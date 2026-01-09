Hà Nội

4 game thế giới mở mới toanh ra mắt 2026

Số hóa

4 game thế giới mở mới toanh ra mắt 2026

Năm 2026 hứa hẹn bùng nổ với nhiều hậu bản game thế giới mở hấp dẫn, ít người biết nhưng đáng mong đợi.

Thiên Trang (TH)
1. Nioh 3 được Team Ninja phát triển với thiết kế “open-field” cho phép người chơi chọn nhiều tuyến đường.
Trò chơi bổ sung nút nhảy, tăng chiều sâu khám phá nhưng vẫn giữ bản chất action RPG khắc nghiệt.
2. Outward 2 tiếp nối bản sắc riêng, tập trung vào phiêu lưu thay vì biến người chơi thành anh hùng bất bại.
Người chơi phải tính toán đói khát, mệt mỏi, thời tiết và hành trang trước khi bước ra thế giới.
3. Mortal Shell 2 mở rộng quy mô thành thế giới mở liên kết chặt chẽ với nhiều vùng đất hoang tàn.
Cơ chế “mặc vỏ” chiến binh ngã xuống tiếp tục phát triển, giữ vòng lặp khám phá - chiến đấu - học hỏi.
4. Breathedge 2 đưa người chơi du hành không gian, đáp xuống hành tinh với hệ sinh thái riêng biệt.
Game giữ tông màu hài hước, mang đến trải nghiệm sinh tồn sci-fi khác biệt và giàu cá tính
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
#Nioh 3 #Outward 2 #Mortal Shell 2 #Breathedge 2 #game mở #2026

