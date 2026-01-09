Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa

'Vua lì đòn' NVIDIA RTX 3060 trở lại giữa bão giá DRAM

Đối mặt với tình trạng thiếu hụt bộ nhớ, NVIDIA được cho là sẽ tái khởi động dây chuyền sản xuất "huyền thoại" RTX 3060 ngay trong quý đầu năm 2026.

Tuệ Minh

Nhiều tin đồn cho rằng NVIDIA đang lên kế hoạch tái khởi động dây chuyền sản xuất mẫu card đồ họa GeForce RTX 3060 vào quý 1 năm 2026, một động thái bất ngờ nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng thiếu hụt linh kiện DRAM toàn cầu.

Cụ thể, theo nguồn tin từ các đối tác phân phối, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giá bộ nhớ DRAM tăng cao và nguồn cung khan hiếm đang ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sản xuất các dòng sản phẩm thế hệ mới.

Việc đưa RTX 3060 trở lại kệ hàng bán lẻ sẽ giúp NVIDIA duy trì thị phần ở phân khúc tầm trung, nơi nhu cầu của người dùng vẫn rất lớn.

NVIDIA được cho là đang lên kế hoạch tái khởi động dây chuyền sản xuất mẫu card đồ họa GeForce RTX 3060 vào quý 1 năm 2026

NVIDIA được cho là đang lên kế hoạch tái khởi động dây chuyền sản xuất mẫu card đồ họa GeForce RTX 3060 vào quý 1 năm 2026

Nguyên nhân sâu xa của chiến lược này nằm ở sự thiếu hụt nghiêm trọng bộ nhớ GDDR7 do các nhà sản xuất bộ nhớ đang ưu tiên dồn lực cho các dòng chip phục vụ trung tâm dữ liệu AI có biên lợi nhuận cao hơn.

Sản lượng GPU tiêu dùng dự kiến sẽ bị cắt giảm tới 40% trong nửa đầu năm 2026. Trong khi đó, RTX 3060 lại sử dụng bộ nhớ GDDR6 cũ và sẵn có hơn trở thành phương án "chữa cháy" hoàn hảo để đảm bảo các đối tác của NVIDIA vẫn có hàng để bán ra thị trường.

RTX 3060 sử dụng bộ nhớ GDDR6 cũ và sẵn có hơn trở thành phương án chữa cháy hoàn hảo

RTX 3060 sử dụng bộ nhớ GDDR6 cũ và sẵn có hơn trở thành phương án chữa cháy hoàn hảo

Dù đã ra mắt từ năm 2021, RTX 3060 vẫn giữ vững ngôi vị là mẫu card đồ họa được game thủ sử dụng nhiều nhất trên nền tảng Steam nhờ hiệu năng ổn định và mức giá hợp lý.

Nếu thông tin này chính xác, người dùng có thể kỳ vọng NVIDIA sẽ phân phối lại cả hai phiên bản 12GB và 8GB, tuy nhiên mức giá cần phải được điều chỉnh hấp dẫn (dưới 200 USD) để thực sự cạnh tranh được với các sản phẩm thế hệ mới.

Động thái này cho thấy NVIDIA đang phải linh hoạt điều chỉnh chiến lược để cân bằng giữa cơn sốt AI và nhu cầu của thị trường game thủ truyền thống.

Cú sốc tăng giá RAM khiến thị trường công nghệ khốn đốn.
#Chiến lược khắc phục khan hiếm linh kiện #Tái khởi động dây chuyền sản xuất RTX 3060 #Ảnh hưởng của thiếu hụt bộ nhớ DRAM #Thị trường card đồ họa trung cấp #Tác động của thiếu hụt bộ nhớ GDDR7 #Chiến lược duy trì thị phần của NVIDIA

Bài liên quan

Số hóa

OpenAI “nuốt” 40% DRAM, kỷ nguyên RAM giá rẻ chấm dứt

Thỏa thuận khổng lồ giữa OpenAI với Samsung và SK hynix đang đẩy giá RAM, SSD toàn cầu lên mặt bằng mới, khiến người dùng và hãng công nghệ lao đao.

dr-1.png
Kỷ nguyên RAM và SSD giá rẻ đã chính thức khép lại khi OpenAI nắm trong tay tới 40% sản lượng DRAM toàn cầu.
dr-2.png
Đầu tháng 10/2025, OpenAI ký thỏa thuận dài hạn với Samsung và SK hynix để đảm bảo 900.000 wafer DRAM mỗi tháng.
Xem chi tiết

Số hóa

Giá RAM leo thang đến 2028, SK Hynix lên tiếng

SK Hynix cảnh báo thiếu hụt DRAM có thể kéo dài đến 2028 khi năng lực sản xuất dồn cho AI và máy chủ, đẩy giá RAM khó hạ nhiệ

ra-1.png
SK Hynix, một trong những nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, vừa thừa nhận khủng hoảng nguồn cung DRAM có thể kéo dài ít nhất đến năm 2028.
ra-2.png
Theo phân tích nội bộ, tăng trưởng nguồn cung DRAM phổ thông đang chậm hơn nhu cầu thị trường trong bối cảnh các hãng ưu tiên sản xuất bộ nhớ cho AI và máy chủ.
Xem chi tiết

Số hóa

Giá RAM đu đỉnh, người dùng chịu trận giá tăng từng giờ

Tại thị trường Mỹ và châu Âu, giá RAM tăng từng giờ do tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Bảng giá niêm yết thay đổi theo giờ chẳng khác các mặt hàng tươi sống.

Các cửa hàng như Central Computers tại San Francisco (Mỹ) hiện bán RAM theo giá thị trường, tương tự như giá thực phẩm tươi sống tại các nhà hàng hải sản.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới