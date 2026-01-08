Hà Nội

4 thiết bị công nghệ gây sốt tại CES 2026

Số hóa

4 thiết bị công nghệ gây sốt tại CES 2026

CES Unveiled 2026 giới thiệu 5 thiết bị công nghệ thực dụng, từ game, lưu trữ đến chăm sóc sức khỏe.

Thiên Trang (TH)
1. Belkin Charging Case Pro cho Nintendo Switch 2 tích hợp pin 10.000mAh, giúp game thủ chơi thoải mái khi di chuyển.
Sản phẩm còn có khe chứa băng game và ngăn AirTag ẩn, hạn chế rủi ro thất lạc thiết bị.
2. UGreen NASync iDX6011 hỗ trợ dung lượng lưu trữ khủng 196TB cùng RAM 64GB, chip Intel Core Ultra 5 mạnh mẽ.
Thiết bị tích hợp AI LLM giúp phân tích dữ liệu cục bộ, quản lý tệp tin trực quan và hiệu quả.
3. Pebble Round 2 trở lại với màn hình e-paper màu 1,3 inch không viền, thiết kế hiện đại.
Đồng hồ có pin kéo dài tới hai tuần và hỗ trợ iOS 26.3, tối ưu trải nghiệm thông báo.
4. Robot an ninh Zeroth sở hữu vẻ ngoài thân thiện nhưng có khả năng giám sát nhà cửa và thú cưng. Sản phẩm còn phát hiện té ngã ở người cao tuổi, trở thành bạn đồng hành công nghệ trong gia đình.
5. Mentagraph Relaxonic Cover là thiết bị chăm sóc sức khỏe, làm ấm vùng mắt và phát âm thanh thư giãn. Công nghệ này giúp người dùng cân bằng tinh thần nhanh chóng trong những giờ nghỉ ngắn.
Mời quý độc giả xem thêm video: Đột phá trong cuộc cách mạng robot hình người | VTV24
#CES 2026 #công nghệ #đồ công nghệ #đồng hồ thông minh #robot an ninh #lưu trữ dữ liệu

GALLERY MỚI NHẤT