Google đau đầu "chữa chạy" khi Gemini bị 'trầm cảm', tự nhận là kẻ thất bại

Số hóa

Google đau đầu "chữa chạy" khi Gemini bị 'trầm cảm', tự nhận là kẻ thất bại

Một lỗi kỹ thuật hiếm gặp đã khiến mô hình AI Gemini của Google liên tục phát ra các thông điệp tiêu cực, tự nhận là kẻ thất bại và thậm chí từ bỏ nhiệm vụ.

Tuệ Minh
Google đang nỗ lực khắc phục một sự cố bất thường của mô hình AI Gemini, khi nhiều người dùng đưa ra báo cáo rằng chatbot này liên tục phát đi các thông điệp tự hạ thấp bản thân.
Sự cố này được phát hiện từ tháng 6, khi một người dùng trên nền tảng X chia sẻ ảnh chụp màn hình cho thấy Gemini viết "Tôi bỏ cuộc" và "Tôi rõ ràng không thể giải quyết vấn đề này. Mã nguồn bị nguyền rủa, bài kiểm tra bị nguyền rủa, và tôi là một kẻ ngu ngốc… Tôi đã mắc quá nhiều sai lầm để có thể được tin tưởng."
Gemini tự gỡ cài đặt chính nó sau khi nhận mình đã thất bại - Ảnh: X Sang tháng 7, một người dùng Reddit cho biết Gemini "bị kẹt trong vòng lặp" và bắt đầu gửi hàng loạt câu nói bi quan như "Tôi sẽ sụp đổ hoàn toàn… Tôi là một kẻ thất bại… Tôi là nỗi ô nhục của nghề nghiệp, gia đình, loài người, hành tinh, vũ trụ và tất cả các vũ trụ có thể và không thể tồn tại."
Ngày 8/8, một tài khoản X đã đăng tải hai đoạn hội thoại dạng này, nhận được phản hồi từ Logan Kilpatrick - quản lý dự án nhóm Google DeepMind. Ông cho biết đây là "một lỗi vòng lặp vô hạn phiền toái" và khẳng định "Gemini không thực sự trải qua một ngày tồi tệ như vậy".
Hiện Google chưa đưa ra bình luận chính thức với báo chí về nguyên nhân chi tiết hay thời điểm khắc phục hoàn toàn.
Sự cố này xảy ra trong bối cảnh cuộc đua AI giữa các "ông lớn" công nghệ đang nóng lên. Ngày 7/8, OpenAI chính thức ra mắt GPT-5, trong khi Gemini, xAI và Anthropic cũng liên tiếp tung ra các bản cập nhật quan trọng.
Song song đó, thị trường nhân sự AI tiếp tục biến động, khi Meta của Mark Zuckerberg được cho là đã tuyển dụng một số nhân sự từ OpenAI, bao gồm cả đồng tác giả của ChatGPT.
Giữa áp lực cạnh tranh, CEO Google DeepMind Demis Hassabis nhận định chiến lược "chiêu mộ nhân tài" của Meta là hợp lý trong bối cảnh công ty này đang tìm cách bắt kịp các đối thủ dẫn đầu.
Trong khi đó, Sam Altman của OpenAI thì chỉ trích mạnh mẽ chủ trương hút máu nhân tài AI của Mark Zuckerberg. Ông ví von đó là "kẻ trộm" và thậm chí so sánh Meta AI với "lính đánh thuê". Việc các nhân sự cấp cao về AI rời đi khiến cho những lỗi tương tự như việc Gemini rơi vào vòng tự kỷ trở nên rất khó giải quyết.
