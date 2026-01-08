Hà Nội

Vòng zoom Xiaomi 17 Ultra Leica phức tạp hơn mọi người nghĩ

Số hóa

Vòng zoom Xiaomi 17 Ultra Leica phức tạp hơn mọi người nghĩ

Nhiều người lao vào tranh cãi khi chưa biết rõ về công nghệ liên quan đến chiếc vòng zoom độc đáo trên chiếc Xiaomi 17 Ultra phiên bản hợp tác với Leica.

Tuệ Minh
Cộng đồng công nghệ Trung Quốc lao vào một cuộc tranh cãi sôi nổi liên quan đến chiếc smartphone Xiaomi 17 Ultra phiên bản hợp tác với Leica.
Sự việc bắt nguồn từ một video "mổ bụng" chiếc Xiaomi 17 Ultra phiên bản Leica được đăng tải trên mạng xã hội.
Điểm nhấn của thiết bị này là cụm camera có vòng xoay vật lý, cho phép người dùng vặn để thu phóng hoặc chỉnh sáng, mang lại trải nghiệm thao tác như trên máy ảnh chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, khi cấu trúc bên trong của vòng xoay này lộ diện, một làn sóng chỉ trích đã nổ ra. Dựa trên hình ảnh từ video, nhiều người dùng cho rằng vòng zoom này không kết nối trực tiếp với thấu kính mà thực tế chỉ là công cụ điều khiển phần mềm.
Theo QQ, cộng đồng công nghệ tại Trung Quốc bất ngờ phản ứng mạnh trước thông tin Xiaomi 17 Ultra phiên bản Leica bị tố cáo "lừa dối người dùng" về tính năng vòng zoom cơ học.
Trước thông tin này, phía Xiaomi và cả chủ nhân video "mổ bụng" thiết bị đã phải lên tiếng làm rõ.
Thực tế, cơ chế hoạt động của vòng zoom trên Xiaomi 17 Ultra phức tạp và hiện đại hơn nhiều so với suy nghĩ của người dùng.
Cụ thể, hệ thống này hoạt động theo quy trình 3 bước. Khi người dùng xoay vòng bên ngoài, lực này làm quay hệ thống bánh răng thật bên trong máy.
Sau đó, một cảm biến đo dịch chuyển quang học đặt cạnh mô-đun tele sẽ ghi nhận chính xác chuyển động và góc quay của các bánh răng này.
Dữ liệu từ cảm biến được chuyển thành tín hiệu điện, ra lệnh cho các mô-tơ bên trong thấu kính di chuyển để thực hiện việc thu phóng.
Về mặt kỹ thuật, đây là công nghệ điều khiển điện tử, tương tự như cơ chế vòng lấy nét hoặc thu phóng trên hầu hết ống kính máy ảnh mirrorless hiện đại của Sony, Canon hay Nikon.
Có thể nói, đây là sự kết hợp giữa thao tác cơ khí và điều khiển điện tử. Trên trang chủ, hãng cũng mô tả tính năng này là sự phối hợp "cơ khí và điện tử".
Thực tế, nếu rà soát lại toàn bộ tài liệu tiếp thị và nội dung buổi ra mắt sản phẩm, có thể thấy Xiaomi chưa bao giờ khẳng định đây là hệ thống "zoom cơ khí thuần túy".
Bên trong hệ thống zoom liên tục của Xiaomi 17 Ultra.
Tuệ Minh
