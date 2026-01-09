'Vua lì đòn' NVIDIA RTX 3060 trở lại giữa bão giá DRAM

Đối mặt với tình trạng thiếu hụt bộ nhớ, NVIDIA được cho là sẽ tái khởi động dây chuyền sản xuất "huyền thoại" RTX 3060 ngay trong quý đầu năm 2026.

Nhiều tin đồn cho rằng NVIDIA đang lên kế hoạch tái khởi động dây chuyền sản xuất mẫu card đồ họa GeForce RTX 3060 vào quý 1 năm 2026, một động thái bất ngờ nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng thiếu hụt linh kiện DRAM toàn cầu.

Cụ thể, theo nguồn tin từ các đối tác phân phối, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giá bộ nhớ DRAM tăng cao và nguồn cung khan hiếm đang ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sản xuất các dòng sản phẩm thế hệ mới.

Việc đưa RTX 3060 trở lại kệ hàng bán lẻ sẽ giúp NVIDIA duy trì thị phần ở phân khúc tầm trung, nơi nhu cầu của người dùng vẫn rất lớn.

Nguyên nhân sâu xa của chiến lược này nằm ở sự thiếu hụt nghiêm trọng bộ nhớ GDDR7 do các nhà sản xuất bộ nhớ đang ưu tiên dồn lực cho các dòng chip phục vụ trung tâm dữ liệu AI có biên lợi nhuận cao hơn.

Sản lượng GPU tiêu dùng dự kiến sẽ bị cắt giảm tới 40% trong nửa đầu năm 2026. Trong khi đó, RTX 3060 lại sử dụng bộ nhớ GDDR6 cũ và sẵn có hơn trở thành phương án "chữa cháy" hoàn hảo để đảm bảo các đối tác của NVIDIA vẫn có hàng để bán ra thị trường.

Dù đã ra mắt từ năm 2021, RTX 3060 vẫn giữ vững ngôi vị là mẫu card đồ họa được game thủ sử dụng nhiều nhất trên nền tảng Steam nhờ hiệu năng ổn định và mức giá hợp lý.

Nếu thông tin này chính xác, người dùng có thể kỳ vọng NVIDIA sẽ phân phối lại cả hai phiên bản 12GB và 8GB, tuy nhiên mức giá cần phải được điều chỉnh hấp dẫn (dưới 200 USD) để thực sự cạnh tranh được với các sản phẩm thế hệ mới.

Động thái này cho thấy NVIDIA đang phải linh hoạt điều chỉnh chiến lược để cân bằng giữa cơn sốt AI và nhu cầu của thị trường game thủ truyền thống.