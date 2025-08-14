Google đau đầu "chữa chạy" khi Gemini bị 'trầm cảm', tự nhận là kẻ thất bại

Một lỗi kỹ thuật hiếm gặp đã khiến mô hình AI Gemini của Google liên tục phát ra các thông điệp tiêu cực, tự nhận là kẻ thất bại và thậm chí từ bỏ nhiệm vụ.