Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Laptop ASUS ROG CES 2026 phô diễn tinh hoa 20 năm đổi mới

Số hóa

Laptop ASUS ROG CES 2026 phô diễn tinh hoa 20 năm đổi mới

Tại CES 2026, ASUS ROG trình làng loạt laptop gaming mỏng nhẹ nhưng hiệu năng bùng nổ, đánh dấu 20 năm không ngừng đổi mới công nghệ.

Thiên Trang (TH)
Nhân kỷ niệm 20 năm đổi mới, ASUS ROG mang tới CES 2026 loạt laptop gaming thể hiện rõ triết lý hiệu năng đỉnh cao trong thiết kế tinh gọn. (Ảnh: Genk)
Nhân kỷ niệm 20 năm đổi mới, ASUS ROG mang tới CES 2026 loạt laptop gaming thể hiện rõ triết lý hiệu năng đỉnh cao trong thiết kế tinh gọn. (Ảnh: Genk)
Tâm điểm gian hàng là những mẫu máy trang bị Intel Core Ultra 300 Series, tản nhiệt ROG Intelligent Cooling và màn hình ROG Nebula HDR cao cấp.(Ảnh: Genk)
Tâm điểm gian hàng là những mẫu máy trang bị Intel Core Ultra 300 Series, tản nhiệt ROG Intelligent Cooling và màn hình ROG Nebula HDR cao cấp.(Ảnh: Genk)
ROG Zephyrus Duo GX651 gây sốc khi trở thành laptop gaming đầu tiên sở hữu hai màn hình OLED 16-inch 3K đồng nhất.(Ảnh: Genk)
ROG Zephyrus Duo GX651 gây sốc khi trở thành laptop gaming đầu tiên sở hữu hai màn hình OLED 16-inch 3K đồng nhất.(Ảnh: Genk)
Cặp màn hình 120Hz, độ trễ 0,2ms cùng NVIDIA G-SYNC mang lại trải nghiệm mượt mà cho game thủ và nhà sáng tạo nội dung.(Ảnh: Genk)
Cặp màn hình 120Hz, độ trễ 0,2ms cùng NVIDIA G-SYNC mang lại trải nghiệm mượt mà cho game thủ và nhà sáng tạo nội dung.(Ảnh: Genk)
Bên trong Zephyrus Duo là CPU Intel thế hệ mới kết hợp GPU RTX 5090, sẵn sàng xử lý game AAA và tác vụ AI nặng.
Bên trong Zephyrus Duo là CPU Intel thế hệ mới kết hợp GPU RTX 5090, sẵn sàng xử lý game AAA và tác vụ AI nặng.
Bộ đôi Zephyrus G14 và G16 2026 tái định nghĩa laptop gaming mỏng nhẹ khi chỉ từ 1,5kg nhưng đạt TGP lên tới 160W. (Ảnh: Genk)
Bộ đôi Zephyrus G14 và G16 2026 tái định nghĩa laptop gaming mỏng nhẹ khi chỉ từ 1,5kg nhưng đạt TGP lên tới 160W. (Ảnh: Genk)
Màn hình OLED đạt chuẩn ROG Nebula HDR với độ sáng 1100 nits và màu sắc chuẩn xác phục vụ cả chơi game lẫn đồ họa.(Ảnh: Genk)
Màn hình OLED đạt chuẩn ROG Nebula HDR với độ sáng 1100 nits và màu sắc chuẩn xác phục vụ cả chơi game lẫn đồ họa.(Ảnh: Genk)
Với CES 2026, ASUS ROG khẳng định 20 năm đổi mới đã mở ra một kỷ nguyên laptop gaming mạnh mẽ, linh hoạt và giàu cảm hứng.(Ảnh: Genk)
Với CES 2026, ASUS ROG khẳng định 20 năm đổi mới đã mở ra một kỷ nguyên laptop gaming mạnh mẽ, linh hoạt và giàu cảm hứng.(Ảnh: Genk)
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (TH)
#ASUS ROG #CES 2026 #gaming laptops #Zephyrus Duo #Intel Core Ultra

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT