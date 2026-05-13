Triều Tiên cáo buộc phương Tây cản trở chương trình tàu ngầm hạt nhân

Triều Tiên vừa đưa ra cáo buộc gây chú ý khi cho rằng các “thế lực phá hoại phương Tây” đang tìm cách cản trở chương trình phát triển tàu ngầm hạt nhân chiến lược của nước này. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng tăng tốc hiện đại hóa lực lượng hải quân và mở rộng năng lực răn đe hạt nhân dưới biển.

Theo truyền thông quân sự quốc tế, giới chức Triều Tiên cho rằng các hoạt động tình báo, phá hoại chuỗi cung ứng và gây sức ép trừng phạt đang được triển khai nhằm làm chậm quá trình hoàn thiện tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của nước này. Bình Nhưỡng coi đây là một phần trong chiến lược “bao vây quân sự” của Mỹ và đồng minh tại khu vực Đông Bắc Á.

Máy bay WC-135R của Không quân Hoa Kỳ

Các hình ảnh được công bố trước đó cho thấy Triều Tiên đã đạt nhiều bước tiến trong chương trình tàu ngầm chiến lược. Cuối năm 2025, truyền thông nhà nước Triều Tiên lần đầu công bố hình ảnh mẫu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có khả năng mang tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia quân sự, nếu hoàn thiện thành công, đây sẽ là bước nhảy vọt lớn đối với năng lực răn đe hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tàu ngầm hạt nhân cho phép Triều Tiên duy trì khả năng tác chiến bí mật trong thời gian dài trên biển, đồng thời tăng đáng kể độ sống sót của lực lượng hạt nhân trước các đòn tấn công phủ đầu.

Thông tin từ các nguồn tin quốc tế khác cũng cho biết Triều Tiên đang đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân với nhiều dự án tàu chiến mới, bao gồm tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, tàu ngầm chiến thuật và hệ thống tên lửa phóng từ biển. Bình Nhưỡng nhiều lần tuyên bố lực lượng hải quân sẽ trở thành một trong những trụ cột của chiến lược phòng thủ quốc gia.

Một số chuyên gia nhận định Triều Tiên có thể đang nhận được hỗ trợ công nghệ nhất định từ Nga trong các lĩnh vực động cơ, cảm biến và vũ khí hải quân. Các đánh giá gần đây về tàu khu trục mới lớp Choe Hyon cho thấy nhiều hệ thống trên tàu có thiết kế tương đồng với công nghệ Nga hiện đại.

Trong những năm gần đây, Triều Tiên liên tục thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Hwasong-11S và các dòng SLBM nhiên liệu rắn mới. Điều này cho thấy Bình Nhưỡng đang xây dựng từng bước năng lực tác chiến hạt nhân trên biển tương tự các cường quốc quân sự lớn.

Tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Triều Tiên

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng Triều Tiên vẫn đối mặt với không ít thách thức kỹ thuật, đặc biệt ở lĩnh vực lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ cho tàu ngầm, độ ồn động cơ và khả năng vận hành dài ngày dưới biển. Các lệnh trừng phạt quốc tế cũng khiến Bình Nhưỡng gặp khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ và vật liệu chiến lược.

Giới quan sát nhận định việc Triều Tiên công khai cáo buộc phương Tây phá hoại chương trình tàu ngầm không chỉ nhằm phản ứng trước sức ép quốc tế, mà còn cho thấy Bình Nhưỡng quyết tâm theo đuổi mục tiêu xây dựng lực lượng hải quân hạt nhân bất chấp các biện pháp kiềm chế từ bên ngoài.