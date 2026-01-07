Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa

Smartphone Trung Quốc chiếm trọn bảng xếp hạng hiệu năng mạnh nhất 2025

Cuối năm 2025, bảng xếp hạng AnTuTu đã được cập nhật tiết lộ những smartphone mạnh mẽ nhất trên thế giới trước thềm năm 2026.

Tuệ Minh

Bảng xếp hạng của Antutu công bố cho thấy, top 10 smartphone hiệu năng cao nhất ở cả phân khúc cao cấp và tầm trung đều thuộc về các hãng Trung Quốc.

Kết quả tháng 12/2025 cho thấy Qualcomm đã giành lại ngôi vị số một trong phân khúc cao cấp, trong khi MediaTek tiếp tục khẳng định vị thế thống trị ở phân khúc tầm trung cao cấp.

Những chiếc điện thoại Android cao cấp mạnh mẽ nhất trên AnTuTu vào tháng 12/2025.

Đứng đầu bảng xếp hạng phân khúc cao cấp là RedMagic 11 Pro+ với điểm số trung bình 4.118.828, trở thành thiết bị đầu tiên vượt qua mốc 4,1 triệu điểm. Theo sát là iQOO 15 và OnePlus 15.

Đáng chú ý, năm thiết bị đứng đầu đều sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất của Qualcomm, cho thấy đây sẽ là lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm hiệu năng tối ưu trong phân khúc Android vào năm 2026.

MediaTek cũng ghi dấu ấn với hai thiết bị đứng ở vị trí thứ sáu và thứ bảy là vivo X300 Pro và Oppo Find X9 Pro, cả hai đều trang bị chip Dimensity 9500. Mặc dù thông số kỹ thuật có phần kém hơn, nhưng sự khác biệt không đáng kể.

Qualcomm không có đối thủ ở phân khúc cao cấp, MediaTek thống trị các smartphone tầm trung.

Top 10 còn có sự góp mặt của Honor Magic8 Pro, phiên bản Magic8 tiêu chuẩn và nubia Z80 Ultra, tất cả đều sử dụng chip của Qualcomm.

Trong phân khúc tầm trung cao cấp, tình hình lại hoàn toàn khác. MediaTek không cho đối thủ có cơ hội khi Oppo Reno15 Pro và Reno15 (trang bị chip Dimensity 8450) đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

Theo sau là Realme Neo7 SE và iQOO Z10 Turbo. Trong phân khúc này, 9/10 smartphone sử dụng chip Dimensity, trong khi Qualcomm chỉ xuất hiện ở vị trí thứ 9 với Realme GT Neo6 SE, trang bị Snapdragon 7+ Gen 3.

Những chiếc điện thoại Android tầm trung cao cấp mạnh mẽ nhất trên AnTuTu vào tháng 12/2025.

Thống kê này cho thấy chiến lược của các thương hiệu trong năm tới tại Bồ Đào Nha và Châu Âu. Nếu cần kiếm hiệu năng tối đa trong một thiết bị cao cấp, Qualcomm gần như luôn là lựa chọn hàng đầu. Ngược lại, nếu muốn một thiết bị cân bằng với mức giá phải chăng hơn, MediaTek sẽ là sự lựa chọn hợp lý.

Khám phá tản nhiệt nước siêu khủng bên trong quái vật hiệu năng RedMagic 11 Pro+.
#smartphone #AnTuTu #điện thoại tầm trung #điện thoại cao cấp #tầm trung cao cấp #bảng xếp hạng

Bài liên quan

Số hóa

Bỏ quay video 8K là có ngay Snapdragon 8 Gen 5 hiệu năng cao giá rẻ

Snapdragon 8 Gen 5 là thành viên thứ hai thuộc dòng chip cao cấp thế hệ mới, được định vị nằm ngay dưới phiên bản Snapdragon 8 Elite.

Qualcomm vừa chính thức công bố Snapdragon 8 Gen 5, thành viên thứ hai thuộc dòng chip cao cấp thế hệ mới, được định vị nằm ngay dưới phiên bản Snapdragon 8 Elite. Vi xử lý này hứa hẹn mang lại hiệu năng flagship với mức giá dễ tiếp cận hơn, tập trung mạnh mẽ vào khả năng xử lý AI trên thiết bị.

Xem chi tiết

Số hóa

Top điện thoại cũ đáng mua, giá mềm mà hiệu năng đỉnh

Giá smartphone mới ngày càng cao, khiến điện thoại “second hand” trở thành lựa chọn thông minh.

con-1.png
Trong bối cảnh giá smartphone mới vượt 25 triệu đồng, điện thoại đã qua sử dụng trở thành giải pháp tiết kiệm hiệu quả.
con-2.png
Galaxy S23 Ultra nổi bật với màn hình lớn, bút S Pen tiện lợi và camera 200 MP, giá chỉ khoảng 13,49 triệu đồng.
Xem chi tiết

Số hóa

MediaTek ra tay đột phá hiệu năng chip di động 2nm của TSMC

Là người 'cùng nhà', hai công ty Đài Loan là MediaTek mà TSMC đã công bố thỏa thuận hợp tác sản xuất chip 2nm đầu tiên khiến Snapdragon lẫn Samsung thấp thỏm.

MediaTek vừa công bố rằng họ đã trở thành công ty đầu tiên hợp tác với TSMC để phát triển thành công chip sử dụng tiến trình N2P nâng cao. Đồng thời nhà sản xuất này đã hoàn tất bản thiết kế cho hệ thống trên chip cao cấp (SoC flagship) của MediaTek với dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt vào cuối năm sau.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới