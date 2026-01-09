Robot Trung Quốc “đánh chiếm” CES 2026, thế giới trầm trồ

Hà Nội

Truyền thông Trung Quốc khẳng định robot nước này đang thống trị CES 2026, từ robot hình người, robot chiến đấu đến thú cưng AI giá rẻ, dễ tiếp cận.

Truyền thông Trung Quốc cho biết robot nước này đã trở thành tâm điểm tại CES 2026 ngay từ những phút khai mạc đầu tiên.
Hàng loạt màn trình diễn như đấu võ, khiêu vũ, tập thể dục nhịp điệu và tương tác người - robot khiến khách tham quan quốc tế không khỏi kinh ngạc.
Các tên tuổi như Unitree Robotics, Fourier, Magic Atom hay Keenon Robotics xuất hiện dày đặc, nhiều hãng lần đầu tham dự nhưng đã thu hút đám đông lớn.
Robot hình người G1 của Unitree gây sốt với các trận đấu đối kháng, trong khi mẫu R1 gây chú ý nhờ mức giá chỉ 4.900 USD.
Không chỉ robot hình người, chó robot bốn chân, robot để bàn chăm sóc cảm xúc hay robot múa lân cũng tạo hiệu ứng mạnh tại triển lãm.
Nhiều khách nước ngoài đánh giá cao độ linh hoạt, khả năng AI và tính thực tiễn trong các sản phẩm robot Trung Quốc.
Theo giới chuyên gia, chuỗi cung ứng hoàn chỉnh từ linh kiện đến thuật toán là “vũ khí bí mật” giúp robot Trung Quốc vừa mạnh vừa rẻ.
Sự bùng nổ tại CES 2026 cho thấy Trung Quốc đang chuyển từ trình diễn công nghệ sang thương mại hóa, tiến gần hơn tới kỷ nguyên robot trong mỗi gia đình.
