô hình âm thanh để Gemini có giọng nói tự nhiên và linh hoạt hơn.
Những cải tiến này cho thấy AI đang ngày càng trở thành cầu nối tự nhiên giữa con người và công nghệ.
Những cải tiến này cho thấy AI đang ngày càng trở thành cầu nối tự nhiên giữa con người và công nghệ.
Mời quý độc giả xem thêm video: Rác A.I - Vấn nạn mới trên mạng xã hội VTV24
Thiên Trang (TH)
#Google #Gemini Live #trợ lý AI #cập nhật AI #nhận diện vật thể #tương tác tự nhiên

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT