Nokia hồi sinh ngoạn mục, bỏ điện thoại để thống lĩnh AI

Số hóa

Nokia hồi sinh ngoạn mục, bỏ điện thoại để thống lĩnh AI

Từng là biểu tượng điện thoại di động toàn cầu, Nokia nay trở lại mạnh mẽ với vai trò mới trong hạ tầng AI, đám mây và trung tâm dữ liệu.

Nokia từng thống trị thị trường điện thoại di động toàn cầu với những biểu tượng như nhạc chuông huyền thoại và chiếc “cục gạch” 3310.
Sự bùng nổ của iPhone và smartphone Android đã khiến Nokia hụt hơi, đánh mất vị thế và buộc phải rời bỏ mảng điện thoại.
Sau cú trượt dài, tập đoàn Phần Lan đã bán mảng thiết bị cho Microsoft và tái cấu trúc toàn diện chiến lược kinh doanh.
Thương vụ mua lại Alcatel-Lucent và sau đó là Infinera giúp Nokia đặt nền móng vững chắc trong lĩnh vực hạ tầng mạng và quang học.
Đến năm 2025, Nokia chuyển mình mạnh mẽ sang cung cấp công nghệ cho trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo.
Chiến lược này được củng cố khi Nvidia công bố khoản đầu tư 1 tỷ USD, đưa cổ phiếu Nokia tăng vọt.
Dưới sự dẫn dắt của ban lãnh đạo mới, Nokia được định vị như một mắt xích quan trọng trong “chu kỳ siêu tăng trưởng AI” toàn cầu.
Không còn sống nhờ bán điện thoại, Nokia đang chứng minh khả năng thích nghi hiếm có và viết lại câu chuyện hồi sinh khiến cả thế giới phải nể phục.
