Triều Tiên cáo buộc phương Tây cản trở chương trình tàu ngầm hạt nhân

Bình Nhưỡng đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân và cáo buộc các thế lực phá hoại nhằm phát triển lực lượng hạt nhân biển chiến lược.

Nguyễn Cúc

Triều Tiên vừa đưa ra cáo buộc gây chú ý khi cho rằng các “thế lực phá hoại phương Tây” đang tìm cách cản trở chương trình phát triển tàu ngầm hạt nhân chiến lược của nước này. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng tăng tốc hiện đại hóa lực lượng hải quân và mở rộng năng lực răn đe hạt nhân dưới biển.

Theo truyền thông quân sự quốc tế, giới chức Triều Tiên cho rằng các hoạt động tình báo, phá hoại chuỗi cung ứng và gây sức ép trừng phạt đang được triển khai nhằm làm chậm quá trình hoàn thiện tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của nước này. Bình Nhưỡng coi đây là một phần trong chiến lược “bao vây quân sự” của Mỹ và đồng minh tại khu vực Đông Bắc Á.

Máy bay WC-135R của Không quân Hoa Kỳ

Các hình ảnh được công bố trước đó cho thấy Triều Tiên đã đạt nhiều bước tiến trong chương trình tàu ngầm chiến lược. Cuối năm 2025, truyền thông nhà nước Triều Tiên lần đầu công bố hình ảnh mẫu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có khả năng mang tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia quân sự, nếu hoàn thiện thành công, đây sẽ là bước nhảy vọt lớn đối với năng lực răn đe hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tàu ngầm hạt nhân cho phép Triều Tiên duy trì khả năng tác chiến bí mật trong thời gian dài trên biển, đồng thời tăng đáng kể độ sống sót của lực lượng hạt nhân trước các đòn tấn công phủ đầu.

Thông tin từ các nguồn tin quốc tế khác cũng cho biết Triều Tiên đang đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân với nhiều dự án tàu chiến mới, bao gồm tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, tàu ngầm chiến thuật và hệ thống tên lửa phóng từ biển. Bình Nhưỡng nhiều lần tuyên bố lực lượng hải quân sẽ trở thành một trong những trụ cột của chiến lược phòng thủ quốc gia.

Một số chuyên gia nhận định Triều Tiên có thể đang nhận được hỗ trợ công nghệ nhất định từ Nga trong các lĩnh vực động cơ, cảm biến và vũ khí hải quân. Các đánh giá gần đây về tàu khu trục mới lớp Choe Hyon cho thấy nhiều hệ thống trên tàu có thiết kế tương đồng với công nghệ Nga hiện đại.

Trong những năm gần đây, Triều Tiên liên tục thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Hwasong-11S và các dòng SLBM nhiên liệu rắn mới. Điều này cho thấy Bình Nhưỡng đang xây dựng từng bước năng lực tác chiến hạt nhân trên biển tương tự các cường quốc quân sự lớn.

Tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Triều Tiên

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng Triều Tiên vẫn đối mặt với không ít thách thức kỹ thuật, đặc biệt ở lĩnh vực lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ cho tàu ngầm, độ ồn động cơ và khả năng vận hành dài ngày dưới biển. Các lệnh trừng phạt quốc tế cũng khiến Bình Nhưỡng gặp khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ và vật liệu chiến lược.

Giới quan sát nhận định việc Triều Tiên công khai cáo buộc phương Tây phá hoại chương trình tàu ngầm không chỉ nhằm phản ứng trước sức ép quốc tế, mà còn cho thấy Bình Nhưỡng quyết tâm theo đuổi mục tiêu xây dựng lực lượng hải quân hạt nhân bất chấp các biện pháp kiềm chế từ bên ngoài.

Military Watch
https://militarywatchmagazine.com/article/western-saboteurs-nkorea-submarine
#Triều Tiên #tàu ngầm #hạt nhân #quân sự #áp lực quốc tế #tăng cường năng lực

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Triều Tiên thể hiện sức mạnh quân sự qua bảo tàng khí tài chiến tranh

Trong bảo tàng mới, Bình Nhưỡng trưng bày khí tài phương Tây thu giữ, gửi đi thông điệp chính trị rõ ràng về vai trò và liên minh quân sự.

Triều Tiên mới đây đã gây chú ý khi công bố trưng bày các khí tài quân sự phương Tây, bao gồm xe tăng M1 Abrams của Mỹ và Leopard 2 của Đức, được cho là thu giữ trong chiến sự tại khu vực Kursk.

Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, các khí tài này xuất hiện trong một bảo tàng quân sự mới tại Bình Nhưỡng, nơi trưng bày những chiến lợi phẩm liên quan đến hoạt động quân sự ở nước ngoài. Sự kiện có sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong Un cùng các quan chức cấp cao và phái đoàn Nga.

Quân sự - Thế giới

Triều Tiên lại phóng thử tên lửa đạn đạo, Hàn Quốc họp khẩn

Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo ra biển vào sáng 19/4. Đây là hoạt động thử vũ khí mới nhất của nước này trong năm nay.

AP dẫn thông tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên phóng thử tên lửa từ khu vực Sinpo vào sáng ngày 19/4. Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Hội đồng An ninh Quốc gia nước này dự định tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

"Hàn Quốc đã tăng cường khả năng giám sát và đang trao đổi thông tin chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản", JCS thông báo.

Quân sự - Thế giới

Triều Tiên thông tin về loạt vụ thử nghiệm vũ khí mới

Triều Tiên cho biết đã tiến hành nhiều vụ thử nghiệm vũ khí mới tuần này, trong đó có tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm. 

Triều Tiên ngày 9/4 cho biết loạt vụ thử nghiệm trong tuần này liên quan đến nhiều vũ khí mới, bao gồm cả tên lửa đạn đạo được trang bị đầu đạn chùm.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, các cuộc thử nghiệm kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ 6/4, còn bao gồm trình diễn vũ khí phòng không, hệ thống vũ khí điện từ và bom sợi carbon.

