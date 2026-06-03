[GALLERY] Xuất hiện cách thức ngụy trang kỳ lạ đánh lừa UAV của Nga

Loại sơn gây nhiễu này dường như được thiết kế nhằm đánh lạc hướng các hệ thống ngắm mục tiêu bằng AI, trong bối cảnh UAV ngày càng trở thành mối đe dọa lớn.
DIC Corp ghi nhận lần thứ tư gia đình Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường bị bán giải chấp gần 1,8 triệu cổ phiếu DIG khi cổ phiếu giảm 45%.
Facebook vẫn miễn phí nhưng Meta đang tung nhiều gói thuê bao với dấu xác minh, bảo mật và AI, mở ra cuộc đua mới ngoài doanh thu quảng cáo.
Giữa nắng nóng miền Trung, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế miệt mài huấn luyện các phương án cứu nạn dưới nước.
Hãng xe siêu sang Rolls-Royce vừa ra mắt Spectre Series II, phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu coupe thuần điện đầu tiên trong lịch sử thương hiệu.
Nhiều Smart TV sở hữu màn hình xuất sắc nhưng âm thanh chưa tương xứng. Đây là những giải pháp giúp nâng tầm trải nghiệm giải trí tại nhà.
Mẫu MPV cỡ trung Suzuki Landy 2026 mới đã loại bỏ tùy chọn động cơ xăng thông thường, chỉ còn hệ truyền động hybrid, đồng thời bổ sung phiên bản 8 chỗ ngồi.
Hóa đơn tiền điện mùa hè tăng vọt có thể bắt nguồn từ những lỗi ẩn trong điều hòa mà nhiều gia đình vô tình bỏ qua suốt thời gian dài.
Hãng xe Toyota vừa chính thức giới thiệu GRMN Corolla 2027, phiên bản hiệu năng cao nhất từng được phát triển dựa trên mẫu hatchback Corolla.
Hương Liên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng, đồng thời duy trì hoạt động showbiz với vai trò diễn viên, người mẫu.
Với hạ tầng nâng cấp toàn diện và sức chứa hơn 45.000 chỗ, BMO Field đã hoàn tất chuẩn bị để viết nên chương mới cho lịch sử bóng đá Canada tại World Cup 2026.
Giữa nhịp sống hối hả, việc làm và thu nhập của người lao động còn nhiều khó khăn, những tô bún bò "0 đồng" góp phần sẻ chia và đầy ấm áp...
Honda Accord thế hệ hiện tại được cho là đang chuẩn bị bước vào đợt nâng cấp giữa vòng đời (facelift) đầu tiên sau khoảng ba năm có mặt trên thị trường.
Sau Bria, thương hiệu Foxtron của tập đoàn Foxconn (Công ty chuyên lắp ráp điện thoại iPhone) đã ra mắt mẫu xe điện thứ hai mang kiểu dáng SUV là Cavira.
Chưa đầy 24 giờ trước lễ khởi công, công trường cầu Cần Giờ hơn 13.200 tỷ đồng đang tăng tốc với hàng loạt thiết bị và các cấu kiện siêu trường, siêu trọng.
Meta chuẩn bị tung loạt gói trả phí mới cho Facebook, Instagram và WhatsApp, cho phép xem Story ẩn danh, kéo dài thời gian hiển thị và nhiều đặc quyền hấp dẫn.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dậu có phúc khí lớn, được quý nhân giúp đỡ và có thể sở hữu tài sản lớn.
Nằm tại trung tâm thành phố Vancouver với kiến trúc hiện đại cùng mái vòm linh hoạt, SVĐ BC Place Vancouver sẽ là nơi đăng cai 7 trận đấu World Cup 2026.
Toyota Việt Nam đã chính thức xác nhận sự xuất hiện của Land Cruiser FJ, mẫu SUV địa hình từng nhiều lần được đồn đoán sẽ gia nhập thị trường trong nước.
Cuộc không kích của Israel vào thành phố Tyre ở Lebanon đã gây thiệt hại nặng nề cho Bệnh viện Jabal Amel.
Intel đang nghiêm túc hơn bao giờ hết với thị trường máy chơi game cầm tay với chip Arc G3 Extreme, nơi gần như từng là sân chơi của AMD.
3D Touch từng được Apple kỳ vọng thay đổi cách dùng iPhone nhưng đã biến mất hoàn toàn, mở ra bài học cho Camera Control trên thế hệ mới.