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Quân sự - Thế giới

Ngoại trưởng Mỹ lạc quan về cuộc đàm phán hạt nhân với Iran

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông lạc quan về khả năng nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran trong tương lai.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 2/6 cho biết ông lạc quan về khả năng nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai nước vẫn đang được duy trì.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Ủy ban Phân bổ Ngân sách Hạ viện Mỹ, Ngoại trưởng Rubio cho biết, Iran đã đồng ý đàm phán về những điều khoản mà trước đây họ không sẵn lòng giải quyết, dù ông không đi sâu vào chi tiết.

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Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: AP.

“Họ (Iran) đã đồng ý đàm phán về những khía cạnh trong chương trình hạt nhân mà chỉ một tháng trước, thậm chí một năm trước, họ còn từ chối đề cập đến", Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Rubio lưu ý rằng không có gì đảm bảo "điều đó sẽ dẫn đến một thỏa thuận có thể chấp nhận được" và các cuộc đàm phán đã trở nên khó khăn do "sự bất ổn trong giới lãnh đạo Iran".

Sự lạc quan của ông Rubio trái ngược với những thông tin bi quan từ hai hãng thông tấn bán chính thức của Iran cho rằng Tehran đã ngừng liên lạc với các nhà trung gian sau khi Israel đe dọa ném bom Beirut trong cuộc chiến chống lại lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Dù vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ thông tin Iran cắt đứt liên lạc với các nhà trung gian, cho rằng thông tin đó là "sai sự thật và không chính xác".

Cũng theo Ngoại trưởng Rubio, có những dấu hiệu cho thấy Lãnh đạo tối cao Iran, ông Mojtaba Khamenei, đang tham gia nhiều hơn vào các cuộc đàm phán (giữa Mỹ và Iran) mặc dù ông không xuất hiện trước công chúng kể từ khi cuộc xung đột Mỹ - Iran nổ ra vào cuối tháng 2/2026.

"Tôi nghĩ có những dấu hiệu cho thấy ông ấy (Mojtaba Khamenei) đang ngày càng tham gia nhiều hơn (vào các cuộc đàm phán) ở một mức độ nào đó, mặc dù các tuyên bố của ông ấy đều bằng văn bản và thông qua trung gian", Ngoại trưởng Rubio nói tiếp.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Bế tắc đàm phán Mỹ - Iran

Nguồn video: VTV
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